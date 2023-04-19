https://ria.ru/20230419/obstrel-1866454764.html

Украинские военные обстреляли два района Донецка

Украинские военные обстреляли два района Донецка - РИА Новости, 19.04.2023

Украинские военные обстреляли два района Донецка

Украинские войска за 15 минут выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка, сообщило... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T19:32

2023-04-19T19:32

2023-04-19T19:32

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

петровский район

сцкк

стирол

нато

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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.25 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 18.40 - населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале. Кроме того, в 17.30 представительством был зафиксирован обстрел Никитовского района Горловки, в ходе которого по городу было выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

донецкая народная республика

петровский район

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в мире, донецк, донецкая народная республика, петровский район, сцкк, стирол, нато