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Киев усиливает силы ПВО на Донецком направлении, заявил Марочко
Киев усиливает силы ПВО на Донецком направлении, заявил Марочко - РИА Новости, 19.04.2023
Киев усиливает силы ПВО на Донецком направлении, заявил Марочко
Киев усиливает силы ПВО в районе подконтрольных ему населённых пунктов Славянск, Краматорск и Дружковка в Донецкой народной республике, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T09:16
2023-04-19T09:16
2023-04-19T09:16
специальная военная операция на украине
киев
славянск
краматорск
андрей марочко
донецкая народная республика
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ЛУГАНСК, 19 апр - РИА Новости. Киев усиливает силы ПВО в районе подконтрольных ему населённых пунктов Славянск, Краматорск и Дружковка в Донецкой народной республике, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Марочко уточнил, что используется в основном техника советского образца, но есть и западные установки, однако тактико-технические характеристики комплексов не позволяют Киеву "закрыть" в полном объеме воздушное пространство.
https://ria.ru/20230414/pvo-1865226315.html
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киев, славянск, краматорск, андрей марочко, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Киев, Славянск, Краматорск, Андрей Марочко, Донецкая Народная Республика
Киев усиливает силы ПВО на Донецком направлении, заявил Марочко
Марочко: Киев усиливает силы ПВО в районе подконтрольных ему населенных пунктов