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Сеул уже решился на военную помощь Киеву, заявил южнокорейский эксперт - РИА Новости, 19.04.2023
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11:07 19.04.2023 (обновлено: 11:52 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/pomosch-1866264011.html
Сеул уже решился на военную помощь Киеву, заявил южнокорейский эксперт
Сеул уже решился на военную помощь Киеву, заявил южнокорейский эксперт - РИА Новости, 19.04.2023
Сеул уже решился на военную помощь Киеву, заявил южнокорейский эксперт
Сеул уже решился на военную помощь Киеву и теперь лишь ищет для этого подходящий предлог, будет морально готовить к этому общественность в Южной Корее, заявил... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T11:07
2023-04-19T11:52
украина
сша
южная корея
в мире
юн сок ель
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СЕУЛ, 19 апр – РИА Новости. Сеул уже решился на военную помощь Киеву и теперь лишь ищет для этого подходящий предлог, будет морально готовить к этому общественность в Южной Корее, заявил РИА Новости директор южнокорейского Института евразийских стратегических исследований, бывший советник-посланник в посольстве Республики Корея в Москве Пак Пён Хван. По словам Пак Пён Хвана, если Россия хочет предотвратить такой поворот, ей необходимо заранее купировать украинские "вбросы", как с инцидентом в Буче, когда "свои собственные убийства они выдавали за действия российских военных". В то же время, если северокорейские добровольцев, как ранее сообщали южнокорейские СМИ со ссылкой на украинские и российские источники, могут направить на Донбасс для помощи России, это также создаст Юн Сок Ёлю предлог для поставки южнокорейских вооружений Киеву и поддержке США. Базовой позицией южнокорейского правительства до сего времени являлся принцип непредоставления Украине летальных вооружений. При этом такую позицию поддерживала и южнокорейская оппозиция. Так, глава основной оппозиционной Объединенной демократической партии Ли Чжэ Мён назвал в апреле поставку летальных вооружений Украине "нежелательной". Но в среду президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил агентству Рейтер, что в случае возникновения на Украине ситуации, с которой "международное сообщество не сможет мириться", Сеулу было бы трудно настаивать на оказании Киеву только гуманитарной или финансовой поддержки, тем самым впервые допустив возможность военной помощи Украине. В качестве примеров возможного повода для этого Юн Сок Ёль назвал крупномасштабное нападение на гражданских лиц, массовые убийства или серьезное нарушение военных законов. Пока что Южная Корея договорилась с США о поставке 500 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Это в пять раз больше, чем партия в 100 тысяч снарядов, которую Южная Корея продала США в прошлом году, и половина всего объема поставленных из США Украине снарядов. Сообщалось, что в феврале Вашингтон попросил у Южной Кореи продать еще одну партию в 100 тысяч боеприпасов. Сеул в ответ предложил 500 тысяч, но с условием, что снаряды не продадут, а сдадут в аренду. Это должно было позволить южнокорейскому правительству в определенной степени сохранить право собственности на снаряды и избежать их переправки Украине без разрешения Сеула. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. А глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230419/ukraina-1866218512.html
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украина, сша, южная корея, в мире, юн сок ель
Украина, США, Южная Корея, В мире, Юн Сок Ель
Сеул уже решился на военную помощь Киеву, заявил южнокорейский эксперт

Эксперт Пак Пен Хван: Сеул уже решился на военную помощь Киеву и теперь ищет предлог

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные. Архивное фото
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СЕУЛ, 19 апр – РИА Новости. Сеул уже решился на военную помощь Киеву и теперь лишь ищет для этого подходящий предлог, будет морально готовить к этому общественность в Южной Корее, заявил РИА Новости директор южнокорейского Института евразийских стратегических исследований, бывший советник-посланник в посольстве Республики Корея в Москве Пак Пён Хван.
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"На мой взгляд, политика южнокорейского правительства (касательно не поставки летальных вооружений Украине) уже фактически поменялась, просто об этом ещё не заявили публично. Об этом свидетельствуют и утекшие недавно секретные американские документы. Президент Юн Сок Ёль делает сейчас такие заявления, чтобы это не стало шоком для южнокорейской публики, и чтобы заранее сформировать соответствующую атмосферу, особенно перед визитом в США. Заявленные предварительные условия, массовые удары по мирному населению, военные преступления и другие неприемлемые ситуации – это лишь предлог, необходимый для оправдания изменения южнокорейской политики", - пояснил эксперт.
По словам Пак Пён Хвана, если Россия хочет предотвратить такой поворот, ей необходимо заранее купировать украинские "вбросы", как с инцидентом в Буче, когда "свои собственные убийства они выдавали за действия российских военных". В то же время, если северокорейские добровольцев, как ранее сообщали южнокорейские СМИ со ссылкой на украинские и российские источники, могут направить на Донбасс для помощи России, это также создаст Юн Сок Ёлю предлог для поставки южнокорейских вооружений Киеву и поддержке США.
«
"Поэтому есть вероятность, что во время предстоящего визита в США президента Юн Сок Ёля или вскоре после его возвращения будут озвучены чуть более детальные и продвинутые изменения. Так, понемногу, под давлением США этот поворот будут всё больше рационализировать для внутренней аудитории. И это очень печальная новость", - подытожил эксперт.
Базовой позицией южнокорейского правительства до сего времени являлся принцип непредоставления Украине летальных вооружений. При этом такую позицию поддерживала и южнокорейская оппозиция. Так, глава основной оппозиционной Объединенной демократической партии Ли Чжэ Мён назвал в апреле поставку летальных вооружений Украине "нежелательной".
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
СМИ: президент Южной Кореи впервые допустил поставки военной помощи Украине
Вчера, 04:14
Но в среду президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил агентству Рейтер, что в случае возникновения на Украине ситуации, с которой "международное сообщество не сможет мириться", Сеулу было бы трудно настаивать на оказании Киеву только гуманитарной или финансовой поддержки, тем самым впервые допустив возможность военной помощи Украине. В качестве примеров возможного повода для этого Юн Сок Ёль назвал крупномасштабное нападение на гражданских лиц, массовые убийства или серьезное нарушение военных законов.
Пока что Южная Корея договорилась с США о поставке 500 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Это в пять раз больше, чем партия в 100 тысяч снарядов, которую Южная Корея продала США в прошлом году, и половина всего объема поставленных из США Украине снарядов. Сообщалось, что в феврале Вашингтон попросил у Южной Кореи продать еще одну партию в 100 тысяч боеприпасов. Сеул в ответ предложил 500 тысяч, но с условием, что снаряды не продадут, а сдадут в аренду. Это должно было позволить южнокорейскому правительству в определенной степени сохранить право собственности на снаряды и избежать их переправки Украине без разрешения Сеула.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. А глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
Пентагон назвал ресурсы для военной помощи Украине небезграничными
17 апреля, 18:20
 
УкраинаСШАЮжная КореяВ миреЮн Сок Ель
 
 
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