Рейтинг@Mail.ru
МЧС перейдет на усиленную работу в преддверии майских праздников - РИА Новости, 19.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:10 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/mchs-1866429066.html
МЧС перейдет на усиленную работу в преддверии майских праздников
МЧС перейдет на усиленную работу в преддверии майских праздников - РИА Новости, 19.04.2023
МЧС перейдет на усиленную работу в преддверии майских праздников
Российские спасатели перейдут на усиленный режим работы в преддверии майских праздников, сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T18:10
2023-04-19T18:10
общество
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр куренков
майские праздники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_49748d4743d78456f9c3cd6289612c75.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российские спасатели перейдут на усиленный режим работы в преддверии майских праздников, сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков. Президент РФ Владимир Путин в среду проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. "Впереди череда майских праздников, люди планируют проводить время на природе, наводить порядок на своих садовых участках. Мы понимаем, что это самое опасное время с точки зрения угрозы возникновения пожаров как в населенных пунктах, так и в лесах. На данный период МЧС России переходит на усиленный режим работы", - сказал Куренков в ходе совещания с президентом. По его словам, спасатели совместно с органами местного самоуправления уже "проводят разъяснительную работу с населением" по соблюдению требований пожарной безопасности. В мае россияне традиционно отмечают два значимых праздника - Праздник весны и труда (1 мая) и День Победы в войне над фашистской Германией. Поскольку Праздник весны и труда в 2023 году приходится на понедельник, выходными будут 29, 30 апреля и 1 мая. Четырехдневные каникулы связаны с Днем Победы - с 6 по 9 мая.
https://ria.ru/20230405/mchs-1863214908.html
https://ria.ru/20230418/prazdniki-1865891540.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8809fdd2c2446cfe752e4a41c5da781e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр куренков, майские праздники
Общество, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Александр Куренков, майские праздники
МЧС перейдет на усиленную работу в преддверии майских праздников

Глава МЧС Куренков: спасатели перейдут на усиленную работу в преддверии майских праздников

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Нашивка сотрудника МЧС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российские спасатели перейдут на усиленный режим работы в преддверии майских праздников, сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков.
Президент РФ Владимир Путин в среду проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
Николай Гречушкин - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
Путин освободил Гречушкина от должности замглавы МЧС
5 апреля, 14:45
"Впереди череда майских праздников, люди планируют проводить время на природе, наводить порядок на своих садовых участках. Мы понимаем, что это самое опасное время с точки зрения угрозы возникновения пожаров как в населенных пунктах, так и в лесах. На данный период МЧС России переходит на усиленный режим работы", - сказал Куренков в ходе совещания с президентом.
По его словам, спасатели совместно с органами местного самоуправления уже "проводят разъяснительную работу с населением" по соблюдению требований пожарной безопасности.
В мае россияне традиционно отмечают два значимых праздника - Праздник весны и труда (1 мая) и День Победы в войне над фашистской Германией. Поскольку Праздник весны и труда в 2023 году приходится на понедельник, выходными будут 29, 30 апреля и 1 мая. Четырехдневные каникулы связаны с Днем Победы - с 6 по 9 мая.
Отель сети Azimut Hotels - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
Российские туристы рассказали, как планируют отдыхать на майских праздниках
18 апреля, 03:53
 
ОбществоРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Александр Куренковмайские праздники
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала