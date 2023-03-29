https://ria.ru/20230329/medvedi-1861529692.html

"Сегодня они даже буянили": в Московском зоопарке проснулись медведи

"Сегодня они даже буянили": в Московском зоопарке проснулись медведи - РИА Новости, 29.03.2023

"Сегодня они даже буянили": в Московском зоопарке проснулись медведи

Медведи из Московского зоопарка пробудились от зимней спячки и вышли на улицу. Первая весенняя прогулка Розы и Аладдина — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T14:18

2023-03-29T14:18

2023-03-29T14:18

фото

дикие животные

московский зоопарк

медведь

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Медведи из Московского зоопарка пробудились от зимней спячки и вышли на улицу. Первая весенняя прогулка Розы и Аладдина — в фотоленте Ria.ru.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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