Российские военные эксперты получили подозрительные посылки с бюстами
Российские военные эксперты получили посылки, похожие на статуэтку-"убийцу" для Татарского
Сотрудники правоохранительных органов. Архивное фото
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Некоторые российские военные журналисты и эксперты получили посылки с бюстами, похожими на статуэтку, с помощью которой взорвали военкора Владлена Татарского, сообщил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков.
"В мой адрес пришло сообщение от СДЭК, что мне пришла посылка и курьер должен ее доставить. Я перевел доставку с курьерской на выдачу в пункте СДЭК, написал заявление в полицию. Посылку вскрывала полиция и взрывники. <…> Бюст был позолочен точно так же, как и та статуэтка, которую получил Владлен Татарский", — рассказал собеседник агентства.
Похожие отправления получили другие известные люди: крупный философ, несколько военкоров и военных экспертов, продолжил Сивков.
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"Называть их фамилии я пока не могу ввиду тайны следствия. Какие статуэтки послали остальным — не знаю, во всяком случае, мне и еще одному человеку направили маршала Жукова. В одном бюсте взрывчатки не нашли, а в моем — пока неизвестно", — добавил он.
Все посылки отправил один и тот же человек, вероятно, из Ульяновска.
Сам Сивков считает эту ситуацию попыткой устрашения, которую организовали в СБУ или в Главном разведуправлении украинского Генштаба.
Он подчеркнул, что адресатами стали только те деятели, которые поддерживают проведение специальной военной операции и действия власти.
Военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. В заведении взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему статуэтку. Пострадали более 40 человек. Опасный предмет на встречу принесла Дарья Трепова, на следующий день ее задержали.
По данным Национального антитеррористического комитета, убийство спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"*. Президент Владимир Путин посмертно наградил Татарского орденом Мужества.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.