Все горняки вышли на поверхность с шахты "Распадская" в Кузбассе
Все горняки вышли на поверхность с шахты "Распадская" в Кузбассе, где произошло возгорание
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗдание административно-бытового комплекса шахты "Распадская"
Здание административно-бытового комплекса шахты "Распадская". Архивное фото
КЕМЕРОВО, 19 апр - РИА Новости. Все горняки вышли на поверхность с шахты "Распадская" в Кузбассе, где произошло возгорание, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Ранее сообщалось, что на шахте "Распадская" произошло возгорание. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев возглавил оперативный штаб для координации действий по ликвидации чрезвычайной ситуации. По предварительным данным, пострадавших нет. На момент возгорания в шахте находились 275 человек.
"Все вышли (на поверхность - ред.)", - сказал собеседник агентства.
Прокуратура Кузбасса проводит проверку по факту возгорания на шахте "Распадская", сообщает пресс-служба надзорного ведомства, ситуация находится на ее контроле.
"На место происшествия для обеспечения законности при проведении спасательных работ и координации действий экстренных служб незамедлительно выехали Кемеровский межрайонный прокурор по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли Дмитрий Лосковиченко, прокурор города Междуреченска Андрей Калинин. Кроме того, прокуратурой области организована и проводится проверка законодательства о промышленной безопасности и охране труда, по результатам которой при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования", – говорится в релизе.