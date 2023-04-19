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Шойгу проверил один из полков Владимирского ракетного объединения РВСН
Шойгу проверил один из полков Владимирского ракетного объединения РВСН - РИА Новости, 19.04.2023
Шойгу проверил один из полков Владимирского ракетного объединения РВСН
Глава Минобороны Сергей Шойгу проинспектировал несение боевого дежурства в Владимирском ракетном соединении РВСН в Калужской области, сообщило военное ведомство РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T13:23
2023-04-19T13:23
2023-04-19T14:00
калужская область
россия
ракетные войска стратегического назначения
сергей шойгу
сергей каракаев
безопасность
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Глава Минобороны Сергей Шойгу проинспектировал несение боевого дежурства в Владимирском ракетном соединении РВСН в Калужской области, сообщило военное ведомство в Telegram-канале.Министр проверил расчеты ракетного комплекса стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой. Ему продемонстрировали боевые возможности шахтной пусковой установки и работу дистанционно-управляемого боевого модуля системы защиты нового поколения.Шойгу проинспектировал инфраструктуру, где созданы качественные условия для организации боевого дежурства и комфортного размещения военнослужащих, заслушал доклады командования о боеготовности объединения и боевом составе ракетного соединения.Глава Минобороны получил разработать и внедрить в программы боевой подготовки новых форм и способов действий войск.Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев, в свою очередь, доложил министру о перевооружении соединения на новые ракетные комплексы "Ярс" и создании современной инфраструктуры.
https://ria.ru/20221221/rvsn-1840285748.html
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Кадры рабочей поездки Шойгу в воинские части РВСН Калужской области
Министр обороны РФ Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в воинские части РВСН, дислоцированные в Калужской области
2023-04-19T13:23
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калужская область, россия, ракетные войска стратегического назначения, сергей шойгу, сергей каракаев, безопасность
Калужская область, Россия, Ракетные войска стратегического назначения, Сергей Шойгу, Сергей Каракаев, Безопасность
Шойгу проверил один из полков Владимирского ракетного объединения РВСН
Шойгу проверил несение боевого дежурства полком Владимирского ракетного объединения РВСН