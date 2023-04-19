https://ria.ru/20230419/plennye-1866296037.html

Испанское СМИ рассказало, как содержат российских пленных под Львовом

Испанское СМИ рассказало, как содержат российских пленных под Львовом - РИА Новости, 19.04.2023

Испанское СМИ рассказало, как содержат российских пленных под Львовом

Журналисты испанского издания Mundo посетили главный лагерь российских военнопленных в районе Львова на западе Украины, там им запретили общаться с бойцами... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T12:46

2023-04-19T12:46

2023-04-19T12:46

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Журналисты испанского издания Mundo посетили главный лагерь российских военнопленных в районе Львова на западе Украины, там им запретили общаться с бойцами группы "Вагнер", но показали, как пленные работают за один евро в день и "жадно поглощают еду, как будто не ели несколько дней". Как утверждают корреспонденты издания, в ходе визита в лагерь они обнаружили, что среди захваченных есть два, как они пишут, "социальных класса". К первому, малочисленному, относятся "этнические русские", главным образом из Санкт-Петербурга из Москвы. Большинство же, по данным издания, составляют те, которых украинцы называют "расходным материалом". В частности, как сообщается в репортаже, речь идет о жителях Донбасса. Среди захваченных в плен также есть представители из российских республик "с более темной кожей и раскосыми глазами". Охранники лагеря заявили, что у них не содержатся "кадыровцы", но есть несколько бойцов группы "Вагнер". Журналисты издания отметили, что пытались с ними поговорить, но охранники воспротивились. "Мы проявляем к ним особой интерес и не хотим, чтобы они разговаривали ни с кем из журналистов", - приводит издание слова охранника. Как отметили в лагере, драк между военнопленными почти не бывает, "они ведут себя спокойно и придерживаются правил". Mundo также описывает столовую лагеря, стены которой увешаны колючей проволокой и портретами "героев и отцов-основателей украинского государства". По данным Mundo, в столовой пленные "жадно поглощают свою еду, сгорбившись над тарелкой, как будто не ели несколько дней". Судя по репортажу, слова благодарности за еду пленных заставляют говорить на украинском языке и громко. Как заявляли ранее в Минобороны РФ, абсолютное большинство российских военнопленных на Украине подвергаются избиениям и не может связаться с родными, а больше половины заставляют сниматься в пропагандистских видео. Часто люди возвращаются из плена с увечьями: выбитыми зубами, переломанными костями и другими травмами.

https://ria.ru/20230415/chechnya-1865576981.html

https://ria.ru/20230410/plen-1864289287.html

https://ria.ru/20220319/plennye-1778852820.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, львов, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр