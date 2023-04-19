https://ria.ru/20230419/dvizhenie-1866439650.html

Путин предложил еще раз подумать над названием движения детей и молодежи

Путин предложил еще раз подумать над названием движения детей и молодежи - РИА Новости, 19.04.2023

Путин предложил еще раз подумать над названием движения детей и молодежи

Президент РФ Владимир Путин предложил еще раз подумать над названием нового Российского движения детей и молодежи "Движение первых", по его словам, старое... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T18:48

2023-04-19T18:48

2023-04-19T18:48

общество

россия

владимир путин

политика

дети

москва

татьяна голикова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732157243_0:241:3021:1940_1920x0_80_0_0_3e4e2b0dd5e9dc4fbaaf58c8a8a5f373.jpg

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил еще раз подумать над названием нового Российского движения детей и молодежи "Движение первых", по его словам, старое название "пионерия" отражает суть и не имеет никакой политической окраски. Путин летом 2022 года подписал закон о создании Российского движения детей и молодежи. Первый съезд РДДМ прошел с 18 по 20 декабря 2022 года в Москве. В нем приняли участие представители всех регионов России, в том числе новых. На съезде было объявлено название нового движения - Российское движение детей и молодежи "Движение первых". Она ответила, что "по-старому" так. "По-старому, по-новому, как было, так и есть, и от этого никуда не деться. И этот термин, это название, оно лишено, в отличие от комсомола, какой-то идеологической окраски. Подумайте над этим, пожалуйста", - попросил президент. Голикова в ответ сообщила, что дети сами выбрали название организации. "Я знаю об этом. Но вот когда мы сейчас это используем, - ну просто подумайте. И с ребятами посоветоваться", - сказал на это Путин.

https://ria.ru/20230415/istoriya-1865526351.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, владимир путин, политика, дети, москва, татьяна голикова