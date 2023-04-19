https://ria.ru/20230419/gipervitaminoz-1866208471.html

Биолог назвала симптомы гипервитаминоза

Биолог назвала симптомы гипервитаминоза - РИА Новости, 19.04.2023

Биолог назвала симптомы гипервитаминоза

Гипервитаминоз, то есть избыток витаминов в организме, может стать причиной интоксикации, предупредила биолог-генетик Ирина Мальцева. В интервью радио Sputnik... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T02:10

2023-04-19T02:10

2023-04-19T02:10

общество

витамины

витамин d

здоровье - общество

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Гипервитаминоз, то есть избыток витаминов в организме, может стать причиной интоксикации, предупредила биолог-генетик Ирина Мальцева. В интервью радио Sputnik она перечислила признаки этого состояния.Жирорастворимые витамины A и E содержатся во многих продуктах, лекарствах и биологически активных добавках к пище, отметила биолог-генетик, клинический психолог, нутрициолог, эксперт Университета образовательной медицины Ирина Мальцева. Поскольку человек получает эти органические соединения из разных источников, не следует злоупотреблять препаратами, в состав которых они входят. Так, витамин А может оказывать негативное воздействие на пренатальное развитие ребенка, привела пример биолог.Симптомы гипервитаминоза похожи на признаки многих других заболеваний, поэтому диагностировать это состояние достаточно сложно, продолжила она."При избытке витамина Е человек может чувствовать слабость, головные и мышечные боли, жаловаться на судороги и кардиологические проблемы. Но те же судороги могут быть при дефиците кальция, магния или чего-то еще. При избытке витамина А бывает головная боль, эмоциональная лабильность, слабость, боли в животе", – уточнила Мальцева.По ее словам, прием витамина D редко становится причиной интоксикации, но полностью исключать такой риск тоже нельзя. В большинстве случаев гипервитаминоз, вызванный этим веществом, возникает у пациентов с определенными генетическими нарушениями, пояснила биолог. В то же время есть много факторов, влияющих на уровень витамина D в организме, констатировала она."Кто-то может принимать по 300 тысяч МЕ, и у него уровень витамина D сильно повышаться не будет. Кто-то принимает 600 МЕ, и у него будет нормальный уровень. Но уровень витамина D в организме может меняться в зависимости от других условий, например, выходит ли человек на солнце", – сказала Мальцева.На избыток витамина D в организме могут указывать те же признаки, которые характерны для его дефицита, добавила она."Интоксикация витамином D, как и дефицит этого вещества, может выражаться в головной боли, боли в суставах. Бывает сонливость, слабость, повышение давления или температуры, брадикардия, запоры или диарея, но те же признаки могут указывать на самые разные проблемы в организме", – заключила Ирина Мальцева в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20230414/vitamin_e-1865439057.html

https://ria.ru/20230407/vitaminy-1863652166.html

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Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, витамины, витамин d, здоровье - общество