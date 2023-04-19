https://ria.ru/20230419/pvo-1866240657.html

Киев усиливает силы ПВО на Донецком направлении, заявил Марочко

Киев усиливает силы ПВО на Донецком направлении, заявил Марочко - РИА Новости, 19.04.2023

Киев усиливает силы ПВО на Донецком направлении, заявил Марочко

Киев усиливает силы ПВО в районе подконтрольных ему населённых пунктов Славянск, Краматорск и Дружковка в Донецкой народной республике, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T09:16

2023-04-19T09:16

2023-04-19T09:16

специальная военная операция на украине

киев

славянск

краматорск

андрей марочко

донецкая народная республика

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ЛУГАНСК, 19 апр - РИА Новости. Киев усиливает силы ПВО в районе подконтрольных ему населённых пунктов Славянск, Краматорск и Дружковка в Донецкой народной республике, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Марочко уточнил, что используется в основном техника советского образца, но есть и западные установки, однако тактико-технические характеристики комплексов не позволяют Киеву "закрыть" в полном объеме воздушное пространство.

https://ria.ru/20230414/pvo-1865226315.html

киев

славянск

краматорск

донецкая народная республика

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киев, славянск, краматорск, андрей марочко, донецкая народная республика