https://ria.ru/20230419/semena-1866457834.html
В Минсельхозе рассказали об обеспеченности семенами зерновых и масличных
В Минсельхозе рассказали об обеспеченности семенами зерновых и масличных - РИА Новости, 19.04.2023
В Минсельхозе рассказали об обеспеченности семенами зерновых и масличных
Самообеспеченность РФ семенами зерновых культур составляет 105%, масличных - 107%, есть трудности по свекле и картофелю, но уже много хороших наработок, сообщил РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T19:46
2023-04-19T19:46
2023-04-19T19:46
экономика
россия
краснодарский край
дмитрий патрушев
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
курчатовский институт
владимир путин
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Самообеспеченность РФ семенами зерновых культур составляет 105%, масличных - 107%, есть трудности по свекле и картофелю, но уже много хороших наработок, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. "Обеспеченность по зерновым культурам - 105%, по масличным – 107%", - сказал Патрушев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ. Но пока есть и трудности - например, по словам министра, имеет место низкий процент высева отечественных семян сахарной свёклы и картофеля. В связи с этим министерство вместе с главными потребителями семян сахарной свёклы прорабатывает формирование участков гибридизации в Краснодарском крае и Крыму. В отношении картофеля есть достаточно много хороших наработок, и лучшие будут тиражировать. "Эту работу выстраиваем с Курчатовским институтом, который в 2023 году стал головной научной организацией нашей Федеральной научно-технической программы", - сообщил министр. Он отметил, что министерство последние годы делает акцент на развитие семеноводства под запросы бизнеса: результатом этой работы стало включение в госреестр в 2023 году пяти новых гибридов кукурузы, которые разработаны с учетом потребности производителей. Кроме того, на базе НИИ масличных культур создан национальный селекционно-семеноводческий консорциум для снижения зависимости от импорта семян подсолнечника. Патрушев напомнил, что с 2023 года размер возмещения затрат по капексам на селекционно-семеноводческие центры, строительство которых началось с прошлого года, увеличен до 50% с 20%. Кроме того, планируется утвердить правила локализации производства семян, а с 2024 года вводить некоторые ограничения на ввоз иностранных семян.
https://ria.ru/20230408/zerno-1863715246.html
https://ria.ru/20230405/rossiya-1863002304.html
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экономика, россия, краснодарский край, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), курчатовский институт, владимир путин
Экономика, Россия, Краснодарский край, Дмитрий Патрушев, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Курчатовский институт, Владимир Путин
В Минсельхозе рассказали об обеспеченности семенами зерновых и масличных
Минсельхоз: Россия с избытком обеспечивает себя семенами зерновых и масличных