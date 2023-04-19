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Fesco приобрела шесть контейнеровозов за 240 миллионов долларов - РИА Новости, 19.04.2023
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00:38 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/fesco-1866208152.html
Fesco приобрела шесть контейнеровозов за 240 миллионов долларов
Fesco приобрела шесть контейнеровозов за 240 миллионов долларов - РИА Новости, 19.04.2023
Fesco приобрела шесть контейнеровозов за 240 миллионов долларов
Транспортная группа Fesco приобрела шесть контейнеровозов более чем за 240 миллионов долларов, которые будут преимущественно работать на прямом морском сервисе... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T00:38
2023-04-19T00:38
китай
санкт-петербург
экономика
fesco
дальневосточное морское пароходство
суэцкий канал
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Транспортная группа Fesco приобрела шесть контейнеровозов более чем за 240 миллионов долларов, которые будут преимущественно работать на прямом морском сервисе из Китая в Санкт-Петербург, сообщил журналистам председатель совета директоров группы Андрей Северилов. Северилов отметил также, что вместимость контейнеровозов составляет 2,5 тысячи TEU. "Экономика линии достаточно хорошая, поэтому мы ожидаем, что большой объем груза из стран АТР в Центральную Россию перейдет на наши Deep Sea маршруты. Ставки будут очень конкурентными", - рассказал он. В настоящий момент свой первый рейс совершает первый из шести новых контейнеровозов - "Капитан Щетинина", получивший свое имя в честь первой женщины – капитана дальнего плавания в мире, работавшей в "Дальневосточном морском пароходстве", которое сегодня является головной структурой Fesco.
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китай, санкт-петербург, экономика, fesco, дальневосточное морское пароходство, суэцкий канал
Китай, Санкт-Петербург, Экономика, FESCO, Дальневосточное морское пароходство, Суэцкий канал
Fesco приобрела шесть контейнеровозов за 240 миллионов долларов

Группа Fesco приобрела шесть контейнеровозов более чем за 240 миллионов долларов

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРазгрузочно-погрузочные работы во Владивостокском морском торговом порту
Разгрузочно-погрузочные работы во Владивостокском морском торговом порту - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Разгрузочно-погрузочные работы во Владивостокском морском торговом порту. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Транспортная группа Fesco приобрела шесть контейнеровозов более чем за 240 миллионов долларов, которые будут преимущественно работать на прямом морском сервисе из Китая в Санкт-Петербург, сообщил журналистам председатель совета директоров группы Андрей Северилов.
«
"До конца этого года на маршрут Deep Sea (маршрут из Китая в Санкт-Петербург через Суэцкий канал - ред.) всего будет поставлено пять или шесть судов. Мы достраиваем всю линейку из шести новых судов, приобретенных за счет собственных средств, но, возможно, одно судно поставим на другую линию.... Каждое судно стоит более 40 миллионов долларов", - сказал он.
Северилов отметил также, что вместимость контейнеровозов составляет 2,5 тысячи TEU.
"Экономика линии достаточно хорошая, поэтому мы ожидаем, что большой объем груза из стран АТР в Центральную Россию перейдет на наши Deep Sea маршруты. Ставки будут очень конкурентными", - рассказал он.
В настоящий момент свой первый рейс совершает первый из шести новых контейнеровозов - "Капитан Щетинина", получивший свое имя в честь первой женщины – капитана дальнего плавания в мире, работавшей в "Дальневосточном морском пароходстве", которое сегодня является головной структурой Fesco.
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