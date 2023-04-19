Спикер парламента Сербии сообщил делегации СФ об опасных шагах Приштины
Спикер парламента Сербии Орлич сообщил делегации Совфеда об опасных шагах Приштины
Приштина. Архивное фото
БЕЛГРАД, 19 апр - РИА Новости. Председатель Скупщины (парламента) Сербии Владимир Орлич проинформировал делегацию Совета Федерации об опасных односторонних шагах косовоалбанских властей в Приштине, сообщила пресс-служба сербского заксобрания.
Российскую делегацию в Сербии возглавила Елена Афанасьева, глава группы по сотрудничеству с Народной Скупщиной, вместе с ней на встречу прибыли сенаторы Владимир Круглый и Андрей Чернышев, а также посол РФ Александр Боцан-Харченко.
"Орлич указал на опасные, односторонние шаги, направленные против сербского народа, которые ежедневно предпринимает режим (косовского "премьера" - ред.) Альбина Курти. Он напомнил, что сегодня исполняется 10 лет от подписания Брюссельского соглашения, все это время Приштина игнорирует и отрицает взятое на себя обязательство по формированию Сообщества сербских общин. Афанасьева отметила, что позиция России по Косово и Метохии не будет меняться и передала поддержку и понимание к позиции нашей страны", - говорится в сообщении.
В среду исполняется десять лет с момента подписания Брюссельского соглашения между Белградом и Приштиной. Главная его часть – создание ССО в крае из десяти населенных преимущественно сербами муниципалитетов до сих пор не было выполнено косовоалбанскими властями. Во вторник скорейшего соблюдения Приштиной своих обязательств потребовали не только представители сербских властей, но и посол США в Белграде Кристофер Хилл. По его словам, американские официальные лица "делают все для того, чтобы ССО было сформировано".
Сербский президент Александр Вучич на встрече с косовскими сербами ранее заявил, что требует от Приштины, и рассчитывает на поддержку международного сообщества, сформировать ССО в Косово и вывести спецподразделения косовоалбанской полиции с севера края.
В ноябре 2022 года сербы уволились из судов, полиции, "правительства", "парламента", а также из местных органов власти самопровозглашенной республики Косово из-за решения Приштины снять с должности главу регионального полицейского управления "Север" Ненада Джурича. Тот ранее отказался выписывать предупреждения за автомобильные номера, выданные сербскими властями. В частности, уволились сербские служащие "полиции" и "таможни" Косово на КПП "Брняк" и "Ярине". Так же, как 300 их коллег из полиции на севере края, они покинули свои рабочие места.
Вучич указывал, что замена уволившихся сербов в косовской "полиции" на албанцев приведет к катастрофе в северной части края, где сербы до сих пор составляют большинство населения.