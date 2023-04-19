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МГД предложит заменить иностранные авто служебного парка "Москвичом" - РИА Новости, 19.04.2023
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13:02 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/moskvich-1866300966.html
МГД предложит заменить иностранные авто служебного парка "Москвичом"
МГД предложит заменить иностранные авто служебного парка "Москвичом" - РИА Новости, 19.04.2023
МГД предложит заменить иностранные авто служебного парка "Москвичом"
Московская городская дума (МГД) поддержала проект обращения депутата Сергея Митрохина к мэру Москвы Сергею Собянину об обновлении автопарка столичной мэри путем РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T13:02
2023-04-19T13:02
москва
общество
сергей собянин
сергей митрохин
алексей шапошников
московская городская дума
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Московская городская дума (МГД) поддержала проект обращения депутата Сергея Митрохина к мэру Москвы Сергею Собянину об обновлении автопарка столичной мэри путем полной замены иностранных автомобилей на отечественный "Москвич-3", сообщил председатель МГД Алексей Шапошников. В обращении к мэру Москвы Сергею Собянину предлагается поэтапно обновить автопарк мэрии Москвы путем полной замены автомобилей иностранного производства на отечественные модели - на новый городской кроссовер "Москвич-3". Планируется, что деньги на покупку автомобилей будут заложены в городской бюджет на 2024 год. Депутаты Мосгордумы поддержали это обращение большинством голосов.
https://ria.ru/20230412/moskvich-1864657109.html
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москва, общество, сергей собянин, сергей митрохин, алексей шапошников, московская городская дума
Москва, Общество, Сергей Собянин, Сергей Митрохин, Алексей Шапошников, Московская городская дума
МГД предложит заменить иностранные авто служебного парка "Москвичом"

МГД обратится к Собянину с идеей заменить иностранные авто служебного парка "Москвичом"

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАвтомобили "Москвич" на Московском автомобильном заводе "Москвич"
Автомобили Москвич на Московском автомобильном заводе Москвич - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Автомобили "Москвич" на Московском автомобильном заводе "Москвич". Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Московская городская дума (МГД) поддержала проект обращения депутата Сергея Митрохина к мэру Москвы Сергею Собянину об обновлении автопарка столичной мэри путем полной замены иностранных автомобилей на отечественный "Москвич-3", сообщил председатель МГД Алексей Шапошников.
В обращении к мэру Москвы Сергею Собянину предлагается поэтапно обновить автопарк мэрии Москвы путем полной замены автомобилей иностранного производства на отечественные модели - на новый городской кроссовер "Москвич-3". Планируется, что деньги на покупку автомобилей будут заложены в городской бюджет на 2024 год.
Депутаты Мосгордумы поддержали это обращение большинством голосов.
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