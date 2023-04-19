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Киев усиливает силы ПВО на Донецком направлении, заявил Марочко - РИА Новости, 19.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:16 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/pvo-1866240657.html
Киев усиливает силы ПВО на Донецком направлении, заявил Марочко
Киев усиливает силы ПВО на Донецком направлении, заявил Марочко - РИА Новости, 19.04.2023
Киев усиливает силы ПВО на Донецком направлении, заявил Марочко
Киев усиливает силы ПВО в районе подконтрольных ему населённых пунктов Славянск, Краматорск и Дружковка в Донецкой народной республике, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T09:16
2023-04-19T09:16
специальная военная операция на украине
киев
славянск
краматорск
андрей марочко
донецкая народная республика
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ЛУГАНСК, 19 апр - РИА Новости. Киев усиливает силы ПВО в районе подконтрольных ему населённых пунктов Славянск, Краматорск и Дружковка в Донецкой народной республике, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Марочко уточнил, что используется в основном техника советского образца, но есть и западные установки, однако тактико-технические характеристики комплексов не позволяют Киеву "закрыть" в полном объеме воздушное пространство.
https://ria.ru/20230414/pvo-1865226315.html
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киев, славянск, краматорск, андрей марочко, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Киев, Славянск, Краматорск, Андрей Марочко, Донецкая Народная Республика
Киев усиливает силы ПВО на Донецком направлении, заявил Марочко

Марочко: Киев усиливает силы ПВО в районе подконтрольных ему населенных пунктов

© Фото : страница Командування Повітряних Сил ЗСУ в FacebookПВО Украины
ПВО Украины - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© Фото : страница Командування Повітряних Сил ЗСУ в Facebook
ПВО Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 19 апр - РИА Новости. Киев усиливает силы ПВО в районе подконтрольных ему населённых пунктов Славянск, Краматорск и Дружковка в Донецкой народной республике, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"В населенных пунктах Славянск, Краматорск и Дружковка отмечается увеличение наблюдательных постов ПВО, а также техники и зенитно-ракетного вооружения", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Марочко уточнил, что используется в основном техника советского образца, но есть и западные установки, однако тактико-технические характеристики комплексов не позволяют Киеву "закрыть" в полном объеме воздушное пространство.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевСлавянскКраматорскАндрей МарочкоДонецкая Народная Республика
 
 
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