https://ria.ru/20230419/nato-1866460488.html
Президент Чехии заявил о поддержке Украины на ее пути в НАТО
Президент Чехии заявил о поддержке Украины на ее пути в НАТО - РИА Новости, 19.04.2023
Президент Чехии заявил о поддержке Украины на ее пути в НАТО
Чехия и ее союзники по НАТО готовы долговременно поддерживать Украину на ее пути к "окончанию войны" и к членству в альянсе, заявил в среду чешский президент... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T19:59
2023-04-19T19:59
2023-04-19T19:59
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ПРАГА, 19 апр – РИА Новости. Чехия и ее союзники по НАТО готовы долговременно поддерживать Украину на ее пути к "окончанию войны" и к членству в альянсе, заявил в среду чешский президент Петр Павел после переговоров в Брюсселе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. "Чехия и ее союзники по Североатлантическому альянсу готовы долговременно оказывать поддержку Украине на ее пути к окончанию войны, к послевоенному обновлению и к членству в НАТО", - сказал Павел. По мнению главы Чехии, иной альтернативы, кроме поддержки Украины, не существует. Чешский президент также напомнил о том, что планирует в конце апреля посетить Украину. "Я планирую в ближайшее время посетить Украину. Буду рад обсудить с господином президентом Зеленским вопросы дальнейшей помощи", - отметил Павел. Павел впервые после своего избрания в январе этого года главой Чехии прибыл в среду в Брюссель с трехдневным визитом. Ранее, в 2015-2018 годах, он работал здесь в качестве председателя Военного комитета НАТО. В среду Павел провел переговоры со Столтенбергом, а в четверг встретится с некоторыми другими сотрудниками альянса, а также с гражданами Чехии, работающими в Брюсселе. На пятницу запланированы переговоры Павела с руководителями Евросоюза.
https://ria.ru/20230417/tanki-1865816798.html
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в мире, украина, чехия, петр павел, нато, йенс столтенберг, брюссель
В мире, Украина, Чехия, Петр Павел, НАТО, Йенс Столтенберг, Брюссель
Президент Чехии заявил о поддержке Украины на ее пути в НАТО
Президент Павел: Чехия и ее союзники и далее будут поддерживать Украину на ее пути в НАТО
ПРАГА, 19 апр – РИА Новости. Чехия и ее союзники по НАТО готовы долговременно поддерживать Украину на ее пути к "окончанию войны" и к членству в альянсе, заявил в среду чешский президент Петр Павел после переговоров в Брюсселе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
"Чехия и ее союзники по Североатлантическому альянсу готовы долговременно оказывать поддержку Украине на ее пути к окончанию войны, к послевоенному обновлению и к членству в НАТО", - сказал Павел.
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По мнению главы Чехии, иной альтернативы, кроме поддержки Украины, не существует.
«
"Я рад, что все мы отдаем себе отчет в том, что нет никакой иной альтернативы, кроме поддержки Украины. Альтернативой является успех России
, который для нас означал бы гораздо больше проблем и, возможно, еще более серьезных, чем нынешние", - подчеркнул Павел.
Чешский президент также напомнил о том, что планирует в конце апреля посетить Украину.
"Я планирую в ближайшее время посетить Украину. Буду рад обсудить с господином президентом Зеленским вопросы дальнейшей помощи", - отметил Павел.
Павел впервые после своего избрания в январе этого года главой Чехии прибыл в среду в Брюссель с трехдневным визитом. Ранее, в 2015-2018 годах, он работал здесь в качестве председателя Военного комитета НАТО. В среду Павел провел переговоры со Столтенбергом, а в четверг встретится с некоторыми другими сотрудниками альянса, а также с гражданами Чехии, работающими в Брюсселе. На пятницу запланированы переговоры Павела с руководителями Евросоюза.
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