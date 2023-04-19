https://ria.ru/20230419/most-1866353415.html

Руденя: работы по установке первого пролета Западного моста начнут в июне

Руденя: работы по установке первого пролета Западного моста начнут в июне - РИА Новости, 19.04.2023

Руденя: работы по установке первого пролета Западного моста начнут в июне

Работы по установке первого пролёта Западного моста в Твери начнут в июне, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T15:11

2023-04-19T15:11

2023-04-19T15:11

тверская область

тверь

игорь руденя

заволжский район

тверская область

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ТВЕРЬ, 19 апр – РИА Новости. Работы по установке первого пролёта Западного моста в Твери начнут в июне, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в среду Руденя проинспектировал ход строительства Западного моста в Заволжском районе Твери. Мост строят в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".В работах по строительству Западного моста задействовано более 260 человек и 65 единиц техники. Идет сборка поперечных металлических балок мостовых пролётов, которые поставляются в разобранном виде с завода в Санкт-Петербурге.На объекте ведется подготовка к надвижке пролётов моста – современной технологии, ускоряющей процесс возведения сооружения. Данный метод использовался при строительстве Крымского моста, применяется также при возведении моста через Волгу – части Северного обхода Твери по трассе М-11. Работы по установке первой пролётной части на Западном мосту планируется начать в середине июня.Комплекс Западного моста является сложным многосоставным проектом. Вводить объект в эксплуатацию планируется поэтапно. Сначала будет возведён сам мост через реку Волга с подъездами и съездами, затем завершат реконструкцию "Горбатого" моста в Заволжском районе Твери. Далее реконструируют железнодорожный путепровод на Комсомольской площади в Пролетарском районе Твери, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230201/dopperekhod-1849017876.html

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Алёна Пава

тверь, игорь руденя, заволжский район, тверская область