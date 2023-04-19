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Шойгу проверил один из полков Владимирского ракетного объединения РВСН

Шойгу проверил один из полков Владимирского ракетного объединения РВСН - РИА Новости, 19.04.2023

Шойгу проверил один из полков Владимирского ракетного объединения РВСН

Глава Минобороны Сергей Шойгу проинспектировал несение боевого дежурства в Владимирском ракетном соединении РВСН в Калужской области, сообщило военное ведомство РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T13:23

2023-04-19T13:23

2023-04-19T14:00

калужская область

россия

ракетные войска стратегического назначения

сергей шойгу

сергей каракаев

безопасность

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Глава Минобороны Сергей Шойгу проинспектировал несение боевого дежурства в Владимирском ракетном соединении РВСН в Калужской области, сообщило военное ведомство в Telegram-канале.Министр проверил расчеты ракетного комплекса стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой. Ему продемонстрировали боевые возможности шахтной пусковой установки и работу дистанционно-управляемого боевого модуля системы защиты нового поколения.Шойгу проинспектировал инфраструктуру, где созданы качественные условия для организации боевого дежурства и комфортного размещения военнослужащих, заслушал доклады командования о боеготовности объединения и боевом составе ракетного соединения.Глава Минобороны получил разработать и внедрить в программы боевой подготовки новых форм и способов действий войск.Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев, в свою очередь, доложил министру о перевооружении соединения на новые ракетные комплексы "Ярс" и создании современной инфраструктуры.

https://ria.ru/20221221/rvsn-1840285748.html

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Кадры рабочей поездки Шойгу в воинские части РВСН Калужской области Министр обороны РФ Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в воинские части РВСН, дислоцированные в Калужской области 2023-04-19T13:23 true PT1M23S

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калужская область, россия, ракетные войска стратегического назначения, сергей шойгу, сергей каракаев, безопасность