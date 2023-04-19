https://ria.ru/20230419/avtokhton-1864906394.html

Автохтон. Российское винное Эльдорадо

Автохтон. Российское винное Эльдорадо - РИА Новости, 19.04.2023

Автохтон. Российское винное Эльдорадо

Как Астрахань стала родиной российского вина, какую роль в этом сыграли австрийский монах и Иван Грозный, откуда взялись название "красностоп" и мода на автохтонные сорта. Как климат и свойства почвы влияют на вкус вина, и почему его начали делать из винограда, а не из вишни или сливы.

2023-04-19T14:00

2023-04-19T14:00

2023-04-19T14:00

сомелье-фрилансер

подкаст

виноделие

роскачество

олеся буняева

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Автохтон. Российское винное Эльдорадо Как Астрахань стала родиной российского вина, какую роль в этом сыграли австрийский монах и Иван Грозный, откуда взялись название "красностоп" и мода на автохтонные сорта. Как климат и свойства почвы влияют на вкус вина, и почему его начали делать из винограда, а не из вишни или сливы. audio/mpeg

Автохтон. Российское винное Эльдорадо Как Астрахань стала родиной российского вина, какую роль в этом сыграли австрийский монах и Иван Грозный, откуда взялись название "красностоп" и мода на автохтонные сорта. Как климат и свойства почвы влияют на вкус вина, и почему его начали делать из винограда, а не из вишни или сливы. audio/mpeg

Когда виноградники появятся в Подмосковье и Санкт-Петербурге, что растет в Самаре и Волгограде, как лозы перевозят на другую землю и почему почти весь виноград сейчас "привит на чужие корни".Эксперты эпизода - директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции, руководитель "Винного гида России" Олеся Буняева и руководитель Информационного центра WineRetail, член Союза сомелье и экспертов России Александр Ставцев.Подкаст создан совместно с Роскачеством. Роскачество вместе с Минпромторгом и Минсельхозом России при поддержке АО "Россельхозбанк" реализует ежегодный проект "Винный гид России".Подкаст "Сомелье-фрилансер" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене. ________Монтаж: Андрей ТемновСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, виноделие, роскачество, аудио, олеся буняева