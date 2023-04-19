https://ria.ru/20230419/fesco-1866208152.html

Fesco приобрела шесть контейнеровозов за 240 миллионов долларов

Fesco приобрела шесть контейнеровозов за 240 миллионов долларов - РИА Новости, 19.04.2023

Fesco приобрела шесть контейнеровозов за 240 миллионов долларов

Транспортная группа Fesco приобрела шесть контейнеровозов более чем за 240 миллионов долларов, которые будут преимущественно работать на прямом морском сервисе... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T00:38

2023-04-19T00:38

2023-04-19T00:38

китай

санкт-петербург

экономика

fesco

дальневосточное морское пароходство

суэцкий канал

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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Транспортная группа Fesco приобрела шесть контейнеровозов более чем за 240 миллионов долларов, которые будут преимущественно работать на прямом морском сервисе из Китая в Санкт-Петербург, сообщил журналистам председатель совета директоров группы Андрей Северилов. Северилов отметил также, что вместимость контейнеровозов составляет 2,5 тысячи TEU. "Экономика линии достаточно хорошая, поэтому мы ожидаем, что большой объем груза из стран АТР в Центральную Россию перейдет на наши Deep Sea маршруты. Ставки будут очень конкурентными", - рассказал он. В настоящий момент свой первый рейс совершает первый из шести новых контейнеровозов - "Капитан Щетинина", получивший свое имя в честь первой женщины – капитана дальнего плавания в мире, работавшей в "Дальневосточном морском пароходстве", которое сегодня является головной структурой Fesco.

https://ria.ru/20230111/fesco-1844017632.html

китай

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китай, санкт-петербург, экономика, fesco, дальневосточное морское пароходство, суэцкий канал