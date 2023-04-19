https://ria.ru/20230419/pomosch-1870128201.html

Автомобили и генераторы отправили из Петербурга в зону спецоперации

Автомобили и генераторы отправили из Петербурга в зону спецоперации - РИА Новости, 06.05.2023

Автомобили и генераторы отправили из Петербурга в зону спецоперации

Автомобили УАЗ, генераторы, комплекты летнего обмундирования, приборы ночного видения и маскировочные сети отправили из Санкт-Петербурга в зону спецоперации для РИА Новости, 06.05.2023

2023-04-19T21:12

2023-04-19T21:12

2023-05-06T11:10

специальная военная операция на украине

санкт-петербург

надежные люди

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр - РИА Новости. Автомобили УАЗ, генераторы, комплекты летнего обмундирования, приборы ночного видения и маскировочные сети отправили из Санкт-Петербурга в зону спецоперации для мобилизованных жителей Северной столицы и регионов Северо-Запада, сообщает пресс-служба Законодательного собрания города. Отмечается, что помощь предназначена для бойцов "Ленинградского полка", состоящего из мобилизованных жителей Петербурга и регионов Северо-Запада. В частности, участникам спецоперации доставят автомобили УАЗ, комплекты летнего обмундирования, генераторы, приборы ночного видения и устройства, необходимые для выполнения боевых задач, маскировочные сети, инструменты и предметы первой необходимости. По словам депутата Константина Чебыкина, этот груз стал четвертым по счету, сформированным при поддержке петербургского парламента для мобилизованных. "Законодательное собрание вместе с правительством Санкт-Петербурга уже поставило технику нашему "Ленинградскому полку". Конечно, мы обязательно продолжим помогать ребятам", – отметил он.

https://ria.ru/20230419/pomosch-1870127330.html

санкт-петербург

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

санкт-петербург, надежные люди