https://ria.ru/20230419/kitay-1866225639.html

Китайский эксперт назвал цель визита министра обороны КНР в Россию

Китайский эксперт назвал цель визита министра обороны КНР в Россию - РИА Новости, 19.04.2023

Китайский эксперт назвал цель визита министра обороны КНР в Россию

Министр обороны КНР генерал-полковник Ли Шанфу посетил Россию, чтобы углубить сотрудничество с ней в военной сфере и обменяться опытом, а не для того, чтобы... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T06:40

2023-04-19T06:40

2023-04-19T06:40

россия

китай

сша

владимир путин

сергей шойгу

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ПЕКИН, 19 апр - РИА Новости. Министр обороны КНР генерал-полковник Ли Шанфу посетил Россию, чтобы углубить сотрудничество с ней в военной сфере и обменяться опытом, а не для того, чтобы вмешаться в российско-украинский конфликт, как об этом говорят на Западе, заявил РИА Новости приглашенный научный сотрудник Института финансовых исследований "Чунъян" при Китайском народном университете Цзя Минь. Министр обороны Китая генерал-полковник Ли Шанфу в воскресенье прибыл в Россию с первым после назначения на должность главы ведомства зарубежным визитом. Президент России Владимир Путин 16 апреля провел рабочую встречу с Ли Шанфу. Во встрече также принял участие министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Сейчас, когда нет признаков прекращения огня в российско-украинском конфликте, США и западные страны продолжают провокации, китайско-американские отношения по-прежнему грязнут в болоте, вполне естественно, что визит министра обороны КНР в Россию вызывает косые взгляды", - сказал Цзя Минь. Однако, отметил эксперт, цель этого визита заключается вовсе не в подготовке к "военному вмешательству" Китая в российско-украинский конфликт, как это предполагает Запад, а в том, чтобы продвинуться в реализации многочисленных договоренностей, достигнутых главами двух стран, способствовать тому, чтобы военные двух стран продолжали углублять сотрудничество в общих сферах, а также чтобы вместе с Россией предложить план по поддержанию стабильного и мирного регионального развития. В ходе визита в Россию, говорит эксперт, Ли Шанфу также посетил академию Генштаба ВС РФ, чтобы способствовать углублению сотрудничества между военными академиями двух стран, подготовке и обменам военными кадрами. "Кроме того, у российских военных, которые сейчас погружены в горячую войну, само собой есть больше боевого опыта, которым они могут поделиться с Народно-освободительной армией Китая. В свою очередь Китай таким образом может узнать больше деталей российско-украинского конфликта, узнать больше о формах и практике современной войны. Такой обмен боевым опытом может потом найти отражение в совместных военных учениях", - убежден Цзя Минь.

https://ria.ru/20230418/kitay-1865850298.html

https://ria.ru/20230418/konkurentsiya-1866168456.html

россия

китай

сша

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россия, китай, сша, владимир путин, сергей шойгу