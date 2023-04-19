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Белый дом анонсировал новый пакет военной помощи Украине - РИА Новости, 19.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:35 19.04.2023 (обновлено: 19:44 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/pomosch-1866455775.html
Белый дом анонсировал новый пакет военной помощи Украине
Белый дом анонсировал новый пакет военной помощи Украине - РИА Новости, 19.04.2023
Белый дом анонсировал новый пакет военной помощи Украине
Администрация США в среду объявит о новом пакете военной помощи Украине, которая получит, в частности, боеприпасы для артиллерийских орудий и реактивных систем... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T19:35
2023-04-19T19:44
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
карин жан-пьер
пентагон
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ВАШИНГТОН, 19 апр – РИА Новости. Администрация США в среду объявит о новом пакете военной помощи Украине, которая получит, в частности, боеприпасы для артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер."Позднее сегодня администрация Байдена-Харрис объявит новый пакет оборонного содействия Украине... Объявление будет сделано госдепартаментом и министерством обороны", - сказала она на брифинге.Жан-Пьер дала понять, что передаваемые Украине вооружения будут в 36-й раз взяты из наличия Пентагона.
https://ria.ru/20230417/nato-1865679063.html
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в мире, сша, украина, карин жан-пьер, пентагон
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Карин Жан-Пьер, Пентагон
Белый дом анонсировал новый пакет военной помощи Украине

Белый дом сообщил, что администрация США объявит о новой военной помощи Украине в среду

© AP Photo / Alex BrandonСамолет C-17, загруженный боеприпасами для Украины
Самолет C-17, загруженный боеприпасами для Украины - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Самолет C-17, загруженный боеприпасами для Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 апр – РИА Новости. Администрация США в среду объявит о новом пакете военной помощи Украине, которая получит, в частности, боеприпасы для артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Позднее сегодня администрация Байдена-Харрис объявит новый пакет оборонного содействия Украине... Объявление будет сделано госдепартаментом и министерством обороны", - сказала она на брифинге.
Жан-Пьер дала понять, что передаваемые Украине вооружения будут в 36-й раз взяты из наличия Пентагона.
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