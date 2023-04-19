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Минцифры хочет перевести госкомпании на отечественный софт к 2025 году - РИА Новости, 19.04.2023
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16:32 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/soft-1866386441.html
Минцифры хочет перевести госкомпании на отечественный софт к 2025 году
Минцифры хочет перевести госкомпании на отечественный софт к 2025 году - РИА Новости, 19.04.2023
Минцифры хочет перевести госкомпании на отечественный софт к 2025 году
Минцифры РФ предлагает прописать в директивах для госкомпаний условие по полному переходу к 2025 году на отечественное программное обеспечение по тем... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T16:32
2023-04-19T16:32
экономика
технологии
россия
максут шадаев
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Минцифры РФ предлагает прописать в директивах для госкомпаний условие по полному переходу к 2025 году на отечественное программное обеспечение по тем направлениям, где есть зрелые IT-решения и присутствует конкуренция, заявил глава министерства Максут Шадаев. "По зрелым продуктам мы можем в директивы госкомпаниям все-таки выставлять очень понятный показатель, который фактически должен быть равен 100% к 2025 году. Нам кажется, что здесь уже готовность есть, и продукты в целом хорошие, конкурентные позиции по многим направлениям присутствуют. Поэтому здесь, нам кажется, что спрос можно еще больше подтолкнуть за счет введения этих целевых позиций", - сказал Шадаев в ходе собрания АРПП "Отечественный софт". По его словам, есть достаточно жесткие директивы госкомпаниям по поводу перехода на российские решения. "Там сейчас стоит одна цифра - 70% объема расходов должно приходится на российские программы, программно-аппаратные решения. Значит, как раз по общесистемным решениям, там, где зрелость высокая - раз, там, где есть конкуренция - два, мы считаем, что там мы можем выставить дополнительные показатели, которые бы предполагали 100% переход", - отметил Шадаев.
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экономика, технологии, россия, максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Экономика, Технологии, Россия, Максут Шадаев, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
Минцифры хочет перевести госкомпании на отечественный софт к 2025 году

Минцифры может обязать госкомпании полностью перейти на российский софт к 2025 году

© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Работа за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Минцифры РФ предлагает прописать в директивах для госкомпаний условие по полному переходу к 2025 году на отечественное программное обеспечение по тем направлениям, где есть зрелые IT-решения и присутствует конкуренция, заявил глава министерства Максут Шадаев.
"По зрелым продуктам мы можем в директивы госкомпаниям все-таки выставлять очень понятный показатель, который фактически должен быть равен 100% к 2025 году. Нам кажется, что здесь уже готовность есть, и продукты в целом хорошие, конкурентные позиции по многим направлениям присутствуют. Поэтому здесь, нам кажется, что спрос можно еще больше подтолкнуть за счет введения этих целевых позиций", - сказал Шадаев в ходе собрания АРПП "Отечественный софт".
По его словам, есть достаточно жесткие директивы госкомпаниям по поводу перехода на российские решения. "Там сейчас стоит одна цифра - 70% объема расходов должно приходится на российские программы, программно-аппаратные решения. Значит, как раз по общесистемным решениям, там, где зрелость высокая - раз, там, где есть конкуренция - два, мы считаем, что там мы можем выставить дополнительные показатели, которые бы предполагали 100% переход", - отметил Шадаев.
Электронные компоненты - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
СМИ: США и ЕС не смогли остановить импорт Россией электронных компонентов
18 апреля, 23:51
 
ЭкономикаТехнологииРоссияМаксут ШадаевМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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