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Белый дом анонсировал новый пакет военной помощи Украине
Белый дом анонсировал новый пакет военной помощи Украине - РИА Новости, 19.04.2023
Белый дом анонсировал новый пакет военной помощи Украине
Администрация США в среду объявит о новом пакете военной помощи Украине, которая получит, в частности, боеприпасы для артиллерийских орудий и реактивных систем... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T19:35
2023-04-19T19:35
2023-04-19T19:44
специальная военная операция на украине
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сша
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карин жан-пьер
пентагон
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ВАШИНГТОН, 19 апр – РИА Новости. Администрация США в среду объявит о новом пакете военной помощи Украине, которая получит, в частности, боеприпасы для артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер."Позднее сегодня администрация Байдена-Харрис объявит новый пакет оборонного содействия Украине... Объявление будет сделано госдепартаментом и министерством обороны", - сказала она на брифинге.Жан-Пьер дала понять, что передаваемые Украине вооружения будут в 36-й раз взяты из наличия Пентагона.
https://ria.ru/20230417/nato-1865679063.html
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в мире, сша, украина, карин жан-пьер, пентагон
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Карин Жан-Пьер, Пентагон
Белый дом анонсировал новый пакет военной помощи Украине
Белый дом сообщил, что администрация США объявит о новой военной помощи Украине в среду