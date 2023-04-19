https://ria.ru/20230419/koreya-1866349227.html

В посольстве России заявили о риске разрушения отношений Сеула и Москвы

В посольстве России заявили о риске разрушения отношений Сеула и Москвы - РИА Новости, 19.04.2023

В посольстве России заявили о риске разрушения отношений Сеула и Москвы

Решение Сеула поставлять летальные вооружения Украине разрушило бы российско-корейские отношения и негативно повлияло бы на сотрудничество двух стран по... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T14:54

2023-04-19T14:54

2023-04-19T14:54

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СЕУЛ, 19 апр – РИА Новости. Решение Сеула поставлять летальные вооружения Украине разрушило бы российско-корейские отношения и негативно повлияло бы на сотрудничество двух стран по проблеме Корейского полуострова, сообщило посольство РФ в Республике Корея в своем телеграм-канале. Посольство заявило, что Россия следит за позицией правительства Южной Кореи по этому вопросу и предупредила о возможных последствиях. "Южная Корея хорошо осознает неминуемые негативные последствия в случае решения присоединиться к группе "военных спонсоров" киевского режима и поставлять ему летальное оружие. Такие действия определенно разрушили бы российско-корейские отношения, которые за последние три десятилетия конструктивно развивались на благо обеих стран. Это также негативно повлияло бы на наше двустороннее взаимодействие в контексте ситуации с безопасностью на Корейском полуострове. Мы надеемся, что правительство Республики Корея проявит ответственный подход к этому вопросу", - говорится в комментарии посольства. Уточняется, что заявление было изначально сделано агентству Ренхап. Как отметили в посольстве, коллективный Запад значительно увеличил поставки Киеву оружия, которое "используется для уничтожения гражданского населения" Донецкой и Луганской Республик, Запорожской и Херсонской областей, включая женщин и детей. "Из-за безудержной коррупции в политических и военных кругах Украины западное оружие, первоначально отправленное в Украину, распространяется по всему миру, появляется в других региональных конфликтах, попадает в руки организованных преступных группировок, террористов и экстремистов, в том числе в Европе. Несмотря на это, западные страны продолжают накачивать Украину все большим количеством оружия, требуя, чтобы она продолжала борьбу. Цели и задачки коллективного Запада вполне очевидны - продлить конфликт на Украине и нанести максимальный ущерб России, даже если она потребует продолжать воевать до "последнего украинца", - подчеркивается в заявлении. Базовой позицией южнокорейского правительства до сего времени являлся принцип непредоставления Украине летальных вооружений. При этом такую позицию поддерживала и южнокорейская оппозиция. Так, глава основной оппозиционной Объединенной демократической партии Ли Чжэ Мен назвал в апреле поставку летальных вооружений Украине "нежелательной". Но в среду президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил агентству Рейтер, что в случае возникновения на Украине ситуации, с которой "международное сообщество не сможет мириться", Сеулу было бы трудно настаивать на оказании Киеву только гуманитарной или финансовой поддержки, тем самым впервые допустив возможность военной помощи Украине. В качестве примеров возможного повода для этого Юн Сок Ель назвал крупномасштабное нападение на гражданских лиц, массовые убийства или серьезное нарушение военных законов. При этом южнокорейская оппозиция резко осудила слова президента, заявив, что поставки оружия Киеву стали бы "трагедией" и нарушили бы законодательство Республики Корея и мирный дух ее конституции. Пока что Южная Корея договорилась с США о поставке 500 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Это в пять раз больше, чем партия в 100 тысяч снарядов, которую Южная Корея продала США в прошлом году, и половина всего объема поставленных из США Украине снарядов. Сообщалось, что в феврале Вашингтон попросил у Южной Кореи продать еще одну партию в 100 тысяч боеприпасов. Сеул в ответ предложил 500 тысяч, но с условием, что снаряды не продадут, а сдадут в аренду. Это должно было позволить южнокорейскому правительству в определенной степени сохранить право собственности на снаряды и избежать их переправки Украине без разрешения Сеула. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. А глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230419/konflikt-1866298644.html

https://ria.ru/20230419/koreya-1866276402.html

https://ria.ru/20230419/pomosch-1866264011.html

https://ria.ru/20230419/oppozitsiya-1866282810.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, южная корея, юн сок ель, дмитрий песков, сергей лавров, нато, украина, россия