https://ria.ru/20230419/podkast-1866372696.html

РИА Новости и Роскачество выпустили подкаст о российском виноделии

РИА Новости и Роскачество выпустили подкаст о российском виноделии - РИА Новости, 19.04.2023

РИА Новости и Роскачество выпустили подкаст о российском виноделии

На сайте ria.ru стартовал новый тематический подкаст о российском виноделии и винной культуре. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T15:54

2023-04-19T15:54

2023-04-19T15:54

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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. На сайте ria.ru стартовал новый тематический подкаст о российском виноделии и винной культуре.Подкаст "Сомелье-фрилансер", созданный РИА Новости совместно с Роскачеством, - это увлекательное исследование, разрушающее стереотипы о винной культуре, а также захватывающие истории от теоретиков и практиков виноделия.Подкаст объединил виноградарей, виноделов, сомелье, винных академиков, энологов, технологов и бренд-амбассадоров, чтобы рассказать, почему в 21 веке мы пьем лучшее вино, из когда-либо сделанных.Как вообще появилось российское виноделие, правда ли, что Россия входит в число ведущих винных стран мира, кто такие отечественные виноделы и как в стране появились самые современные технологии производства, - об этом и многом другом можно узнать в выпусках подкаста на сайте РИА Новости.Слушатели подкаста "Сомелье-фрилансер" узнают о том, почему вошли в моду красностоп, цимлянский черный, сибирьков и другие сорта, и что их отличает от мерло, каберне и рислинга. Как грамотно сочетать вино с любой едой, от высокой кухни до пельменей, в чем секреты профессиональных сомелье по хранению и правильной подаче вина, чему учат в школе сомелье, какие навыки можно развить самостоятельно, и как различать в бокале вкусы и ароматы.Подкаст расскажет об истории российского виноделия. Кто учил первых виноградарей русского царства, какими открытиями советских виноделов пользуются до сих пор и почему отрасль начала стремительно развиваться в последние десять лет.Выпуски подкаста познакомят с географией российского виноделия - от традиционных для этой индустрии областей - Краснодарского края, Дагестана, Крыма и долины Дона, - до новых регионов – Волгоградской и Самарской областей и даже Подмосковья.Специалисты винной отрасли в рамках подкаста пояснят, какими особенностями обладают вина российских регионов, как правильно читать этикетки на бутылках и почему вместо ординарного и столового вина стоит найти то, где будет отмечено "защищенное географическое указание".

https://ria.ru/20230328/vr-kvest-1860937320.html

https://ria.ru/20230410/vr-proekty-1863707115.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости агентства, россия, риа новости, роскачество, виноделие