https://ria.ru/20230419/lavra-1866340502.html
В Киево-Печерской лавре произошли стычки верующих с полицейскими
В Киево-Печерской лавре произошли стычки верующих с полицейскими - РИА Новости, 19.04.2023
В Киево-Печерской лавре произошли стычки верующих с полицейскими
В Киево-Печерской лавре прихожане канонической Украинской православной церкви теснят полицию у закрытой галереи Ближних пещер, следует из видео, которое... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T14:31
2023-04-19T14:31
2023-04-19T16:04
религия
украина
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украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
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киево-печерская лавра
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В Киево-Печерской лавре прихожане канонической Украинской православной церкви теснят полицию у закрытой галереи Ближних пещер, следует из видео, которое предоставили РИА Новости очевидцы. На кадрах видно, что вооруженные автоматами полицейские стоят у входа в галерею. Верующие требуют, чтобы они показали решение суда, которое обосновывает их действия, и при этом поют "Христос воскресе из мертвых". С обострением ситуации силовиков начали оттеснять от входа, люди стали скандировать "Ганьба!". "Шакалы! Стоит, вытянулся, отвернулся — ты говори уже в глаза!" — требует один из верующих у полицейского. Силовики пока что не реагируют на происходящее, но и не уходят. Сегодня утром комиссия министерства культуры снова пришла в лавру и осмотрела имущество в нескольких корпусах. Представляющий интерес УПЦ адвокат Никита Чекман рассказал, что чиновники опечатали одно помещение, но, по его словам, эти действия незаконны без решения суда. По информации Союза православных журналистов, в запертом помещении оставались люди.Церковь подала заявление на полицию и представителей заповедника, а верующие вскоре взломали двери в опечатанном корпусе.Конфликт вокруг Киево-Печерской лавры обострился после того, как министерство культуры в одностороннем порядке разорвало договор аренды и потребовало от монахов канонической УПЦ покинуть монастырь к 29 марта. Впрочем, им поставили условие: они смогут остаться, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).С 30 марта в лавре должна была начать работу комиссия заповедника, но верующие не пропускали ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для работы: расторжение договора аренды невозможно в одностороннем порядке, а решения суда по этому поводу нет. Как заявлял наместник монастыря митрополит Павел, братия намерена стоять до конца. Позже настоятеля отправили под домашний арест по обвинению в разжигании межрелигиозной розни и поддержке действий России.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры чудовищным деянием и обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с призывом приложить все усилия, чтобы не допустить изгнания монахов.
https://ria.ru/20230407/sluzhba-1863716849.html
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украина, киев, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, в мире, киево-печерская лавра
Религия, Украина, Киев, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, В мире, Киево-Печерская Лавра
В Киево-Печерской лавре произошли стычки верующих с полицейскими
В Киево-Печерской лавре верующие теснят полицейских и пытаются их пристыдить
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В Киево-Печерской лавре прихожане канонической Украинской православной церкви теснят полицию у закрытой галереи Ближних пещер, следует из видео, которое предоставили РИА Новости очевидцы.
На кадрах видно, что вооруженные автоматами полицейские стоят у входа в галерею. Верующие требуют, чтобы они показали решение суда, которое обосновывает их действия, и при этом поют "Христос воскресе из мертвых".
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С обострением ситуации силовиков начали оттеснять от входа, люди стали скандировать "Ганьба!".
"Шакалы! Стоит, вытянулся, отвернулся — ты говори уже в глаза!" — требует один из верующих у полицейского. Силовики пока что не реагируют на происходящее, но и не уходят.
Сегодня утром комиссия министерства культуры снова пришла в лавру и осмотрела имущество в нескольких корпусах. Представляющий интерес УПЦ адвокат Никита Чекман рассказал, что чиновники опечатали одно помещение, но, по его словам, эти действия незаконны без решения суда. По информации Союза православных журналистов, в запертом помещении оставались люди.
Церковь подала заявление на полицию и представителей заповедника, а верующие вскоре взломали двери в опечатанном корпусе.
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Конфликт вокруг Киево-Печерской лавры
обострился после того, как министерство культуры в одностороннем порядке разорвало договор аренды и потребовало от монахов канонической УПЦ покинуть монастырь к 29 марта. Впрочем, им поставили условие: они смогут остаться, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ)
.
С 30 марта в лавре должна была начать работу комиссия заповедника, но верующие не пропускали ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для работы: расторжение договора аренды невозможно в одностороннем порядке, а решения суда по этому поводу нет. Как заявлял наместник монастыря митрополит Павел, братия намерена стоять до конца. Позже настоятеля отправили под домашний арест по обвинению в разжигании межрелигиозной розни и поддержке действий России
.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры чудовищным деянием и обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с призывом приложить все усилия, чтобы не допустить изгнания монахов.
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