https://ria.ru/20230419/mchs-1866429066.html
МЧС перейдет на усиленную работу в преддверии майских праздников
МЧС перейдет на усиленную работу в преддверии майских праздников - РИА Новости, 19.04.2023
МЧС перейдет на усиленную работу в преддверии майских праздников
Российские спасатели перейдут на усиленный режим работы в преддверии майских праздников, сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T18:10
2023-04-19T18:10
2023-04-19T18:10
общество
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр куренков
майские праздники
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российские спасатели перейдут на усиленный режим работы в преддверии майских праздников, сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков. Президент РФ Владимир Путин в среду проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. "Впереди череда майских праздников, люди планируют проводить время на природе, наводить порядок на своих садовых участках. Мы понимаем, что это самое опасное время с точки зрения угрозы возникновения пожаров как в населенных пунктах, так и в лесах. На данный период МЧС России переходит на усиленный режим работы", - сказал Куренков в ходе совещания с президентом. По его словам, спасатели совместно с органами местного самоуправления уже "проводят разъяснительную работу с населением" по соблюдению требований пожарной безопасности. В мае россияне традиционно отмечают два значимых праздника - Праздник весны и труда (1 мая) и День Победы в войне над фашистской Германией. Поскольку Праздник весны и труда в 2023 году приходится на понедельник, выходными будут 29, 30 апреля и 1 мая. Четырехдневные каникулы связаны с Днем Победы - с 6 по 9 мая.
https://ria.ru/20230405/mchs-1863214908.html
https://ria.ru/20230418/prazdniki-1865891540.html
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общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр куренков, майские праздники
Общество, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Александр Куренков, майские праздники
МЧС перейдет на усиленную работу в преддверии майских праздников
Глава МЧС Куренков: спасатели перейдут на усиленную работу в преддверии майских праздников