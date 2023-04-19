https://ria.ru/20230419/medved-1866255879.html

Бурый медведь занял пустой дом на Камчатке

Бурый медведь занял пустой дом на Камчатке - РИА Новости, 19.04.2023

Бурый медведь занял пустой дом на Камчатке

Бурый медведь занял старый дом в поселке на Камчатке - видео, на котором хищник лежит на крыльце и не реагирует на окружающих людей, опубликовал местный... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T10:37

2023-04-19T10:37

2023-04-19T10:37

камчатка

елизовский район

россия

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 апр - РИА Новости. Бурый медведь занял старый дом в поселке на Камчатке - видео, на котором хищник лежит на крыльце и не реагирует на окружающих людей, опубликовал местный охотинспектор Владимир Шаблий. Подлинность кадров РИА Новости подтвердили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии. По словам Шаблия, хищника сняли в посёлке Ганалы Елизовского района. На видео медведь лежит в тамбуре частного дома. "Расположился на веранде... Лег и лежит. Ничего не сделаешь. Не уходит", — говорит голос за кадром. В минприроды уточнили, что в доме никто не живет. "Медведь сейчас опасности не представляет. Дом нежилой. Часть людей за то, чтобы его не трогать, часть наоборот", — сказали в министерстве. Камчатский медведь — самый крупный из бурых медведей в России. Вес некоторых особей достигает до 600 килограммов. Популяция медведей на Камчатке составляет около 20 тысяч особей.

камчатка

елизовский район

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

камчатка, елизовский район, россия, происшествия