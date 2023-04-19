Российский посол прибыл в МИД Молдавии
Российский посол Васнецов прибыл в МИД Молдавии
© Sputnik / Мирослав РотарьЗдание посольства России в Кишиневе
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Здание посольства России в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 19 апр - РИА Новости. Посол России в Молдавии Олег Васнецов прибыл в среду в министерство иностранных дел и европейской интеграции республики в связи с планами ведомства по объявлению персоной нон грата одного из сотрудников российской дипмиссии, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее глава пресс-службы правительства Даниил Водэ сообщил, что министерство иностранных дел Молдавии рассмотрит вопрос объявления одного из сотрудников посольства России персоной нон грата и вызовет посла РФ, чтобы ознакомить с решением властей по этому вопросу. Он заявил, что это было сделано в контексте того, что сотрудники посольства России якобы проявили неподобающее поведение в аэропорту Кишинева, когда главе Татарстана Рустаму Минниханову было отказано во въезде.
В Гагаузии – автономном территориальном образовании на юге Молдавии – в понедельник состоялся международный конгресс народной дипломатии "Дружба народов". В форуме по приглашению лидера движения "Народный союз Гагаузии", депутата местного парламента Виктора Петрова и депутата парламента Молдавии Александра Суходольского должны были принять участие Минниханов и директор крупнейшего промышленного и инвестиционного холдинга Татарстана "Ак-Барс" Иван Егоров. Их не пустили в Молдавию, объявив, по словам Минниханова, нежелательными персонами. Пограничная полиция Молдавии отрицает факт признания этих лиц персонами нон грата.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия Кишинева очень недружественным шагом. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией.