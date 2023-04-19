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Украина столкнулась с новой серьезной проблемой - РИА Новости, 19.04.2023
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04:21 19.04.2023 (обновлено: 11:08 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/problema-1866218729.html
Украина столкнулась с новой серьезной проблемой
Украина столкнулась с новой серьезной проблемой - РИА Новости, 19.04.2023
Украина столкнулась с новой серьезной проблемой
Начавшееся весеннее половодье грозит Украине немалыми убытками, кроме того, под угрозой может оказаться и будущий урожай, пишет издание "Страна.ua". РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T04:21
2023-04-19T11:08
в мире
украина
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Начавшееся весеннее половодье грозит Украине немалыми убытками, кроме того, под угрозой может оказаться и будущий урожай, пишет издание "Страна.ua"."На Украине — рекордное половодье. Страну в буквальном смысле заливает", — говорится в статье. По данным "Укргидроэнерго", в этом году уровень воды почти на метр превышает прошлогодние показатели, при этом паводок начался еще зимой, а на смену ему пришло весеннее половодье. "Подобное явление происходит раз в десять лет. Большая вода была также весной 2013 года", — приводит издание заявление ведомства.Как пишет "Страна.ua", на ликвидацию последствий затоплений требуются, как минимум, сотни миллионов гривен. Так, в прошлом после паводков ущерб оценивался в 50-150 миллионов гривен (110-330 миллионов рублей. — Прим. ред.) на одну область."Паводок пока не закончился, о размере ущерба рано говорить. Но в любом случае он будет немалым &lt;…&gt; С другой стороны, есть и плюсы. В частности, "разгон" водной генерации, что позволяет Украине наращивать экспорт электроэнергии", – сообщил изданию экономист Олег Пендзин. По его словам, от половодья пострадали около девяти тысяч гектар сельхозземель, что является небольшим процентом от общего числа, поэтому особого ущерба для будущего урожая быть не должно."Другая ситуация в "огородном" сегменте", — замечает "Страна.ua". Под угрозой может оказаться урожай ранних овощей и ягод в наиболее пострадавших регионах, при этом из-за сильного общего спада по производству овощей "огородный" сегмент играет большую роль в обеспечении местных рынков. По мнению экспертов, из-за нехватки продукции возможен дополнительный рост цен, как минимум на 10-15%, резюмирует издание.На Украине сезонное поднятие уровня воды зафиксировано в пределах рек Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Волынской, Киевской, Ровненской, Черкасской, а также Черниговской областей. В Киеве зафиксировано поднятие воды в реке Днепр, что привело к подтоплению всей береговой зоны и городского парка "Наталка". Из-за весеннего половодья введен красный уровень опасности в Черкасской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230327/ukraine-1861006568.html
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в мире, украина
В мире, Украина
Украина столкнулась с новой серьезной проблемой

"Страна.ua": половодье грозит Украине серьезными убытками в сотни миллионов гривен

© AFP 2023 / GENYA SAVILOVЗатопленные участки в селе Погребы Киевской области. 18 апреля 2023
Затопленные участки в селе Погребы Киевской области. 18 апреля 2023 - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© AFP 2023 / GENYA SAVILOV
Затопленные участки в селе Погребы Киевской области. 18 апреля 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Начавшееся весеннее половодье грозит Украине немалыми убытками, кроме того, под угрозой может оказаться и будущий урожай, пишет издание "Страна.ua".
"На Украине — рекордное половодье. Страну в буквальном смысле заливает", — говорится в статье. По данным "Укргидроэнерго", в этом году уровень воды почти на метр превышает прошлогодние показатели, при этом паводок начался еще зимой, а на смену ему пришло весеннее половодье. "Подобное явление происходит раз в десять лет. Большая вода была также весной 2013 года", — приводит издание заявление ведомства.
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Как пишет "Страна.ua", на ликвидацию последствий затоплений требуются, как минимум, сотни миллионов гривен. Так, в прошлом после паводков ущерб оценивался в 50-150 миллионов гривен (110-330 миллионов рублей. — Прим. ред.) на одну область.
"Паводок пока не закончился, о размере ущерба рано говорить. Но в любом случае он будет немалым <…> С другой стороны, есть и плюсы. В частности, "разгон" водной генерации, что позволяет Украине наращивать экспорт электроэнергии", – сообщил изданию экономист Олег Пендзин. По его словам, от половодья пострадали около девяти тысяч гектар сельхозземель, что является небольшим процентом от общего числа, поэтому особого ущерба для будущего урожая быть не должно.
"Другая ситуация в "огородном" сегменте", — замечает "Страна.ua". Под угрозой может оказаться урожай ранних овощей и ягод в наиболее пострадавших регионах, при этом из-за сильного общего спада по производству овощей "огородный" сегмент играет большую роль в обеспечении местных рынков. По мнению экспертов, из-за нехватки продукции возможен дополнительный рост цен, как минимум на 10-15%, резюмирует издание.
На Украине сезонное поднятие уровня воды зафиксировано в пределах рек Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Волынской, Киевской, Ровненской, Черкасской, а также Черниговской областей. В Киеве зафиксировано поднятие воды в реке Днепр, что привело к подтоплению всей береговой зоны и городского парка "Наталка". Из-за весеннего половодья введен красный уровень опасности в Черкасской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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