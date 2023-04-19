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В Петербурге на детской площадке нашли подозрительный предмет

В Петербурге на детской площадке нашли подозрительный предмет - РИА Новости, 19.04.2023

В Петербурге на детской площадке нашли подозрительный предмет

Подозрительный предмет, который нашли на детской площадке в Петербурге, не представляет опасности, сообщил окружной главк Росгвардии. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T15:07

2023-04-19T15:07

2023-04-19T15:07

происшествия

санкт-петербург

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

омон россии

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ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр – РИА Новости. Подозрительный предмет, который нашли на детской площадке в Петербурге, не представляет опасности, сообщил окружной главк Росгвардии. "Специалисты-взрывотехники ОМОН "Бастион" Главного управления Росгвардии обследовали подозрительный предмет, обнаруженный на детской площадке на Школьной улице в посёлке Бугры, и установили, что данный предмет не представляет опасности", - информирует Telegram-канал ведомства. Судя по опубликованным фото, предмет напоминает крупногабаритную деталь от автомобильного двигателя, снабженную проводами.

https://ria.ru/20230419/bespilotnik-1866346032.html

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происшествия, санкт-петербург, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, россия, ленинградская область