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Все горняки вышли на поверхность с шахты "Распадская" в Кузбассе - РИА Новости, 19.04.2023
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15:58 19.04.2023 (обновлено: 16:01 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/shakhta-1866375293.html
Все горняки вышли на поверхность с шахты "Распадская" в Кузбассе
Все горняки вышли на поверхность с шахты "Распадская" в Кузбассе - РИА Новости, 19.04.2023
Все горняки вышли на поверхность с шахты "Распадская" в Кузбассе
Все горняки вышли на поверхность с шахты "Распадская" в Кузбассе, где произошло возгорание, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T15:58
2023-04-19T16:01
происшествия
шахта "распадская"
кемеровская область
сергей цивилев
междуреченск
андрей калинин
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КЕМЕРОВО, 19 апр - РИА Новости. Все горняки вышли на поверхность с шахты "Распадская" в Кузбассе, где произошло возгорание, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Ранее сообщалось, что на шахте "Распадская" произошло возгорание. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев возглавил оперативный штаб для координации действий по ликвидации чрезвычайной ситуации. По предварительным данным, пострадавших нет. На момент возгорания в шахте находились 275 человек. "Все вышли (на поверхность - ред.)", - сказал собеседник агентства.Прокуратура Кузбасса проводит проверку по факту возгорания на шахте "Распадская", сообщает пресс-служба надзорного ведомства, ситуация находится на ее контроле."На место происшествия для обеспечения законности при проведении спасательных работ и координации действий экстренных служб незамедлительно выехали Кемеровский межрайонный прокурор по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли Дмитрий Лосковиченко, прокурор города Междуреченска Андрей Калинин. Кроме того, прокуратурой области организована и проводится проверка законодательства о промышленной безопасности и охране труда, по результатам которой при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования", – говорится в релизе.
https://ria.ru/20230419/raspadskaya-1866364096.html
https://ria.ru/20230419/shakhty-1866356894.html
кемеровская область
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происшествия, шахта "распадская", кемеровская область, сергей цивилев, междуреченск, андрей калинин
Происшествия, Шахта "Распадская", Кемеровская область, Сергей Цивилев, Междуреченск, Андрей Калинин
Все горняки вышли на поверхность с шахты "Распадская" в Кузбассе

Все горняки вышли на поверхность с шахты "Распадская" в Кузбассе, где произошло возгорание

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗдание административно-бытового комплекса шахты "Распадская"
Здание административно-бытового комплекса шахты Распадская - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Здание административно-бытового комплекса шахты "Распадская". Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 19 апр - РИА Новости. Все горняки вышли на поверхность с шахты "Распадская" в Кузбассе, где произошло возгорание, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Ранее сообщалось, что на шахте "Распадская" произошло возгорание. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев возглавил оперативный штаб для координации действий по ликвидации чрезвычайной ситуации. По предварительным данным, пострадавших нет. На момент возгорания в шахте находились 275 человек.
Шахта Распадская в Междуреченске - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
С шахты "Распадская" на поверхность вышли 217 горняков
Вчера, 15:30
"Все вышли (на поверхность - ред.)", - сказал собеседник агентства.
Прокуратура Кузбасса проводит проверку по факту возгорания на шахте "Распадская", сообщает пресс-служба надзорного ведомства, ситуация находится на ее контроле.
"На место происшествия для обеспечения законности при проведении спасательных работ и координации действий экстренных служб незамедлительно выехали Кемеровский межрайонный прокурор по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли Дмитрий Лосковиченко, прокурор города Междуреченска Андрей Калинин. Кроме того, прокуратурой области организована и проводится проверка законодательства о промышленной безопасности и охране труда, по результатам которой при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования", – говорится в релизе.
Восстановительные работы на шахте Распадская - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
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ПроисшествияШахта "Распадская"Кемеровская областьСергей ЦивилевМеждуреченскАндрей Калинин
 
 
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