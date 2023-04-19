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Глава Мордовии предложил ввести льготы по ипотеке для педагогов - РИА Новости, 19.04.2023
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Республика Мордовия
Республика Мордовия
 
12:36 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/pedagogi-1866292969.html
Глава Мордовии предложил ввести льготы по ипотеке для педагогов
Глава Мордовии предложил ввести льготы по ипотеке для педагогов - РИА Новости, 19.04.2023
Глава Мордовии предложил ввести льготы по ипотеке для педагогов
Глава Мордовии Артем Здунов предложил ввести льготы по ипотеке и санаторному лечению для педагогов и обеспечить гарантии их досрочного выхода на пенсию,... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T12:36
2023-04-19T12:36
республика мордовия
общество
россия
артем здунов
республика мордовия
ипотека
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 апр - РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов предложил ввести льготы по ипотеке и санаторному лечению для педагогов и обеспечить гарантии их досрочного выхода на пенсию, сообщает пресс-служба главы региона. Глава Мордовии выступил с рядом инициатив по поддержке педагогов на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей на тему "Роль педагога и наставника в воспитании подрастающего поколения". "Первое – это льготная ипотека для улучшения жилищных условий. В нашей стране есть успешный опыт государственных ипотечных программ для других категорий граждан, например, молодых, многодетных. В ряде регионов жильем обеспечиваются участники программы "Земский учитель". Если решение о льготной ипотеке для педагогических работников будет принято на государственном уровне, это будет эффективным стимулом привлечения в отрасль молодых педагогов", - цитирует пресс-служба слова Здунова. Вторая мера, предложенная главой республики, – льготные условия санаторно-курортного лечения для педагогов. "И третье – это обеспечение гарантий досрочного выхода на пенсию. После внесения изменений в пенсионное законодательство педагог не потерял право на страховую пенсию через 25 лет работы. Но уйти на заслуженный отдых он может только через определенный срок после возникновения у него такого права, а с 2023 года – через 5 лет. Педагоги обращаются с предложением сохранить действовавшие гарантии", - сказал Здунов. Он также рассказал, что в Мордовии наряду с федеральными есть ряд региональных мер поддержки учителей. Это ежемесячные надбавки к заработной плате для молодых специалистов, поддержка сельских учителей, выплаты наставникам победителей и призеров всероссийской и международных олимпиад школьников. Глава Мордовии отметил, что более 50% студентов старших курсов Мордовского педагогического университета уже работают в системе образования региона. Кроме того, республика готовит кадры и через сеть психолого-педагогических классов. Благодаря высокому мастерству педагогов по итогам прошлого года Мордовия заняла второе место среди регионов страны по выявлению, поддержке и развитию талантов у детей и молодежи. А Республиканский лицей для одаренных детей находится на 7 месте в ТОП-200 школ, показавших лучшие результаты в области математических и естественных наук. В регионе активно развивается институт наставничества для организации профориентационной работы, профильной подготовки кадров. В качестве наставников выступают работники ведущих промышленных предприятий региона. Результатом сотрудничества с группой компаний "Промомед" стали профильные биохимические классы и кластер "Сфера-фарм" в рамках федерального проекта "Профессионалитет", исследовательские проекты с Мордовским государственным университетом. С группой компаний "Талина" республика развивает корпоративную модель профориентации в области переработки сельскохозяйственной продукции через непрерывное образование от детского сада до предприятия.
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общество, россия, артем здунов, республика мордовия, ипотека
Республика Мордовия, Общество, Россия, Артем Здунов, Республика Мордовия, Ипотека
Глава Мордовии предложил ввести льготы по ипотеке для педагогов

Глава Мордовии предложил ввести льготы по ипотеке и санаторному лечению для педагогов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАртем Здунов
Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Артем Здунов. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 апр - РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов предложил ввести льготы по ипотеке и санаторному лечению для педагогов и обеспечить гарантии их досрочного выхода на пенсию, сообщает пресс-служба главы региона.
Глава Мордовии выступил с рядом инициатив по поддержке педагогов на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей на тему "Роль педагога и наставника в воспитании подрастающего поколения".
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"Первое – это льготная ипотека для улучшения жилищных условий. В нашей стране есть успешный опыт государственных ипотечных программ для других категорий граждан, например, молодых, многодетных. В ряде регионов жильем обеспечиваются участники программы "Земский учитель". Если решение о льготной ипотеке для педагогических работников будет принято на государственном уровне, это будет эффективным стимулом привлечения в отрасль молодых педагогов", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
Вторая мера, предложенная главой республики, – льготные условия санаторно-курортного лечения для педагогов. "И третье – это обеспечение гарантий досрочного выхода на пенсию. После внесения изменений в пенсионное законодательство педагог не потерял право на страховую пенсию через 25 лет работы. Но уйти на заслуженный отдых он может только через определенный срок после возникновения у него такого права, а с 2023 года – через 5 лет. Педагоги обращаются с предложением сохранить действовавшие гарантии", - сказал Здунов.
Он также рассказал, что в Мордовии наряду с федеральными есть ряд региональных мер поддержки учителей. Это ежемесячные надбавки к заработной плате для молодых специалистов, поддержка сельских учителей, выплаты наставникам победителей и призеров всероссийской и международных олимпиад школьников.
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В регионе активно развивается институт наставничества для организации профориентационной работы, профильной подготовки кадров. В качестве наставников выступают работники ведущих промышленных предприятий региона. Результатом сотрудничества с группой компаний "Промомед" стали профильные биохимические классы и кластер "Сфера-фарм" в рамках федерального проекта "Профессионалитет", исследовательские проекты с Мордовским государственным университетом. С группой компаний "Талина" республика развивает корпоративную модель профориентации в области переработки сельскохозяйственной продукции через непрерывное образование от детского сада до предприятия.
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