https://ria.ru/20230419/pomosch-1866455775.html

Белый дом анонсировал новый пакет военной помощи Украине

Белый дом анонсировал новый пакет военной помощи Украине - РИА Новости, 19.04.2023

Белый дом анонсировал новый пакет военной помощи Украине

Администрация США в среду объявит о новом пакете военной помощи Украине, которая получит, в частности, боеприпасы для артиллерийских орудий и реактивных систем... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T19:35

2023-04-19T19:35

2023-04-19T19:44

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

карин жан-пьер

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ВАШИНГТОН, 19 апр – РИА Новости. Администрация США в среду объявит о новом пакете военной помощи Украине, которая получит, в частности, боеприпасы для артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер."Позднее сегодня администрация Байдена-Харрис объявит новый пакет оборонного содействия Украине... Объявление будет сделано госдепартаментом и министерством обороны", - сказала она на брифинге.Жан-Пьер дала понять, что передаваемые Украине вооружения будут в 36-й раз взяты из наличия Пентагона.

https://ria.ru/20230417/nato-1865679063.html

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в мире, сша, украина, карин жан-пьер, пентагон