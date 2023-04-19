Бурый медведь занял пустой дом на Камчатке

В поселке на Камчатке бурый медведь занял старый пустующий дом и не хочет выходить
"Наконец-то пришла весна, наши медведи проснулись", — поделились радостной новостью в Московском зоопарке.
"Наконец-то пришла весна, наши медведи проснулись", — поделились радостной новостью в Московском зоопарке.
Зоологи готовились к этому моменту несколько дней, давали животным воду и низкокалорийную пищу, чтобы восстановить пищеварение.
Зоологи готовились к этому моменту несколько дней, давали животным воду и низкокалорийную пищу, чтобы восстановить пищеварение.
Наконец бурую медведицу Розу и гималайского медведя Аладдина выпустили в уличные вольеры.
Наконец бурую медведицу Розу и гималайского медведя Аладдина выпустили в уличные вольеры.
"Сегодня они даже буянили, чтобы выйти на улицу как можно скорее", — рассказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова.
"Сегодня они даже буянили, чтобы выйти на улицу как можно скорее", — рассказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова.
Первая прогулка длится около получаса, постепенно время будут увеличивать.
Первая прогулка длится около получаса, постепенно время будут увеличивать.
На возвращение медведей к обычному образу жизни и питания понадобится примерно полтора месяца.
На возвращение медведей к обычному образу жизни и питания понадобится примерно полтора месяца.
Ветеринарные тренинги с животными пока не проводят, но специалисты зрительно их осмотрели и пришли к выводу, что с медведями все в порядке.
Ветеринарные тренинги с животными пока не проводят, но специалисты зрительно их осмотрели и пришли к выводу, что с медведями все в порядке.
"Наконец-то пришла весна, наши медведи проснулись", — поделились радостной новостью в Московском зоопарке.
Зоологи готовились к этому моменту несколько дней, давали животным воду и низкокалорийную пищу, чтобы восстановить пищеварение.
Наконец бурую медведицу Розу и гималайского медведя Аладдина выпустили в уличные вольеры.
"Сегодня они даже буянили, чтобы выйти на улицу как можно скорее", — рассказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова.
Первая прогулка длится около получаса, постепенно время будут увеличивать.
На возвращение медведей к обычному образу жизни и питания понадобится примерно полтора месяца.
Ветеринарные тренинги с животными пока не проводят, но специалисты зрительно их осмотрели и пришли к выводу, что с медведями все в порядке.