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Биолог назвала симптомы гипервитаминоза - РИА Новости, 19.04.2023
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02:10 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/gipervitaminoz-1866208471.html
Биолог назвала симптомы гипервитаминоза
Биолог назвала симптомы гипервитаминоза - РИА Новости, 19.04.2023
Биолог назвала симптомы гипервитаминоза
Гипервитаминоз, то есть избыток витаминов в организме, может стать причиной интоксикации, предупредила биолог-генетик Ирина Мальцева. В интервью радио Sputnik... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T02:10
2023-04-19T02:10
общество
витамины
витамин d
здоровье - общество
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Гипервитаминоз, то есть избыток витаминов в организме, может стать причиной интоксикации, предупредила биолог-генетик Ирина Мальцева. В интервью радио Sputnik она перечислила признаки этого состояния.Жирорастворимые витамины A и E содержатся во многих продуктах, лекарствах и биологически активных добавках к пище, отметила биолог-генетик, клинический психолог, нутрициолог, эксперт Университета образовательной медицины Ирина Мальцева. Поскольку человек получает эти органические соединения из разных источников, не следует злоупотреблять препаратами, в состав которых они входят. Так, витамин А может оказывать негативное воздействие на пренатальное развитие ребенка, привела пример биолог.Симптомы гипервитаминоза похожи на признаки многих других заболеваний, поэтому диагностировать это состояние достаточно сложно, продолжила она."При избытке витамина Е человек может чувствовать слабость, головные и мышечные боли, жаловаться на судороги и кардиологические проблемы. Но те же судороги могут быть при дефиците кальция, магния или чего-то еще. При избытке витамина А бывает головная боль, эмоциональная лабильность, слабость, боли в животе", – уточнила Мальцева.По ее словам, прием витамина D редко становится причиной интоксикации, но полностью исключать такой риск тоже нельзя. В большинстве случаев гипервитаминоз, вызванный этим веществом, возникает у пациентов с определенными генетическими нарушениями, пояснила биолог. В то же время есть много факторов, влияющих на уровень витамина D в организме, констатировала она."Кто-то может принимать по 300 тысяч МЕ, и у него уровень витамина D сильно повышаться не будет. Кто-то принимает 600 МЕ, и у него будет нормальный уровень. Но уровень витамина D в организме может меняться в зависимости от других условий, например, выходит ли человек на солнце", – сказала Мальцева.На избыток витамина D в организме могут указывать те же признаки, которые характерны для его дефицита, добавила она."Интоксикация витамином D, как и дефицит этого вещества, может выражаться в головной боли, боли в суставах. Бывает сонливость, слабость, повышение давления или температуры, брадикардия, запоры или диарея, но те же признаки могут указывать на самые разные проблемы в организме", – заключила Ирина Мальцева в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20230414/vitamin_e-1865439057.html
https://ria.ru/20230407/vitaminy-1863652166.html
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общество, витамины, витамин d, здоровье - общество
Общество, Витамины, Витамин D, Здоровье - Общество
Биолог назвала симптомы гипервитаминоза

Биолог Мальцева предупредила, что гипервитаминоз может вызвать интоксикацию организма

© iStock.com / Moyo StudioДевушка принимает витамины
Девушка принимает витамины - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© iStock.com / Moyo Studio
Девушка принимает витамины. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Гипервитаминоз, то есть избыток витаминов в организме, может стать причиной интоксикации, предупредила биолог-генетик Ирина Мальцева. В интервью радио Sputnik она перечислила признаки этого состояния.
Жирорастворимые витамины A и E содержатся во многих продуктах, лекарствах и биологически активных добавках к пище, отметила биолог-генетик, клинический психолог, нутрициолог, эксперт Университета образовательной медицины Ирина Мальцева. Поскольку человек получает эти органические соединения из разных источников, не следует злоупотреблять препаратами, в состав которых они входят. Так, витамин А может оказывать негативное воздействие на пренатальное развитие ребенка, привела пример биолог.
«
"Витамин Е содержится в подсолнечном масле, его очень часто можно обнаружить в составе различных препаратов, например, БАД. Передозировка здесь может быть. Также стоит быть острожными при приеме витамина А. Если в первом триместре беременности принимать его в повышенных дозах, это может привести к рождению ребенка с какими-то уродствами. Витамин А обладает тератогенной токсичностью", – уточнила Мальцева.
Симптомы гипервитаминоза похожи на признаки многих других заболеваний, поэтому диагностировать это состояние достаточно сложно, продолжила она.
"При избытке витамина Е человек может чувствовать слабость, головные и мышечные боли, жаловаться на судороги и кардиологические проблемы. Но те же судороги могут быть при дефиците кальция, магния или чего-то еще. При избытке витамина А бывает головная боль, эмоциональная лабильность, слабость, боли в животе", – уточнила Мальцева.
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По ее словам, прием витамина D редко становится причиной интоксикации, но полностью исключать такой риск тоже нельзя. В большинстве случаев гипервитаминоз, вызванный этим веществом, возникает у пациентов с определенными генетическими нарушениями, пояснила биолог. В то же время есть много факторов, влияющих на уровень витамина D в организме, констатировала она.
"Кто-то может принимать по 300 тысяч МЕ, и у него уровень витамина D сильно повышаться не будет. Кто-то принимает 600 МЕ, и у него будет нормальный уровень. Но уровень витамина D в организме может меняться в зависимости от других условий, например, выходит ли человек на солнце", – сказала Мальцева.
На избыток витамина D в организме могут указывать те же признаки, которые характерны для его дефицита, добавила она.
"Интоксикация витамином D, как и дефицит этого вещества, может выражаться в головной боли, боли в суставах. Бывает сонливость, слабость, повышение давления или температуры, брадикардия, запоры или диарея, но те же признаки могут указывать на самые разные проблемы в организме", – заключила Ирина Мальцева в интервью радио Sputnik.
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