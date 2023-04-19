Испанское СМИ рассказало, как содержат российских пленных под Львовом
Mundo: российские пленные под Львовом работают за евро в день и жадно поглощают еду
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие, возвращенные из плена
Российские военнослужащие, возвращенные из плена. Архивное фото
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Журналисты испанского издания Mundo посетили главный лагерь российских военнопленных в районе Львова на западе Украины, там им запретили общаться с бойцами группы "Вагнер", но показали, как пленные работают за один евро в день и "жадно поглощают еду, как будто не ели несколько дней".
Как утверждают корреспонденты издания, в ходе визита в лагерь они обнаружили, что среди захваченных есть два, как они пишут, "социальных класса". К первому, малочисленному, относятся "этнические русские", главным образом из Санкт-Петербурга из Москвы. Большинство же, по данным издания, составляют те, которых украинцы называют "расходным материалом". В частности, как сообщается в репортаже, речь идет о жителях Донбасса. Среди захваченных в плен также есть представители из российских республик "с более темной кожей и раскосыми глазами".
Охранники лагеря заявили, что у них не содержатся "кадыровцы", но есть несколько бойцов группы "Вагнер". Журналисты издания отметили, что пытались с ними поговорить, но охранники воспротивились.
"Мы проявляем к ним особой интерес и не хотим, чтобы они разговаривали ни с кем из журналистов", - приводит издание слова охранника. Как отметили в лагере, драк между военнопленными почти не бывает, "они ведут себя спокойно и придерживаются правил".
Mundo также описывает столовую лагеря, стены которой увешаны колючей проволокой и портретами "героев и отцов-основателей украинского государства". По данным Mundo, в столовой пленные "жадно поглощают свою еду, сгорбившись над тарелкой, как будто не ели несколько дней". Судя по репортажу, слова благодарности за еду пленных заставляют говорить на украинском языке и громко.
Как заявляли ранее в Минобороны РФ, абсолютное большинство российских военнопленных на Украине подвергаются избиениям и не может связаться с родными, а больше половины заставляют сниматься в пропагандистских видео. Часто люди возвращаются из плена с увечьями: выбитыми зубами, переломанными костями и другими травмами.