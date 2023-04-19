https://ria.ru/20230419/karabakh-1866458953.html

В Карабахе зафиксировали нарушения режима прекращения огня

В Карабахе зафиксировали нарушения режима прекращения огня - РИА Новости, 19.04.2023

В Карабахе зафиксировали нарушения режима прекращения огня

Два нарушения режима прекращения огня зафиксированы в Нагорном Карабахе в зоне ответственности российских миротворцев, пострадавших нет, говорится в бюллетене... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T19:51

2023-04-19T19:51

2023-04-19T19:51

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нагорный карабах

россия

москва

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Два нарушения режима прекращения огня зафиксированы в Нагорном Карабахе в зоне ответственности российских миротворцев, пострадавших нет, говорится в бюллетене Минобороны РФ. "Зафиксировано два нарушения режима прекращения огня в Мардакертском и Аскеранском районах. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данным фактам", - говорится в сообщении. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.

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