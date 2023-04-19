https://ria.ru/20230419/moskvich-1866300966.html

МГД предложит заменить иностранные авто служебного парка "Москвичом"

МГД предложит заменить иностранные авто служебного парка "Москвичом" - РИА Новости, 19.04.2023

МГД предложит заменить иностранные авто служебного парка "Москвичом"

Московская городская дума (МГД) поддержала проект обращения депутата Сергея Митрохина к мэру Москвы Сергею Собянину об обновлении автопарка столичной мэри путем РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T13:02

2023-04-19T13:02

2023-04-19T13:02

москва

общество

сергей собянин

сергей митрохин

алексей шапошников

московская городская дума

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Московская городская дума (МГД) поддержала проект обращения депутата Сергея Митрохина к мэру Москвы Сергею Собянину об обновлении автопарка столичной мэри путем полной замены иностранных автомобилей на отечественный "Москвич-3", сообщил председатель МГД Алексей Шапошников. В обращении к мэру Москвы Сергею Собянину предлагается поэтапно обновить автопарк мэрии Москвы путем полной замены автомобилей иностранного производства на отечественные модели - на новый городской кроссовер "Москвич-3". Планируется, что деньги на покупку автомобилей будут заложены в городской бюджет на 2024 год. Депутаты Мосгордумы поддержали это обращение большинством голосов.

https://ria.ru/20230412/moskvich-1864657109.html

москва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

москва, общество, сергей собянин, сергей митрохин, алексей шапошников, московская городская дума