https://ria.ru/20230419/rumyniya-1866358761.html
Румыния может ограничить импорт сельхозпродукции из Украины
Румыния может ограничить импорт сельхозпродукции из Украины - РИА Новости, 19.04.2023
Румыния может ограничить импорт сельхозпродукции из Украины
Премьер Румынии Николае Чукэ заявил, что власти страны обсуждают ряд мер по ограничению импорта сельхозтоваров из Украины, чтобы поддержать румынских фермеров. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T15:16
2023-04-19T15:16
2023-04-19T15:16
украина
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зерновая сделка
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КИШИНЕВ, 19 апр - РИА Новости. Премьер Румынии Николае Чукэ заявил, что власти страны обсуждают ряд мер по ограничению импорта сельхозтоваров из Украины, чтобы поддержать румынских фермеров. Около семи тысяч фермеров 7 апреля вышли на акции протеста в 18 уездах Румынии, они на несколько часов заблокировали тракторами национальные трассы, чтобы привлечь внимание властей к своим требованиям. Фермеры недовольны тем, что отправленное на экспорт украинское зерно остается в Румынии и сбивает цены на рынке. Социал-демократическая партия Румынии (СДП) ранее сообщила, что предложит коллегам по правящей коалиции принять решение о при остановке импорта зерна и других товаров из Украины. "В последние недели я встречался с румынскими фермерами и обсуждал все меры, которые необходимо принять. Я полностью согласен с тем, что нам необходимо увидеть этот комплекс мер", - заявил Чукэ журналистам. Он отметил, что ведутся дискуссии об ограничениях импорта зерна, круп, меда, масла, молока и куриного мяса. На вопрос, как он относится к просьбе СДП о приостановке импорта зерна, Чукэ сказал: "Любые меры, которые мы предпримем, мы будем принимать таким образом, чтобы соответствовать постановлению Европейского Союза и чтобы не затрагивать румынских фермеров". Премьер добавил, что в ближайшее время состоится заседание спецкомиссии, после которой глава минсельхоза Петре Дая сообщит о результатах. Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили в конце прошлой недели о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. В понедельник о приостановке импорта зерна и других отдельных продуктов с Украины заявила Словакия, а накануне стало известно, что Болгария также рассматривает возможность введения временного запрета на импорт украинского зерна. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".
https://ria.ru/20230419/dolg-1866133016.html
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украина, румыния, зерновая сделка, евросоюз, в мире, экономика
Украина, Румыния, Зерновая сделка, Евросоюз, В мире, Экономика
Румыния может ограничить импорт сельхозпродукции из Украины
Премьер Чукэ: Румыния обсуждает введение ограничений на импорт сельхозпродукции из Украины
КИШИНЕВ, 19 апр - РИА Новости. Премьер Румынии Николае Чукэ заявил, что власти страны обсуждают ряд мер по ограничению импорта сельхозтоваров из Украины, чтобы поддержать румынских фермеров.
Около семи тысяч фермеров 7 апреля вышли на акции протеста в 18 уездах Румынии, они на несколько часов заблокировали тракторами национальные трассы, чтобы привлечь внимание властей к своим требованиям. Фермеры недовольны тем, что отправленное на экспорт украинское зерно остается в Румынии и сбивает цены на рынке. Социал-демократическая партия Румынии (СДП) ранее сообщила, что предложит коллегам по правящей коалиции принять решение о при остановке импорта зерна и других товаров из Украины.
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"В последние недели я встречался с румынскими фермерами и обсуждал все меры, которые необходимо принять. Я полностью согласен с тем, что нам необходимо увидеть этот комплекс мер", - заявил Чукэ журналистам.
Он отметил, что ведутся дискуссии об ограничениях импорта зерна, круп, меда, масла, молока и куриного мяса.
На вопрос, как он относится к просьбе СДП о приостановке импорта зерна, Чукэ сказал: "Любые меры, которые мы предпримем, мы будем принимать таким образом, чтобы соответствовать постановлению Европейского Союза и чтобы не затрагивать румынских фермеров".
Премьер добавил, что в ближайшее время состоится заседание спецкомиссии, после которой глава минсельхоза Петре Дая сообщит о результатах.
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и Венгрия
на фоне протестов местных фермеров заявили в конце прошлой недели о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. В понедельник о приостановке импорта зерна и других отдельных продуктов с Украины заявила Словакия
, а накануне стало известно, что Болгария
также рассматривает возможность введения временного запрета на импорт украинского зерна.
В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС
обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен
с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".
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