https://ria.ru/20230419/pomosch-1866264011.html

Сеул уже решился на военную помощь Киеву, заявил южнокорейский эксперт

Сеул уже решился на военную помощь Киеву, заявил южнокорейский эксперт - РИА Новости, 19.04.2023

Сеул уже решился на военную помощь Киеву, заявил южнокорейский эксперт

Сеул уже решился на военную помощь Киеву и теперь лишь ищет для этого подходящий предлог, будет морально готовить к этому общественность в Южной Корее, заявил... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T11:07

2023-04-19T11:07

2023-04-19T11:52

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СЕУЛ, 19 апр – РИА Новости. Сеул уже решился на военную помощь Киеву и теперь лишь ищет для этого подходящий предлог, будет морально готовить к этому общественность в Южной Корее, заявил РИА Новости директор южнокорейского Института евразийских стратегических исследований, бывший советник-посланник в посольстве Республики Корея в Москве Пак Пён Хван. По словам Пак Пён Хвана, если Россия хочет предотвратить такой поворот, ей необходимо заранее купировать украинские "вбросы", как с инцидентом в Буче, когда "свои собственные убийства они выдавали за действия российских военных". В то же время, если северокорейские добровольцев, как ранее сообщали южнокорейские СМИ со ссылкой на украинские и российские источники, могут направить на Донбасс для помощи России, это также создаст Юн Сок Ёлю предлог для поставки южнокорейских вооружений Киеву и поддержке США. Базовой позицией южнокорейского правительства до сего времени являлся принцип непредоставления Украине летальных вооружений. При этом такую позицию поддерживала и южнокорейская оппозиция. Так, глава основной оппозиционной Объединенной демократической партии Ли Чжэ Мён назвал в апреле поставку летальных вооружений Украине "нежелательной". Но в среду президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил агентству Рейтер, что в случае возникновения на Украине ситуации, с которой "международное сообщество не сможет мириться", Сеулу было бы трудно настаивать на оказании Киеву только гуманитарной или финансовой поддержки, тем самым впервые допустив возможность военной помощи Украине. В качестве примеров возможного повода для этого Юн Сок Ёль назвал крупномасштабное нападение на гражданских лиц, массовые убийства или серьезное нарушение военных законов. Пока что Южная Корея договорилась с США о поставке 500 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Это в пять раз больше, чем партия в 100 тысяч снарядов, которую Южная Корея продала США в прошлом году, и половина всего объема поставленных из США Украине снарядов. Сообщалось, что в феврале Вашингтон попросил у Южной Кореи продать еще одну партию в 100 тысяч боеприпасов. Сеул в ответ предложил 500 тысяч, но с условием, что снаряды не продадут, а сдадут в аренду. Это должно было позволить южнокорейскому правительству в определенной степени сохранить право собственности на снаряды и избежать их переправки Украине без разрешения Сеула. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. А глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230419/ukraina-1866218512.html

https://ria.ru/20230417/ukraina-1865893403.html

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украина, сша, южная корея, в мире, юн сок ель