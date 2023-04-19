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Спикер парламента Сербии сообщил делегации СФ об опасных шагах Приштины - РИА Новости, 19.04.2023
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19:59 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/serbiya-1866460640.html
Спикер парламента Сербии сообщил делегации СФ об опасных шагах Приштины
Спикер парламента Сербии сообщил делегации СФ об опасных шагах Приштины - РИА Новости, 19.04.2023
Спикер парламента Сербии сообщил делегации СФ об опасных шагах Приштины
Председатель Скупщины (парламента) Сербии Владимир Орлич проинформировал делегацию Совета Федерации об опасных односторонних шагах косовоалбанских властей в... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T19:59
2023-04-19T19:59
в мире
приштина
косово
сербия
александр вучич
владимир круглый
совет федерации рф
елена афанасьева
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БЕЛГРАД, 19 апр - РИА Новости. Председатель Скупщины (парламента) Сербии Владимир Орлич проинформировал делегацию Совета Федерации об опасных односторонних шагах косовоалбанских властей в Приштине, сообщила пресс-служба сербского заксобрания. Российскую делегацию в Сербии возглавила Елена Афанасьева, глава группы по сотрудничеству с Народной Скупщиной, вместе с ней на встречу прибыли сенаторы Владимир Круглый и Андрей Чернышев, а также посол РФ Александр Боцан-Харченко. "Орлич указал на опасные, односторонние шаги, направленные против сербского народа, которые ежедневно предпринимает режим (косовского "премьера" - ред.) Альбина Курти. Он напомнил, что сегодня исполняется 10 лет от подписания Брюссельского соглашения, все это время Приштина игнорирует и отрицает взятое на себя обязательство по формированию Сообщества сербских общин. Афанасьева отметила, что позиция России по Косово и Метохии не будет меняться и передала поддержку и понимание к позиции нашей страны", - говорится в сообщении. В среду исполняется десять лет с момента подписания Брюссельского соглашения между Белградом и Приштиной. Главная его часть – создание ССО в крае из десяти населенных преимущественно сербами муниципалитетов до сих пор не было выполнено косовоалбанскими властями. Во вторник скорейшего соблюдения Приштиной своих обязательств потребовали не только представители сербских властей, но и посол США в Белграде Кристофер Хилл. По его словам, американские официальные лица "делают все для того, чтобы ССО было сформировано". Сербский президент Александр Вучич на встрече с косовскими сербами ранее заявил, что требует от Приштины, и рассчитывает на поддержку международного сообщества, сформировать ССО в Косово и вывести спецподразделения косовоалбанской полиции с севера края. В ноябре 2022 года сербы уволились из судов, полиции, "правительства", "парламента", а также из местных органов власти самопровозглашенной республики Косово из-за решения Приштины снять с должности главу регионального полицейского управления "Север" Ненада Джурича. Тот ранее отказался выписывать предупреждения за автомобильные номера, выданные сербскими властями. В частности, уволились сербские служащие "полиции" и "таможни" Косово на КПП "Брняк" и "Ярине". Так же, как 300 их коллег из полиции на севере края, они покинули свои рабочие места. Вучич указывал, что замена уволившихся сербов в косовской "полиции" на албанцев приведет к катастрофе в северной части края, где сербы до сих пор составляют большинство населения.
https://ria.ru/20230413/kosovo-1865122371.html
https://ria.ru/20230418/kosovo-1866071862.html
https://ria.ru/20230324/vuchich-1860527000.html
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в мире, приштина, косово, сербия, александр вучич, владимир круглый, совет федерации рф, елена афанасьева
В мире, Приштина, Косово, Сербия, Александр Вучич, Владимир Круглый, Совет Федерации РФ, Елена Афанасьева
Спикер парламента Сербии сообщил делегации СФ об опасных шагах Приштины

Спикер парламента Сербии Орлич сообщил делегации Совфеда об опасных шагах Приштины

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПриштина
Приштина - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Приштина. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 19 апр - РИА Новости. Председатель Скупщины (парламента) Сербии Владимир Орлич проинформировал делегацию Совета Федерации об опасных односторонних шагах косовоалбанских властей в Приштине, сообщила пресс-служба сербского заксобрания.
Российскую делегацию в Сербии возглавила Елена Афанасьева, глава группы по сотрудничеству с Народной Скупщиной, вместе с ней на встречу прибыли сенаторы Владимир Круглый и Андрей Чернышев, а также посол РФ Александр Боцан-Харченко.
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13 апреля, 17:32
"Орлич указал на опасные, односторонние шаги, направленные против сербского народа, которые ежедневно предпринимает режим (косовского "премьера" - ред.) Альбина Курти. Он напомнил, что сегодня исполняется 10 лет от подписания Брюссельского соглашения, все это время Приштина игнорирует и отрицает взятое на себя обязательство по формированию Сообщества сербских общин. Афанасьева отметила, что позиция России по Косово и Метохии не будет меняться и передала поддержку и понимание к позиции нашей страны", - говорится в сообщении.
В среду исполняется десять лет с момента подписания Брюссельского соглашения между Белградом и Приштиной. Главная его часть – создание ССО в крае из десяти населенных преимущественно сербами муниципалитетов до сих пор не было выполнено косовоалбанскими властями. Во вторник скорейшего соблюдения Приштиной своих обязательств потребовали не только представители сербских властей, но и посол США в Белграде Кристофер Хилл. По его словам, американские официальные лица "делают все для того, чтобы ССО было сформировано".
Сербский президент Александр Вучич на встрече с косовскими сербами ранее заявил, что требует от Приштины, и рассчитывает на поддержку международного сообщества, сформировать ССО в Косово и вывести спецподразделения косовоалбанской полиции с севера края.
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В ноябре 2022 года сербы уволились из судов, полиции, "правительства", "парламента", а также из местных органов власти самопровозглашенной республики Косово из-за решения Приштины снять с должности главу регионального полицейского управления "Север" Ненада Джурича. Тот ранее отказался выписывать предупреждения за автомобильные номера, выданные сербскими властями. В частности, уволились сербские служащие "полиции" и "таможни" Косово на КПП "Брняк" и "Ярине". Так же, как 300 их коллег из полиции на севере края, они покинули свои рабочие места.
Вучич указывал, что замена уволившихся сербов в косовской "полиции" на албанцев приведет к катастрофе в северной части края, где сербы до сих пор составляют большинство населения.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
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24 марта, 22:30
 
В миреПриштинаКосовоСербияАлександр ВучичВладимир КруглыйСовет Федерации РФЕлена Афанасьева
 
 
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