https://ria.ru/20230419/posylki-1866261500.html

Российские военные эксперты получили подозрительные посылки с бюстами

Российские военные эксперты получили подозрительные посылки с бюстами - РИА Новости, 19.04.2023

Российские военные эксперты получили подозрительные посылки с бюстами

Некоторые российские военные журналисты и эксперты получили посылки с бюстами, похожими на статуэтку, с помощью которой взорвали военкора Владлена Татарского,... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T10:58

2023-04-19T10:58

2023-04-19T12:33

происшествия

санкт-петербург

служба безопасности украины

владлен татарский

константин сивков

ульяновск

украина

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Некоторые российские военные журналисты и эксперты получили посылки с бюстами, похожими на статуэтку, с помощью которой взорвали военкора Владлена Татарского, сообщил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков."В мой адрес пришло сообщение от СДЭК, что мне пришла посылка и курьер должен ее доставить. Я перевел доставку с курьерской на выдачу в пункте СДЭК, написал заявление в полицию. Посылку вскрывала полиция и взрывники. <…> Бюст был позолочен точно так же, как и та статуэтка, которую получил Владлен Татарский", — рассказал собеседник агентства.Похожие отправления получили другие известные люди: крупный философ, несколько военкоров и военных экспертов, продолжил Сивков.Все посылки отправил один и тот же человек, вероятно, из Ульяновска.Сам Сивков считает эту ситуацию попыткой устрашения, которую организовали в СБУ или в Главном разведуправлении украинского Генштаба.Он подчеркнул, что адресатами стали только те деятели, которые поддерживают проведение специальной военной операции и действия власти.Военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. В заведении взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему статуэтку. Пострадали более 40 человек. Опасный предмет на встречу принесла Дарья Трепова, на следующий день ее задержали.По данным Национального антитеррористического комитета, убийство спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"*. Президент Владимир Путин посмертно наградил Татарского орденом Мужества.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20230414/figurant-1865237283.html

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html

https://ria.ru/20230414/registratsiya-1865204841.html

санкт-петербург

ульяновск

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, санкт-петербург, служба безопасности украины, владлен татарский, константин сивков, ульяновск, украина