https://ria.ru/20230419/moloko-1866464999.html

Минсельхоз активизирует экспорт молока ради стабилизации цен

Минсельхоз активизирует экспорт молока ради стабилизации цен - РИА Новости, 19.04.2023

Минсельхоз активизирует экспорт молока ради стабилизации цен

Рост запасов молочной продукции оказывает на рынок молока РФ серьезное давление, поэтому, чтобы не допустить необоснованного снижения закупочных цен, Минсельхоз РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T20:23

2023-04-19T20:23

2023-04-19T20:23

экономика

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

госдума рф

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Рост запасов молочной продукции оказывает на рынок молока РФ серьезное давление, поэтому, чтобы не допустить необоснованного снижения закупочных цен, Минсельхоз проводит работу по расширению экспортных поставок молочной продукции, сообщил замминистра сельского хозяйства Иван Лебедев. "В условиях не растущего спроса, снижения в том числе на 5,8% объема экспорта и увеличения на 2,3% объемов импорта, в первую очередь, конечно, белорусского молока, мы столкнулись с увеличением объемов запасов молочной продукции, которые оказывают на сегодняшний день серьезное давление на отечественный рынок молока", - сказал Лебедев на парламентских слушаниях в Госдуме РФ. "С целью недопущения необоснованного снижения цен по всей цепочке формирования добавленной стоимости Минсельхозом проведен ряд совещаний с региональными органами управления АПК, переработчиками и торговыми сетями. Ключевым вопросом сегодня становится, безусловно, расширение экспорта, что позволит более эффективно управлять складскими запасами", - подчеркнул он. По словам Лебедева, соответствующая работа в этом направлении проводится профильными департаментами министерства совместно с Россельхознадзором. Кроме того, для продвижения сопровождения российской молочной продукции на зарубежных рынках организована встреча сельхозатташе министерства с крупными производителями сухих молочных продуктов и сыворотки и проводится аккредитация предприятий на экспорт, сообщил заммиинстра. "Вся эта работа будет проведена в короткие сроки. Мы уверены, что она позволит нам экспортировать достаточно большой объем, который позволит нам сбалансировать рынок - как следствие, стоимость сырого молока на территории Российской Федерации", - заключил Лебедев.

https://rsport.ria.ru/20211117/1565325361.html

https://ria.ru/20230419/heineken-1866370382.html

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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), госдума рф, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)