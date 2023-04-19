https://ria.ru/20230419/konflikt-1866298644.html

Все больше стран будут втягивать в конфликт на Украине, заявили в Кремле

Все больше стран будут втягивать в конфликт на Украине, заявили в Кремле - РИА Новости, 19.04.2023

Все больше стран будут втягивать в конфликт на Украине, заявили в Кремле

Все больше стран будут стараться втянуть в конфликт на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T12:53

2023-04-19T12:53

2023-04-19T12:53

в мире

южная корея

россия

украина

дмитрий песков

юн сок ель

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Все больше стран будут стараться втянуть в конфликт на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Разумеется, все больше и больше стран будут пытаться втянуть непосредственно в этот конфликт", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление президента Южной Кореи Юн Сок Еля о возможной военной помощи Украине. Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил агентству Рейтер, что в случае возникновения на Украине ситуации, с которой "международное сообщество не сможет мириться", Сеулу было бы трудно настаивать на оказании Киеву только гуманитарной или финансовой поддержки, тем самым впервые допустив возможность военной помощи Украине.

https://ria.ru/20230419/seul-1866297772.html

южная корея

россия

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, южная корея, россия, украина, дмитрий песков, юн сок ель