Польша разрешила ввозить с Украины продовольствие только для личных нужд
Польша разрешила ввозить с Украины продукты только для личных нужд путешественников
© iStock.com / Janusz BączyńskiЗамковая площадь в Варшаве
© iStock.com / Janusz Bączyński
Замковая площадь в Варшаве . Архивное фото
ВАРШАВА, 19 апр – РИА Новости. Польша разрешает ввозить с Украины продукты питания только для личных нужд путешественников, сообщает Национальная налоговая администрация (KAS).
"Национальная налоговая администрация уточняет, что введенный постановлением министра развития и технологий от 15 апреля 2023 года запрет на ввоз с Украины сельскохозяйственной продукции не распространяется на продукты, ввозимые путешественниками для собственных нужд", - говорится в сообщении KAS.
При этом отмечается, что количество таких продуктов "не может указывать на их импорт в коммерческих целях".
Также налоговая администрация напоминает, что из-за риска распространения различных заболеваний в Евросоюз строго ограничен ввоз продуктов животного происхождения (мясных и молочных).
В минувшие выходные Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. В пресс-службе Европейской комиссии заявили, что ЕК изучает эту информацию, запросила у этих стран дополнительную информацию.
В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".