https://ria.ru/20230419/polsha-1866258284.html

Польша разрешила ввозить с Украины продовольствие только для личных нужд

Польша разрешила ввозить с Украины продовольствие только для личных нужд - РИА Новости, 19.04.2023

Польша разрешила ввозить с Украины продовольствие только для личных нужд

Польша разрешает ввозить с Украины продукты питания только для личных нужд путешественников, сообщает Национальная налоговая администрация (KAS). РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T10:48

2023-04-19T10:48

2023-04-19T10:48

польша

украина

венгрия

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

евросоюз

экономика

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ВАРШАВА, 19 апр – РИА Новости. Польша разрешает ввозить с Украины продукты питания только для личных нужд путешественников, сообщает Национальная налоговая администрация (KAS). "Национальная налоговая администрация уточняет, что введенный постановлением министра развития и технологий от 15 апреля 2023 года запрет на ввоз с Украины сельскохозяйственной продукции не распространяется на продукты, ввозимые путешественниками для собственных нужд", - говорится в сообщении KAS. При этом отмечается, что количество таких продуктов "не может указывать на их импорт в коммерческих целях". Также налоговая администрация напоминает, что из-за риска распространения различных заболеваний в Евросоюз строго ограничен ввоз продуктов животного происхождения (мясных и молочных). В минувшие выходные Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. В пресс-службе Европейской комиссии заявили, что ЕК изучает эту информацию, запросила у этих стран дополнительную информацию. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".

https://ria.ru/20230418/konvoy-1866186019.html

https://ria.ru/20230418/sanktsii-1866185221.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

польша, украина, венгрия, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, экономика