https://ria.ru/20230419/delo-1866282322.html

На Невзорова* завели административное дело о разжигании ненависти

На Невзорова* завели административное дело о разжигании ненависти - РИА Новости, 19.04.2023

На Невзорова* завели административное дело о разжигании ненависти

На журналиста Александра Невзорова*, заочно осужденного к 8 годам колонии за фейки об армии, в Петербурге заведено административное дело по статье о возбуждении РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T12:06

2023-04-19T12:06

2023-04-19T12:12

россия

происшествия

санкт-петербург

александр невзоров

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр - РИА Новости. На журналиста Александра Невзорова*, заочно осужденного к 8 годам колонии за фейки об армии, в Петербурге заведено административное дело по статье о возбуждении ненависти или вражды, сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурга. "Прокуратура Приморского района Санкт-Петербурга выявила факт размещения на канале одного из репортеров на популярном видеохостинге записи, содержащей признаки возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства в отношении граждан Российской Федерации и Республики Беларусь, военнослужащих ВС РФ, представителей органов государственной власти страны, работников сценических искусств, служителей религиозных культов, а также членов казачьих обществ и объединений", - сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет об Александре Невзорове*, которого Басманный райсуд Москвы 1 февраля приговорил к 8 годам лишения свободы из-за видеороликов с опубликованной под видом достоверной ложной информацией об уничтожении российскими военнослужащими роддома в Мариуполе и мирного населения в Буче Киевской области Украины. В прокуратуре сообщили, что в отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). "Надзорная проверка показала, что в указанных материалах содержатся признаки переноса различного рода негативных характеристик отдельных представителей указанных социальных групп на все группы; признаки формирования и подкрепления негативного стереотипа, отрицательного образа граждан и представителей органов государственной власти Российской Федерации; признаки приписывания враждебных действий и опасных намерений представителям органов государственной власти Российской Федерации", - говорится в пресс-релизе. В ведомстве добавили, что материалы дела направлены для рассмотрения в Приморский районный суд. Как сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Петербурга, пока они в инстанцию не поступили. По этой статье Невзорову* грозит административный штраф в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, или до 100 часов обязательных работ, или административный арест на срок до 15 суток.*Признан в России иностранным агентом

https://ria.ru/20230418/feyki-1866146053.html

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санкт-петербург

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, санкт-петербург, александр невзоров