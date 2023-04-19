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Российские военные эксперты получили подозрительные посылки с бюстами - РИА Новости, 19.04.2023
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10:58 19.04.2023 (обновлено: 12:33 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/posylki-1866261500.html
Российские военные эксперты получили подозрительные посылки с бюстами
Российские военные эксперты получили подозрительные посылки с бюстами - РИА Новости, 19.04.2023
Российские военные эксперты получили подозрительные посылки с бюстами
Некоторые российские военные журналисты и эксперты получили посылки с бюстами, похожими на статуэтку, с помощью которой взорвали военкора Владлена Татарского,... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T10:58
2023-04-19T12:33
происшествия
санкт-петербург
служба безопасности украины
владлен татарский
константин сивков
ульяновск
украина
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Некоторые российские военные журналисты и эксперты получили посылки с бюстами, похожими на статуэтку, с помощью которой взорвали военкора Владлена Татарского, сообщил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков."В мой адрес пришло сообщение от СДЭК, что мне пришла посылка и курьер должен ее доставить. Я перевел доставку с курьерской на выдачу в пункте СДЭК, написал заявление в полицию. Посылку вскрывала полиция и взрывники. &lt;…&gt; Бюст был позолочен точно так же, как и та статуэтка, которую получил Владлен Татарский", — рассказал собеседник агентства.Похожие отправления получили другие известные люди: крупный философ, несколько военкоров и военных экспертов, продолжил Сивков.Все посылки отправил один и тот же человек, вероятно, из Ульяновска.Сам Сивков считает эту ситуацию попыткой устрашения, которую организовали в СБУ или в Главном разведуправлении украинского Генштаба.Он подчеркнул, что адресатами стали только те деятели, которые поддерживают проведение специальной военной операции и действия власти.Военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. В заведении взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему статуэтку. Пострадали более 40 человек. Опасный предмет на встречу принесла Дарья Трепова, на следующий день ее задержали.По данным Национального антитеррористического комитета, убийство спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"*. Президент Владимир Путин посмертно наградил Татарского орденом Мужества.* Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20230414/figurant-1865237283.html
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происшествия, санкт-петербург, служба безопасности украины, владлен татарский, константин сивков, ульяновск, украина
Происшествия, Санкт-Петербург, Служба безопасности Украины, Владлен Татарский, Константин Сивков, Ульяновск, Украина
Российские военные эксперты получили подозрительные посылки с бюстами

Российские военные эксперты получили посылки, похожие на статуэтку-"убийцу" для Татарского

© РИА Новости / Александр ПолегенькоСотрудники правоохранительных органов
Сотрудники правоохранительных органов - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Александр Полегенько
Сотрудники правоохранительных органов. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Некоторые российские военные журналисты и эксперты получили посылки с бюстами, похожими на статуэтку, с помощью которой взорвали военкора Владлена Татарского, сообщил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков.
"В мой адрес пришло сообщение от СДЭК, что мне пришла посылка и курьер должен ее доставить. Я перевел доставку с курьерской на выдачу в пункте СДЭК, написал заявление в полицию. Посылку вскрывала полиция и взрывники. <…> Бюст был позолочен точно так же, как и та статуэтка, которую получил Владлен Татарский", — рассказал собеседник агентства.
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Похожие отправления получили другие известные люди: крупный философ, несколько военкоров и военных экспертов, продолжил Сивков.
«
"Называть их фамилии я пока не могу ввиду тайны следствия. Какие статуэтки послали остальным — не знаю, во всяком случае, мне и еще одному человеку направили маршала Жукова. В одном бюсте взрывчатки не нашли, а в моем — пока неизвестно", — добавил он.
Все посылки отправил один и тот же человек, вероятно, из Ульяновска.
Сам Сивков считает эту ситуацию попыткой устрашения, которую организовали в СБУ или в Главном разведуправлении украинского Генштаба.
Он подчеркнул, что адресатами стали только те деятели, которые поддерживают проведение специальной военной операции и действия власти.
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Военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. В заведении взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему статуэтку. Пострадали более 40 человек. Опасный предмет на встречу принесла Дарья Трепова, на следующий день ее задержали.
По данным Национального антитеррористического комитета, убийство спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"*. Президент Владимир Путин посмертно наградил Татарского орденом Мужества.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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