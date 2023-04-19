https://ria.ru/20230419/mchs-1866429066.html

МЧС перейдет на усиленную работу в преддверии майских праздников

МЧС перейдет на усиленную работу в преддверии майских праздников - РИА Новости, 19.04.2023

МЧС перейдет на усиленную работу в преддверии майских праздников

Российские спасатели перейдут на усиленный режим работы в преддверии майских праздников, сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T18:10

2023-04-19T18:10

2023-04-19T18:10

общество

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

александр куренков

майские праздники

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российские спасатели перейдут на усиленный режим работы в преддверии майских праздников, сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков. Президент РФ Владимир Путин в среду проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. "Впереди череда майских праздников, люди планируют проводить время на природе, наводить порядок на своих садовых участках. Мы понимаем, что это самое опасное время с точки зрения угрозы возникновения пожаров как в населенных пунктах, так и в лесах. На данный период МЧС России переходит на усиленный режим работы", - сказал Куренков в ходе совещания с президентом. По его словам, спасатели совместно с органами местного самоуправления уже "проводят разъяснительную работу с населением" по соблюдению требований пожарной безопасности. В мае россияне традиционно отмечают два значимых праздника - Праздник весны и труда (1 мая) и День Победы в войне над фашистской Германией. Поскольку Праздник весны и труда в 2023 году приходится на понедельник, выходными будут 29, 30 апреля и 1 мая. Четырехдневные каникулы связаны с Днем Победы - с 6 по 9 мая.

https://ria.ru/20230405/mchs-1863214908.html

https://ria.ru/20230418/prazdniki-1865891540.html

россия

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общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр куренков, майские праздники