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В МИД Китая оценили план Макрона по решению украинского кризиса - РИА Новости, 19.04.2023
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10:19 19.04.2023 (обновлено: 11:14 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/plan-1866252927.html
В МИД Китая оценили план Макрона по решению украинского кризиса
В МИД Китая оценили план Макрона по решению украинского кризиса - РИА Новости, 19.04.2023
В МИД Китая оценили план Макрона по решению украинского кризиса
Китай поддерживает европейскую сторону в стремлении содействовать скорейшему возобновлению переговоров по Украине, заявил на брифинге официальный представитель... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T10:19
2023-04-19T11:14
в мире
китай
эммануэль макрон
украина
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ПЕКИН, 19 апр - РИА Новости. Китай поддерживает европейскую сторону в стремлении содействовать скорейшему возобновлению переговоров по Украине, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон хочет обратиться к КНР с планом, который, по его мнению, может привести к переговорам между Россией и Украиной. Отмечается, что Макрон поручил своему дипсоветнику Эммануэлю Бонну работать с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И над созданием основы для переговоров."Китай поддерживает европейскую сторону в ее стремлении, исходя из собственных фундаментальных и долгосрочных интересов, содействовать скорейшему возобновлению переговоров, учитывая разумные опасения всех сторон, создавать сбалансированную, устойчивую систему безопасности в Европе", - сказал Ван Вэньбинь, комментируя соответствующие сообщения.Он также отметил, что во время визита Макрона в Китай они с председателем КНР Си Цзиньпином подробно обменялись мнениями по украинскому вопросу.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20230418/braziliya-1865963236.html
https://ria.ru/20230408/ukraina-1863915996.html
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в мире, китай, эммануэль макрон, украина
В мире, Китай, Эммануэль Макрон, Украина
В МИД Китая оценили план Макрона по решению украинского кризиса

МИД КНР: Китай поддерживает стремление Европы содействовать мирным переговорам по Украине

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел Китая
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Министерство иностранных дел Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 19 апр - РИА Новости. Китай поддерживает европейскую сторону в стремлении содействовать скорейшему возобновлению переговоров по Украине, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон хочет обратиться к КНР с планом, который, по его мнению, может привести к переговорам между Россией и Украиной. Отмечается, что Макрон поручил своему дипсоветнику Эммануэлю Бонну работать с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И над созданием основы для переговоров.
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Источник: Бразилия обсуждает в БРИКС урегулирование кризиса на Украине
18 апреля, 04:08
"Китай поддерживает европейскую сторону в ее стремлении, исходя из собственных фундаментальных и долгосрочных интересов, содействовать скорейшему возобновлению переговоров, учитывая разумные опасения всех сторон, создавать сбалансированную, устойчивую систему безопасности в Европе", - сказал Ван Вэньбинь, комментируя соответствующие сообщения.
Он также отметил, что во время визита Макрона в Китай они с председателем КНР Си Цзиньпином подробно обменялись мнениями по украинскому вопросу.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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