https://ria.ru/20230419/konflikt-1866298644.html
Все больше стран будут втягивать в конфликт на Украине, заявили в Кремле
Все больше стран будут втягивать в конфликт на Украине, заявили в Кремле - РИА Новости, 19.04.2023
Все больше стран будут втягивать в конфликт на Украине, заявили в Кремле
Все больше стран будут стараться втянуть в конфликт на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T12:53
2023-04-19T12:53
2023-04-19T12:53
в мире
южная корея
россия
украина
дмитрий песков
юн сок ель
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Все больше стран будут стараться втянуть в конфликт на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Разумеется, все больше и больше стран будут пытаться втянуть непосредственно в этот конфликт", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление президента Южной Кореи Юн Сок Еля о возможной военной помощи Украине. Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил агентству Рейтер, что в случае возникновения на Украине ситуации, с которой "международное сообщество не сможет мириться", Сеулу было бы трудно настаивать на оказании Киеву только гуманитарной или финансовой поддержки, тем самым впервые допустив возможность военной помощи Украине.
https://ria.ru/20230419/seul-1866297772.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная корея, россия, украина, дмитрий песков, юн сок ель
В мире, Южная Корея, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Юн Сок Ель
Все больше стран будут втягивать в конфликт на Украине, заявили в Кремле
Песков: в Кремле считают, что все больше стран будут втягивать в конфликт на Украине