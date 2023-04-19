Рейтинг@Mail.ru
В Москве отменили концерт поддержавшего Украину Jah Khalib - РИА Новости, 19.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
13:04 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/jah-1866292873.html
В Москве отменили концерт поддержавшего Украину Jah Khalib
В Москве отменили концерт поддержавшего Украину Jah Khalib - РИА Новости, 19.04.2023
В Москве отменили концерт поддержавшего Украину Jah Khalib
В Москве отменили концерт поддержавшего Украину рэпера Jah Khalib (Бахтияр Мамедов), сообщает площадка Crocus City Hall. Шоу было запланировано на 23 апреля. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T13:04
2023-04-19T13:04
шоубиз
москва
украина
красногорск
крокус сити холл
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
госдума рф
виталий милонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156148/96/1561489642_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_362503f185cf724ab85d200e7f896d68.jpg
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В Москве отменили концерт поддержавшего Украину рэпера Jah Khalib (Бахтияр Мамедов), сообщает площадка Crocus City Hall. Шоу было запланировано на 23 апреля. Выступление музыканта отменилось на фоне негативной реакции общественности и депутатов. Рэп-исполнитель и журналист Аким Апачев попросил Минкульт отменить концерт Jah Khalib. Эту инициативу поддержал и депутат Госдумы Виталий Милонов.Ранее в Санкт-Петербурге сообщили о том, что выступление Jah Khalib 25 апреля в КСК "М-1 Арена" не состоится. По данным СМИ, после начала спецоперации рэпер публично поддержал Украину в своей соцсети. При этом он продолжил концертную деятельность в России.
https://ria.ru/20230417/varum-1865837573.html
москва
украина
красногорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156148/96/1561489642_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_7839a4c1d586ab23ef018407d95be950.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, украина, красногорск, крокус сити холл, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), госдума рф, виталий милонов, знаменитости, музыка
Шоубиз, Москва, Украина, Красногорск, Крокус Сити Холл, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Госдума РФ, Виталий Милонов, Знаменитости, Музыка
В Москве отменили концерт поддержавшего Украину Jah Khalib

В Москве отменили концерт рэпера Jah Khalib, запланированный на 23 апреля

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкПевец Джах Халиб (Jah Khalib)
Певец Джах Халиб (Jah Khalib) - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В Москве отменили концерт поддержавшего Украину рэпера Jah Khalib (Бахтияр Мамедов), сообщает площадка Crocus City Hall. Шоу было запланировано на 23 апреля.
© АО "КРОКУС"Скриншот страницы сайта "Crocus city hall"
Скриншот страницы сайта Crocus city hall
© АО "КРОКУС"
Скриншот страницы сайта "Crocus city hall"
«
"Уважаемые зрители! Концерт Jah Khalib, запланированный к проведению в концертном зале "Крокус Сити Холл" 23 апреля 2023 года, отменяется. Информация о возврате билетов появится позднее. Следите за новостями на нашем сайте", – говорится на сайте.
Выступление музыканта отменилось на фоне негативной реакции общественности и депутатов. Рэп-исполнитель и журналист Аким Апачев попросил Минкульт отменить концерт Jah Khalib. Эту инициативу поддержал и депутат Госдумы Виталий Милонов.
Ранее в Санкт-Петербурге сообщили о том, что выступление Jah Khalib 25 апреля в КСК "М-1 Арена" не состоится.
По данным СМИ, после начала спецоперации рэпер публично поддержал Украину в своей соцсети. При этом он продолжил концертную деятельность в России.
Певица Анжелика Варум на концерте победителей и номинантов Премии МУЗ-ТВ 2015 - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
В Подмосковье призвали отменить концерт Анжелики Варум
17 апреля, 16:12
 
ШоубизМоскваУкраинаКрасногорскКрокус Сити ХоллМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Госдума РФВиталий МилоновЗнаменитостиМузыка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала