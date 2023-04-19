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Бурый медведь занял пустой дом на Камчатке - РИА Новости, 19.04.2023
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10:37 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/medved-1866255879.html
Бурый медведь занял пустой дом на Камчатке
Бурый медведь занял пустой дом на Камчатке - РИА Новости, 19.04.2023
Бурый медведь занял пустой дом на Камчатке
Бурый медведь занял старый дом в поселке на Камчатке - видео, на котором хищник лежит на крыльце и не реагирует на окружающих людей, опубликовал местный... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T10:37
2023-04-19T10:37
камчатка
елизовский район
россия
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 апр - РИА Новости. Бурый медведь занял старый дом в поселке на Камчатке - видео, на котором хищник лежит на крыльце и не реагирует на окружающих людей, опубликовал местный охотинспектор Владимир Шаблий. Подлинность кадров РИА Новости подтвердили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии. По словам Шаблия, хищника сняли в посёлке Ганалы Елизовского района. На видео медведь лежит в тамбуре частного дома. "Расположился на веранде... Лег и лежит. Ничего не сделаешь. Не уходит", — говорит голос за кадром. В минприроды уточнили, что в доме никто не живет. "Медведь сейчас опасности не представляет. Дом нежилой. Часть людей за то, чтобы его не трогать, часть наоборот", — сказали в министерстве. Камчатский медведь — самый крупный из бурых медведей в России. Вес некоторых особей достигает до 600 килограммов. Популяция медведей на Камчатке составляет около 20 тысяч особей.
камчатка
елизовский район
россия
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камчатка, елизовский район, россия, происшествия
Камчатка, Елизовский район, Россия, Происшествия
Бурый медведь занял пустой дом на Камчатке

В поселке на Камчатке бурый медведь занял старый пустующий дом и не хочет выходить

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкБурый медведь после зимней спячки
Бурый медведь после зимней спячки - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Илья Тимин
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Бурый медведь после зимней спячки. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 апр - РИА Новости. Бурый медведь занял старый дом в поселке на Камчатке - видео, на котором хищник лежит на крыльце и не реагирует на окружающих людей, опубликовал местный охотинспектор Владимир Шаблий. Подлинность кадров РИА Новости подтвердили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.
По словам Шаблия, хищника сняли в посёлке Ганалы Елизовского района. На видео медведь лежит в тамбуре частного дома. "Расположился на веранде... Лег и лежит. Ничего не сделаешь. Не уходит", — говорит голос за кадром.
В минприроды уточнили, что в доме никто не живет. "Медведь сейчас опасности не представляет. Дом нежилой. Часть людей за то, чтобы его не трогать, часть наоборот", — сказали в министерстве.
Камчатский медведь — самый крупный из бурых медведей в России. Вес некоторых особей достигает до 600 килограммов. Популяция медведей на Камчатке составляет около 20 тысяч особей.
"Сегодня они даже буянили": в Московском зоопарке проснулись медведи
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

"Наконец-то пришла весна, наши медведи проснулись", — поделились радостной новостью в Московском зоопарке.

Бурая медведица Роза, проснувшаяся после зимней спячки, в Московском зоопарке

"Наконец-то пришла весна, наши медведи проснулись", — поделились радостной новостью в Московском зоопарке.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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1 из 8
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Зоологи готовились к этому моменту несколько дней, давали животным воду и низкокалорийную пищу, чтобы восстановить пищеварение.

Сотрудники Московского зоопарка подготавливают еду в вольере для медведей, которые проснулись после зимней спячки

Зоологи готовились к этому моменту несколько дней, давали животным воду и низкокалорийную пищу, чтобы восстановить пищеварение.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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2 из 8
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Наконец бурую медведицу Розу и гималайского медведя Аладдина выпустили в уличные вольеры.

Бурая медведица Роза, проснувшаяся после зимней спячки, в Московском зоопарке

Наконец бурую медведицу Розу и гималайского медведя Аладдина выпустили в уличные вольеры.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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3 из 8
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

"Сегодня они даже буянили, чтобы выйти на улицу как можно скорее", — рассказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

Бурая медведица Роза, проснувшаяся после зимней спячки, в Московском зоопарке

"Сегодня они даже буянили, чтобы выйти на улицу как можно скорее", — рассказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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4 из 8
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПосетители у вольера с медведями в Московском зоопарке.
Посетители у вольера с медведями в Московском зоопарке
Посетители у вольера с медведями в Московском зоопарке.
© РИА Новости / Алексей Майшев
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5 из 8
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Первая прогулка длится около получаса, постепенно время будут увеличивать.

Бурая медведица Роза, проснувшаяся после зимней спячки, в Московском зоопарке

Первая прогулка длится около получаса, постепенно время будут увеличивать.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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6 из 8
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

На возвращение медведей к обычному образу жизни и питания понадобится примерно полтора месяца.

Гималайский медведь Аладдин, проснувшийся после зимней спячки, в Московском зоопарке

На возвращение медведей к обычному образу жизни и питания понадобится примерно полтора месяца.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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7 из 8
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Ветеринарные тренинги с животными пока не проводят, но специалисты зрительно их осмотрели и пришли к выводу, что с медведями все в порядке.

Гималайский медведь Аладдин, проснувшийся после зимней спячки, в Московском зоопарке

Ветеринарные тренинги с животными пока не проводят, но специалисты зрительно их осмотрели и пришли к выводу, что с медведями все в порядке.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
8 из 8

"Наконец-то пришла весна, наши медведи проснулись", — поделились радостной новостью в Московском зоопарке.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
1 из 8

Зоологи готовились к этому моменту несколько дней, давали животным воду и низкокалорийную пищу, чтобы восстановить пищеварение.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
2 из 8

Наконец бурую медведицу Розу и гималайского медведя Аладдина выпустили в уличные вольеры.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
3 из 8

"Сегодня они даже буянили, чтобы выйти на улицу как можно скорее", — рассказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
4 из 8
Посетители у вольера с медведями в Московском зоопарке.
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 8

Первая прогулка длится около получаса, постепенно время будут увеличивать.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
6 из 8

На возвращение медведей к обычному образу жизни и питания понадобится примерно полтора месяца.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
7 из 8

Ветеринарные тренинги с животными пока не проводят, но специалисты зрительно их осмотрели и пришли к выводу, что с медведями все в порядке.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
8 из 8
 
КамчаткаЕлизовский районРоссияПроисшествия
 
 
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