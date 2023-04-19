Рейтинг@Mail.ru
РИА Новости и Роскачество выпустили подкаст о российском виноделии - РИА Новости, 19.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:54 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/podkast-1866372696.html
РИА Новости и Роскачество выпустили подкаст о российском виноделии
РИА Новости и Роскачество выпустили подкаст о российском виноделии - РИА Новости, 19.04.2023
РИА Новости и Роскачество выпустили подкаст о российском виноделии
На сайте ria.ru стартовал новый тематический подкаст о российском виноделии и винной культуре. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T15:54
2023-04-19T15:54
новости агентства
россия
риа новости
роскачество
виноделие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/13/1866371707_4:0:600:335_1920x0_80_0_0_75365d0e0b1d647b65c88465caf6f538.jpg
МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. На сайте ria.ru стартовал новый тематический подкаст о российском виноделии и винной культуре.Подкаст "Сомелье-фрилансер", созданный РИА Новости совместно с Роскачеством, - это увлекательное исследование, разрушающее стереотипы о винной культуре, а также захватывающие истории от теоретиков и практиков виноделия.Подкаст объединил виноградарей, виноделов, сомелье, винных академиков, энологов, технологов и бренд-амбассадоров, чтобы рассказать, почему в 21 веке мы пьем лучшее вино, из когда-либо сделанных.Как вообще появилось российское виноделие, правда ли, что Россия входит в число ведущих винных стран мира, кто такие отечественные виноделы и как в стране появились самые современные технологии производства, - об этом и многом другом можно узнать в выпусках подкаста на сайте РИА Новости.Слушатели подкаста "Сомелье-фрилансер" узнают о том, почему вошли в моду красностоп, цимлянский черный, сибирьков и другие сорта, и что их отличает от мерло, каберне и рислинга. Как грамотно сочетать вино с любой едой, от высокой кухни до пельменей, в чем секреты профессиональных сомелье по хранению и правильной подаче вина, чему учат в школе сомелье, какие навыки можно развить самостоятельно, и как различать в бокале вкусы и ароматы.Подкаст расскажет об истории российского виноделия. Кто учил первых виноградарей русского царства, какими открытиями советских виноделов пользуются до сих пор и почему отрасль начала стремительно развиваться в последние десять лет.Выпуски подкаста познакомят с географией российского виноделия - от традиционных для этой индустрии областей - Краснодарского края, Дагестана, Крыма и долины Дона, - до новых регионов – Волгоградской и Самарской областей и даже Подмосковья.Специалисты винной отрасли в рамках подкаста пояснят, какими особенностями обладают вина российских регионов, как правильно читать этикетки на бутылках и почему вместо ординарного и столового вина стоит найти то, где будет отмечено "защищенное географическое указание".
https://ria.ru/20230328/vr-kvest-1860937320.html
https://ria.ru/20230410/vr-proekty-1863707115.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/13/1866371707_153:0:600:335_1920x0_80_0_0_1942a8803d2aff87913b24d38c65fb66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости агентства, россия, риа новости, роскачество, виноделие
Новости агентства, Россия, РИА Новости, Роскачество, Виноделие

РИА Новости и Роскачество выпустили подкаст о российском виноделии

© РИА НовостиПодкаст "Сомелье-фрилансер"
Подкаст Сомелье-фрилансер - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости
Подкаст "Сомелье-фрилансер"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. На сайте ria.ru стартовал новый тематический подкаст о российском виноделии и винной культуре.
Подкаст "Сомелье-фрилансер", созданный РИА Новости совместно с Роскачеством, - это увлекательное исследование, разрушающее стереотипы о винной культуре, а также захватывающие истории от теоретиков и практиков виноделия.
VR-реконструкция Крузенштерн. Кругосветка “Надежды” - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
РИА Новости создало ПК-версию VR-квеста кругосветки Крузенштерна
28 марта, 13:30
Подкаст объединил виноградарей, виноделов, сомелье, винных академиков, энологов, технологов и бренд-амбассадоров, чтобы рассказать, почему в 21 веке мы пьем лучшее вино, из когда-либо сделанных.
Как вообще появилось российское виноделие, правда ли, что Россия входит в число ведущих винных стран мира, кто такие отечественные виноделы и как в стране появились самые современные технологии производства, - об этом и многом другом можно узнать в выпусках подкаста на сайте РИА Новости.
Слушатели подкаста "Сомелье-фрилансер" узнают о том, почему вошли в моду красностоп, цимлянский черный, сибирьков и другие сорта, и что их отличает от мерло, каберне и рислинга. Как грамотно сочетать вино с любой едой, от высокой кухни до пельменей, в чем секреты профессиональных сомелье по хранению и правильной подаче вина, чему учат в школе сомелье, какие навыки можно развить самостоятельно, и как различать в бокале вкусы и ароматы.
Подкаст расскажет об истории российского виноделия. Кто учил первых виноградарей русского царства, какими открытиями советских виноделов пользуются до сих пор и почему отрасль начала стремительно развиваться в последние десять лет.
Посетительница в очках виртуальной реальности на VR-стенде РИА Новости - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
VR-проекты РИА Новости покажут на Дне космонавтики-2023 на ВДНХ
10 апреля, 11:00
Выпуски подкаста познакомят с географией российского виноделия - от традиционных для этой индустрии областей - Краснодарского края, Дагестана, Крыма и долины Дона, - до новых регионов – Волгоградской и Самарской областей и даже Подмосковья.
Специалисты винной отрасли в рамках подкаста пояснят, какими особенностями обладают вина российских регионов, как правильно читать этикетки на бутылках и почему вместо ординарного и столового вина стоит найти то, где будет отмечено "защищенное географическое указание".
 
Новости агентстваРоссияРИА НовостиРоскачествоВиноделие
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала