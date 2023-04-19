https://ria.ru/20230419/jah-1866292873.html
В Москве отменили концерт поддержавшего Украину Jah Khalib
В Москве отменили концерт поддержавшего Украину Jah Khalib - РИА Новости, 19.04.2023
В Москве отменили концерт поддержавшего Украину Jah Khalib
В Москве отменили концерт поддержавшего Украину рэпера Jah Khalib (Бахтияр Мамедов), сообщает площадка Crocus City Hall. Шоу было запланировано на 23 апреля. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T13:04
2023-04-19T13:04
2023-04-19T13:04
шоубиз
москва
украина
красногорск
крокус сити холл
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
госдума рф
виталий милонов
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В Москве отменили концерт поддержавшего Украину рэпера Jah Khalib (Бахтияр Мамедов), сообщает площадка Crocus City Hall. Шоу было запланировано на 23 апреля. Выступление музыканта отменилось на фоне негативной реакции общественности и депутатов. Рэп-исполнитель и журналист Аким Апачев попросил Минкульт отменить концерт Jah Khalib. Эту инициативу поддержал и депутат Госдумы Виталий Милонов.Ранее в Санкт-Петербурге сообщили о том, что выступление Jah Khalib 25 апреля в КСК "М-1 Арена" не состоится. По данным СМИ, после начала спецоперации рэпер публично поддержал Украину в своей соцсети. При этом он продолжил концертную деятельность в России.
https://ria.ru/20230417/varum-1865837573.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, украина, красногорск, крокус сити холл, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), госдума рф, виталий милонов, знаменитости, музыка
Шоубиз, Москва, Украина, Красногорск, Крокус Сити Холл, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Госдума РФ, Виталий Милонов, Знаменитости, Музыка
В Москве отменили концерт поддержавшего Украину Jah Khalib
В Москве отменили концерт рэпера Jah Khalib, запланированный на 23 апреля