https://ria.ru/20230419/obrazovanie-1866400457.html

Исследование: треть школьников считают бакалавриат достаточным образованием

Исследование: треть школьников считают бакалавриат достаточным образованием - РИА Новости, 19.04.2023

Исследование: треть школьников считают бакалавриат достаточным образованием

Около трети (34%) школьников считают достаточным образованием бакалавриат, 21% назвали магистратуру, а 15% опрошенных считают достаточным два и более диплома о... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T17:08

2023-04-19T17:08

2023-04-19T17:13

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Около трети (34%) школьников считают достаточным образованием бакалавриат, 21% назвали магистратуру, а 15% опрошенных считают достаточным два и более диплома о высшем образовании, сообщила пресс-служба компании "Профилум" со ссылкой на проведенное исследование. "Исследователи выяснили у 24,2 тысячи школьников, какой уровень образования они считают достаточным. Так, 34% учеников выбирают бакалавриат, а 21% — магистратуру. Два и более диплома о высшем образовании считают необходимыми 15% опрошенных, и еще 9% выбрали аспирантуру и научную степень", - говорится в сообщении. Отмечается, что образование в колледже предпочли 21% учеников 6-7 классов и 25% учеников 8-9 классов, не определились с должным уровнем образования 17% учеников 6-7 классов, 14% учащихся 8-9 классов и 10% из 10-11 классов. Добавляется, что больше половины тех, кто после девятого класса планирует поступать в колледж, а после 11 класса — в вуз, настроены на долгосрочное развитие в выбранной сфере, серьезное отношение к обучению и дальнейшую работу по профессии, при этом чем старше ученик, тем выше определенность как в выборе профессии, так и в достаточном для нее уровне образования. "В 6-7 классах полностью определились с выбором профессии и образования 24% детей, в 8-9 классе — 26%, а к 10-11 классу это число достигает 29%. 61% учеников 10-11 классов практически или полностью определились с выбором профессии и образованием", - подчеркнули в пресс-службе. По результатам исследования, из четырехсот предложенных профессий школьники чаще всего выбирали такие, как: Backend-разработчик, графический дизайнер, программист; художник, Data scientist, повар, актер или актриса, дизайнер одежды, спортсмен, DevOps-инженер, мастер маникюра, психолог, архитектор, косметолог, Frontend-разработчик,, при этом в 6-7 классах ученики чаще выбирают профессии, связанные с культурой и искусством, а в 8-11 классах больше тяготеют к инженерному делу, созданию новых технологий и техническим наукам. "Постоянно анализируя результаты учеников в "Билете в будущее", мы видим, насколько повышается уровень их осознанности в выборе профессий. Особенно показательны результаты среди тех, кто попал к нам в 6-7 классах. Ранняя профориентация помогла более 60% учеников к 10-11 классу полностью определиться, кем они хотят стать, и свободно ориентироваться в "дорожной карте" своей дальнейшей карьеры", - сказал управляющий директор Фонда гуманитарных проектов Иван Есин, его слова приводятся в сообщении. В пресс-службе также отметили, что самые популярные заблуждения школьников о дальнейшей карьере связаны с зависимостью уровня дохода от престижности профессии, высоким влиянием статуса учебного заведения на дальнейшую карьерную траекторию и сложностью построения карьеры после колледжей, так они "менее престижны" и "туда идут одни двоечники". "Ключевая задача современной профориентационной работы — развитие карьерной грамотности у школьников. Даже если подросток уверен в выборе будущей профессии, это еще не значит, что он рассмотрел все перспективные для него варианты и хорошо понимает, как выстроить свою траекторию. Не говоря про большой процент тех детей, которые слабо ориентируются в рынке и строят свое будущее, опираясь на стереотипы и заблуждения", - заключил директор по разработке и исследованиям "Профилум" Виталий Алтухов. Исследование проводилось проектом "Билет в будущее" совместно с компанией "Профилум" среди 195,5 тысяч учеников с шестого по 11 классы.

https://ria.ru/20230419/obrazovanie-1866291666.html

https://ria.ru/20230419/obrazovanie-1866282714.html

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общество, социальный навигатор, сн_образование