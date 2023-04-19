https://ria.ru/20230419/pomosch-1870128201.html
Автомобили и генераторы отправили из Петербурга в зону спецоперации
Автомобили и генераторы отправили из Петербурга в зону спецоперации - РИА Новости, 06.05.2023
Автомобили и генераторы отправили из Петербурга в зону спецоперации
Автомобили УАЗ, генераторы, комплекты летнего обмундирования, приборы ночного видения и маскировочные сети отправили из Санкт-Петербурга в зону спецоперации для РИА Новости, 06.05.2023
2023-04-19T21:12
2023-04-19T21:12
2023-05-06T11:10
специальная военная операция на украине
санкт-петербург
надежные люди
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр - РИА Новости. Автомобили УАЗ, генераторы, комплекты летнего обмундирования, приборы ночного видения и маскировочные сети отправили из Санкт-Петербурга в зону спецоперации для мобилизованных жителей Северной столицы и регионов Северо-Запада, сообщает пресс-служба Законодательного собрания города. Отмечается, что помощь предназначена для бойцов "Ленинградского полка", состоящего из мобилизованных жителей Петербурга и регионов Северо-Запада. В частности, участникам спецоперации доставят автомобили УАЗ, комплекты летнего обмундирования, генераторы, приборы ночного видения и устройства, необходимые для выполнения боевых задач, маскировочные сети, инструменты и предметы первой необходимости. По словам депутата Константина Чебыкина, этот груз стал четвертым по счету, сформированным при поддержке петербургского парламента для мобилизованных. "Законодательное собрание вместе с правительством Санкт-Петербурга уже поставило технику нашему "Ленинградскому полку". Конечно, мы обязательно продолжим помогать ребятам", – отметил он.
https://ria.ru/20230419/pomosch-1870127330.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, надежные люди
Специальная военная операция на Украине, Санкт-Петербург, Надежные люди
Автомобили и генераторы отправили из Петербурга в зону спецоперации
Автомобили УАЗ, приборы ночного видения и генераторы отправили из Петербурга в зону СВО
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр - РИА Новости. Автомобили УАЗ, генераторы, комплекты летнего обмундирования, приборы ночного видения и маскировочные сети отправили из Санкт-Петербурга в зону спецоперации для мобилизованных жителей Северной столицы и регионов Северо-Запада, сообщает пресс-служба Законодательного собрания города.
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"Из Санкт-Петербурга в зону специальной военной операции отправлен очередной груз, собранный при поддержке Законодательного собрания и органов исполнительной власти города", - говорится в сообщении.
Отмечается, что помощь предназначена для бойцов "Ленинградского полка", состоящего из мобилизованных жителей Петербурга и регионов Северо-Запада. В частности, участникам спецоперации доставят автомобили УАЗ, комплекты летнего обмундирования, генераторы, приборы ночного видения и устройства, необходимые для выполнения боевых задач, маскировочные сети, инструменты и предметы первой необходимости.
«
"Самое главное – в этот раз мы везем бойцам посылки от родных и близких. Они придут из дома, что будет для наших ребят особенно приятно", - сказал спикер городского парламента Александр Бельский, слова которого приводятся в сообщении.
По словам депутата Константина Чебыкина, этот груз стал четвертым по счету, сформированным при поддержке петербургского парламента для мобилизованных. "Законодательное собрание вместе с правительством Санкт-Петербурга уже поставило технику нашему "Ленинградскому полку". Конечно, мы обязательно продолжим помогать ребятам", – отметил он.
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