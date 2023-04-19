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Путин предложил еще раз подумать над названием движения детей и молодежи
Путин предложил еще раз подумать над названием движения детей и молодежи - РИА Новости, 19.04.2023
Путин предложил еще раз подумать над названием движения детей и молодежи
Президент РФ Владимир Путин предложил еще раз подумать над названием нового Российского движения детей и молодежи "Движение первых", по его словам, старое... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T18:48
2023-04-19T18:48
2023-04-19T18:48
общество
россия
владимир путин
политика
дети
москва
татьяна голикова
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил еще раз подумать над названием нового Российского движения детей и молодежи "Движение первых", по его словам, старое название "пионерия" отражает суть и не имеет никакой политической окраски. Путин летом 2022 года подписал закон о создании Российского движения детей и молодежи. Первый съезд РДДМ прошел с 18 по 20 декабря 2022 года в Москве. В нем приняли участие представители всех регионов России, в том числе новых. На съезде было объявлено название нового движения - Российское движение детей и молодежи "Движение первых". Она ответила, что "по-старому" так. "По-старому, по-новому, как было, так и есть, и от этого никуда не деться. И этот термин, это название, оно лишено, в отличие от комсомола, какой-то идеологической окраски. Подумайте над этим, пожалуйста", - попросил президент. Голикова в ответ сообщила, что дети сами выбрали название организации. "Я знаю об этом. Но вот когда мы сейчас это используем, - ну просто подумайте. И с ребятами посоветоваться", - сказал на это Путин.
https://ria.ru/20230415/istoriya-1865526351.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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общество, россия, владимир путин, политика, дети, москва, татьяна голикова
Общество, Россия, Владимир Путин, Политика, Дети, Москва, Татьяна Голикова
Путин предложил еще раз подумать над названием движения детей и молодежи
Путин предложил еще раз подумать над названием Российского движения детей и молодежи
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил еще раз подумать над названием нового Российского движения детей и молодежи "Движение первых", по его словам, старое название "пионерия" отражает суть и не имеет никакой политической окраски.
Путин летом 2022 года подписал закон о создании Российского движения детей и молодежи. Первый съезд РДДМ прошел с 18 по 20 декабря 2022 года в Москве
. В нем приняли участие представители всех регионов России, в том числе новых. На съезде было объявлено название нового движения - Российское движение детей и молодежи "Движение первых".
«
"Вот вы сказали про "Время первых", так? А первые - это кто такие?.. Это пионеры, да?" - сказал Путин на совещании с членами российского кабмина, обращаясь к вице-премьеру Татьяне Голиковой.
Она ответила, что "по-старому" так.
"По-старому, по-новому, как было, так и есть, и от этого никуда не деться. И этот термин, это название, оно лишено, в отличие от комсомола, какой-то идеологической окраски. Подумайте над этим, пожалуйста", - попросил президент.
Голикова в ответ сообщила, что дети сами выбрали название организации.
"Я знаю об этом. Но вот когда мы сейчас это используем, - ну просто подумайте. И с ребятами посоветоваться", - сказал на это Путин.
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