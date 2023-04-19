https://ria.ru/20230419/jah-1866292873.html

В Москве отменили концерт поддержавшего Украину Jah Khalib

В Москве отменили концерт поддержавшего Украину Jah Khalib - РИА Новости, 19.04.2023

В Москве отменили концерт поддержавшего Украину Jah Khalib

В Москве отменили концерт поддержавшего Украину рэпера Jah Khalib (Бахтияр Мамедов), сообщает площадка Crocus City Hall. Шоу было запланировано на 23 апреля. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T13:04

2023-04-19T13:04

2023-04-19T13:04

шоубиз

москва

украина

красногорск

крокус сити холл

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

госдума рф

виталий милонов

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В Москве отменили концерт поддержавшего Украину рэпера Jah Khalib (Бахтияр Мамедов), сообщает площадка Crocus City Hall. Шоу было запланировано на 23 апреля. Выступление музыканта отменилось на фоне негативной реакции общественности и депутатов. Рэп-исполнитель и журналист Аким Апачев попросил Минкульт отменить концерт Jah Khalib. Эту инициативу поддержал и депутат Госдумы Виталий Милонов.Ранее в Санкт-Петербурге сообщили о том, что выступление Jah Khalib 25 апреля в КСК "М-1 Арена" не состоится. По данным СМИ, после начала спецоперации рэпер публично поддержал Украину в своей соцсети. При этом он продолжил концертную деятельность в России.

https://ria.ru/20230417/varum-1865837573.html

москва

украина

красногорск

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

москва, украина, красногорск, крокус сити холл, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), госдума рф, виталий милонов, знаменитости, музыка