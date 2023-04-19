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Росархив рассказал, как Сталин отверг претензии Польши на запад Украины - РИА Новости, 19.04.2023
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13:04 19.04.2023 (обновлено: 13:40 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/polsha-1866301557.html
Росархив рассказал, как Сталин отверг претензии Польши на запад Украины
Росархив рассказал, как Сталин отверг претензии Польши на запад Украины - РИА Новости, 19.04.2023
Росархив рассказал, как Сталин отверг претензии Польши на запад Украины
Иосиф Сталин в 1944 году категорически отказал польскому эмигрантскому правительству в Лондоне в каких-либо претензиях на Западную Украину, и в целом роль... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T13:04
2023-04-19T13:40
в мире
украина
иосиф сталин (джугашвили)
ссср
польша
федеральное архивное агентство (росархив)
андрей артизов
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Иосиф Сталин в 1944 году категорически отказал польскому эмигрантскому правительству в Лондоне в каких-либо претензиях на Западную Украину, и в целом роль Сталина в создании и формировании Советской Украины заслуживает отдельного разговора, заявил руководитель Росархива Андрей Артизов. Росархив и Российский государственный гуманитарный университет совместно выпустили сборник "Об историческом единстве русских и украинцев. Документы". Издание представляет собой хрестоматию архивных документов, раскрывающих основные тезисы статьи президента России Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев", опубликованной 12 июля 2021 года. В книгу включено 242 документа из архивов России и Украины, охватывающие период с XI века по декабрь 1991 года. Целый раздел книги посвящен образованию Украинской ССР. "Вообще роль Сталина в создании и формировании Советской Украины заслуживает отдельного разговора. Мало кто знает, что инициатива переноса столицы Украины в январе 1934 году из Харькова в Киев принадлежала именно ему", - сказал Артизов в интервью "Российской газете" по случаю выхода нового сборника. "Сталин настойчиво отстаивал западную границу СССР по линии Керзона сначала в переговорах с Рузвельтом и Черчиллем в Тегеране поздней осенью 1943 года, затем во время визита летом 1944 года в Москву Станислава Миколайчика, премьера польского эмигрантского правительства в Лондоне. Полякам было отказано в их претензиях на Львов, даже в порядке исключения", - подчеркнул глава Росархива. Артизов процитировал публикуемое в сборнике письмо предстоятеля Украинской греко-католической (униатской) церкви, митрополита Галицкого и архиепископа Львовского, антикоммуниста Андрея Шептицкого, написанное Сталину в октябре 1944 года: "Вы снова присоединили западные украинские земли к Великой Украине. За осуществление заветных желаний и стремлений украинцев, которые веками считали себя одним народом и хотели быть соединенными в одном государстве, приносит Вам украинский народ искреннюю благодарность. … За все это следует Вам, Верховный Вождь, глубокая благодарность от всех нас". Шептицкий в июле 1941 года сначала приветствовал начало оккупации украинских земель германскими войсками, а в сентябре 1941 года направил Гитлеру поздравительное письмо по случаю взятия немцами Киева. В конце 1941 года Шептицкий призвал православных архиереев Украины объединиться под эгидой Папы Римского. Также Шептицкий благосклонно относился к созданию гитлеровцами дивизии СС "Галичина". Солдаты дивизии совершали военные преступления против мирного населения, в частности принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где было убито более 500 человек. Красная армия разгромила "Галичину" летом 1944 года. Войска СС, в состав которых входила "Галичина", признаны преступной организацией решением Нюрнбергского трибунала.
https://ria.ru/20230401/polsha-1862304735.html
https://ria.ru/20230126/osventsim-1847469049.html
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в мире, украина, иосиф сталин (джугашвили), ссср, польша, федеральное архивное агентство (росархив), андрей артизов, великая отечественная война (1941-1945)
В мире, Украина, Иосиф Сталин (Джугашвили), СССР, Польша, Федеральное архивное агентство (Росархив), Андрей Артизов, Великая Отечественная война (1941-1945)
Росархив рассказал, как Сталин отверг претензии Польши на запад Украины

Росархив: Сталин в 1944 году категорически отказал Польше в претензиях на Западную Украину

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГенералиссимус Советского Союза Иосиф Сталин
Генералиссимус Советского Союза Иосиф Сталин - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
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Генералиссимус Советского Союза Иосиф Сталин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Иосиф Сталин в 1944 году категорически отказал польскому эмигрантскому правительству в Лондоне в каких-либо претензиях на Западную Украину, и в целом роль Сталина в создании и формировании Советской Украины заслуживает отдельного разговора, заявил руководитель Росархива Андрей Артизов.
Росархив и Российский государственный гуманитарный университет совместно выпустили сборник "Об историческом единстве русских и украинцев. Документы". Издание представляет собой хрестоматию архивных документов, раскрывающих основные тезисы статьи президента России Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев", опубликованной 12 июля 2021 года. В книгу включено 242 документа из архивов России и Украины, охватывающие период с XI века по декабрь 1991 года. Целый раздел книги посвящен образованию Украинской ССР.
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"Вообще роль Сталина в создании и формировании Советской Украины заслуживает отдельного разговора. Мало кто знает, что инициатива переноса столицы Украины в январе 1934 году из Харькова в Киев принадлежала именно ему", - сказал Артизов в интервью "Российской газете" по случаю выхода нового сборника.
"Сталин настойчиво отстаивал западную границу СССР по линии Керзона сначала в переговорах с Рузвельтом и Черчиллем в Тегеране поздней осенью 1943 года, затем во время визита летом 1944 года в Москву Станислава Миколайчика, премьера польского эмигрантского правительства в Лондоне. Полякам было отказано в их претензиях на Львов, даже в порядке исключения", - подчеркнул глава Росархива.
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Артизов процитировал публикуемое в сборнике письмо предстоятеля Украинской греко-католической (униатской) церкви, митрополита Галицкого и архиепископа Львовского, антикоммуниста Андрея Шептицкого, написанное Сталину в октябре 1944 года: "Вы снова присоединили западные украинские земли к Великой Украине. За осуществление заветных желаний и стремлений украинцев, которые веками считали себя одним народом и хотели быть соединенными в одном государстве, приносит Вам украинский народ искреннюю благодарность. … За все это следует Вам, Верховный Вождь, глубокая благодарность от всех нас".
Шептицкий в июле 1941 года сначала приветствовал начало оккупации украинских земель германскими войсками, а в сентябре 1941 года направил Гитлеру поздравительное письмо по случаю взятия немцами Киева. В конце 1941 года Шептицкий призвал православных архиереев Украины объединиться под эгидой Папы Римского.
Также Шептицкий благосклонно относился к созданию гитлеровцами дивизии СС "Галичина". Солдаты дивизии совершали военные преступления против мирного населения, в частности принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где было убито более 500 человек. Красная армия разгромила "Галичину" летом 1944 года. Войска СС, в состав которых входила "Галичина", признаны преступной организацией решением Нюрнбергского трибунала.
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В миреУкраинаИосиф Сталин (Джугашвили)СССРПольшаФедеральное архивное агентство (Росархив)Андрей АртизовВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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