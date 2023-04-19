Рейтинг@Mail.ru
МИД Молдавии прокомментировал выдворение российского дипломата - РИА Новости, 19.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:49 19.04.2023 (обновлено: 19:12 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/diplomat-1866439880.html
МИД Молдавии прокомментировал выдворение российского дипломата
МИД Молдавии прокомментировал выдворение российского дипломата - РИА Новости, 19.04.2023
МИД Молдавии прокомментировал выдворение российского дипломата
МИД Молдавии объяснил выдворение российского дипломата из Кишинева положениями Венской конвенцией 1961 года о дипломатических сношениях. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T18:49
2023-04-19T19:12
молдавия
россия
кишинев
мария захарова
рустам минниханов
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149540/83/1495408352_0:147:3146:1916_1920x0_80_0_0_cea64ea84f57ade6fcb2ce14346b609b.jpg
КИШИНЕВ, 19 апр - РИА Новости. МИД Молдавии объяснил выдворение российского дипломата из Кишинева положениями Венской конвенцией 1961 года о дипломатических сношениях. Ранее глава пресс-службы правительства Даниил Водэ сообщил, что министерство иностранных дел Молдавии рассмотрит вопрос объявления одного из сотрудников посольства России персоной нон грата и вызовет посла РФ, чтобы ознакомить с решением властей по этому вопросу. Он заявил, что это было сделано в контексте того, что сотрудники посольства России якобы проявили неподобающее поведение в аэропорту Кишинева, когда главе Татарстана Рустаму Минниханову было отказано во въезде. Посол России в Молдавии Олег Васнецов прибыл в среду в министерство иностранных дел республики. После завершения встречи он выразил недоумение озвученной позицией по объявлению персоной нон грата одного из сотрудников российской дипмиссии. Посол рассказал, что просил дать разъяснения, в чем проявляется неподобающее поведение сотрудников, но внятного ответа не получил. Он отметил, что данные действия рассматриваются как недружественные шаги по отношению к России, они наносят ущерб двусторонним отношениям. В Гагаузии – автономном территориальном образовании на юге Молдавии – в понедельник состоялся международный конгресс народной дипломатии "Дружба народов". В форуме по приглашению лидера движения "Народный союз Гагаузии", депутата местного парламента Виктора Петрова и депутата парламента Молдавии Александра Суходольского должны были принять участие Минниханов и директор крупнейшего промышленного и инвестиционного холдинга Татарстана "Ак-Барс" Иван Егоров. Их не пустили в Молдавию, объявив, по словам Минниханова, нежелательными персонами. Пограничная полиция Молдавии отрицает факт признания этих лиц персонами нон грата. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия Кишинева очень недружественным шагом. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией.
https://ria.ru/20230218/vysylka-1852911166.html
https://ria.ru/20230419/moldaviya-1866392878.html
молдавия
россия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149540/83/1495408352_77:0:2873:2097_1920x0_80_0_0_212fa5edb700e8b37fda8bdc8e19d93e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, россия, кишинев, мария захарова, рустам минниханов, в мире
Молдавия, Россия, Кишинев, Мария Захарова, Рустам Минниханов, В мире
МИД Молдавии прокомментировал выдворение российского дипломата

МИД Молдавии объяснил выдворение российского дипломата Венской конвенцией 1961 года

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкЗдание посольства РФ в Кишиневе
Здание посольства РФ в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Перейти в медиабанк
Здание посольства РФ в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 19 апр - РИА Новости. МИД Молдавии объяснил выдворение российского дипломата из Кишинева положениями Венской конвенцией 1961 года о дипломатических сношениях.
Ранее глава пресс-службы правительства Даниил Водэ сообщил, что министерство иностранных дел Молдавии рассмотрит вопрос объявления одного из сотрудников посольства России персоной нон грата и вызовет посла РФ, чтобы ознакомить с решением властей по этому вопросу. Он заявил, что это было сделано в контексте того, что сотрудники посольства России якобы проявили неподобающее поведение в аэропорту Кишинева, когда главе Татарстана Рустаму Минниханову было отказано во въезде.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
Случаи высылки российских дипломатов из разных стран в 2022-2023 годах
18 февраля, 23:25
Посол России в Молдавии Олег Васнецов прибыл в среду в министерство иностранных дел республики. После завершения встречи он выразил недоумение озвученной позицией по объявлению персоной нон грата одного из сотрудников российской дипмиссии. Посол рассказал, что просил дать разъяснения, в чем проявляется неподобающее поведение сотрудников, но внятного ответа не получил. Он отметил, что данные действия рассматриваются как недружественные шаги по отношению к России, они наносят ущерб двусторонним отношениям.
«
"В отношении действий, несоответствующих дипломатическому статусу, в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях (1961). Министерство иностранных дел и европейской интеграции сообщает, что оно справедливо объявило нон грата на территории нашей страны представителя Посольства Российской Федерации в Кишиневе, который обязан покинуть территорию Республики Молдова", - отмечено в сообщении.
В Гагаузии – автономном территориальном образовании на юге Молдавии – в понедельник состоялся международный конгресс народной дипломатии "Дружба народов". В форуме по приглашению лидера движения "Народный союз Гагаузии", депутата местного парламента Виктора Петрова и депутата парламента Молдавии Александра Суходольского должны были принять участие Минниханов и директор крупнейшего промышленного и инвестиционного холдинга Татарстана "Ак-Барс" Иван Егоров. Их не пустили в Молдавию, объявив, по словам Минниханова, нежелательными персонами. Пограничная полиция Молдавии отрицает факт признания этих лиц персонами нон грата.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия Кишинева очень недружественным шагом. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
МИД пообещал ответ в случае высылки российского дипломата из Кишинева
Вчера, 16:48
 
МолдавияРоссияКишиневМария ЗахароваРустам МиннихановВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала