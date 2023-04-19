https://ria.ru/20230419/diplomat-1866439880.html

МИД Молдавии прокомментировал выдворение российского дипломата

МИД Молдавии прокомментировал выдворение российского дипломата - РИА Новости, 19.04.2023

МИД Молдавии прокомментировал выдворение российского дипломата

МИД Молдавии объяснил выдворение российского дипломата из Кишинева положениями Венской конвенцией 1961 года о дипломатических сношениях. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T18:49

2023-04-19T18:49

2023-04-19T19:12

молдавия

россия

кишинев

мария захарова

рустам минниханов

в мире

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КИШИНЕВ, 19 апр - РИА Новости. МИД Молдавии объяснил выдворение российского дипломата из Кишинева положениями Венской конвенцией 1961 года о дипломатических сношениях. Ранее глава пресс-службы правительства Даниил Водэ сообщил, что министерство иностранных дел Молдавии рассмотрит вопрос объявления одного из сотрудников посольства России персоной нон грата и вызовет посла РФ, чтобы ознакомить с решением властей по этому вопросу. Он заявил, что это было сделано в контексте того, что сотрудники посольства России якобы проявили неподобающее поведение в аэропорту Кишинева, когда главе Татарстана Рустаму Минниханову было отказано во въезде. Посол России в Молдавии Олег Васнецов прибыл в среду в министерство иностранных дел республики. После завершения встречи он выразил недоумение озвученной позицией по объявлению персоной нон грата одного из сотрудников российской дипмиссии. Посол рассказал, что просил дать разъяснения, в чем проявляется неподобающее поведение сотрудников, но внятного ответа не получил. Он отметил, что данные действия рассматриваются как недружественные шаги по отношению к России, они наносят ущерб двусторонним отношениям. В Гагаузии – автономном территориальном образовании на юге Молдавии – в понедельник состоялся международный конгресс народной дипломатии "Дружба народов". В форуме по приглашению лидера движения "Народный союз Гагаузии", депутата местного парламента Виктора Петрова и депутата парламента Молдавии Александра Суходольского должны были принять участие Минниханов и директор крупнейшего промышленного и инвестиционного холдинга Татарстана "Ак-Барс" Иван Егоров. Их не пустили в Молдавию, объявив, по словам Минниханова, нежелательными персонами. Пограничная полиция Молдавии отрицает факт признания этих лиц персонами нон грата. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия Кишинева очень недружественным шагом. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией.

https://ria.ru/20230218/vysylka-1852911166.html

https://ria.ru/20230419/moldaviya-1866392878.html

молдавия

россия

кишинев

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молдавия, россия, кишинев, мария захарова, рустам минниханов, в мире