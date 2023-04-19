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В Петербурге на детской площадке нашли подозрительный предмет
В Петербурге на детской площадке нашли подозрительный предмет - РИА Новости, 19.04.2023
В Петербурге на детской площадке нашли подозрительный предмет
Подозрительный предмет, который нашли на детской площадке в Петербурге, не представляет опасности, сообщил окружной главк Росгвардии. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T15:07
2023-04-19T15:07
2023-04-19T15:07
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр – РИА Новости. Подозрительный предмет, который нашли на детской площадке в Петербурге, не представляет опасности, сообщил окружной главк Росгвардии. "Специалисты-взрывотехники ОМОН "Бастион" Главного управления Росгвардии обследовали подозрительный предмет, обнаруженный на детской площадке на Школьной улице в посёлке Бугры, и установили, что данный предмет не представляет опасности", - информирует Telegram-канал ведомства. Судя по опубликованным фото, предмет напоминает крупногабаритную деталь от автомобильного двигателя, снабженную проводами.
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происшествия, санкт-петербург, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, россия, ленинградская область
Происшествия, Санкт-Петербург, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), ОМОН России, Россия, Ленинградская область
В Петербурге на детской площадке нашли подозрительный предмет
В Петербурге подозрительный предмет нашли на детской площадке, он оказался безопасен