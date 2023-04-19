https://ria.ru/20230419/defolt-1866421444.html

Маск назвал дефолт в США вопросом времени

Маск назвал дефолт в США вопросом времени - РИА Новости, 19.04.2023

Маск назвал дефолт в США вопросом времени

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск считает, что дефолт в США лишь вопрос времени. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T18:00

2023-04-19T18:00

2023-04-19T18:00

сша

илон маск

в мире

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск считает, что дефолт в США лишь вопрос времени. "Учитывая расходы федерального бюджета, это вопрос времени, а не того, произойдет ли у нас дефолт", - ответил Маск в Twitter на публикацию Белого дома о том, что план республиканцев может заключаться в дефолте по долгу США. Ранее спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что американский госдолг стал тикающей бомбой, которая взорвется из-за отсутствия ответственных действий. В понедельник Маккарти отметил, что дефолт США - это "не вариант", но исключил возможность повышения потолка госдолга без уступок со стороны американской администрации. Белый дом требует от конгресса безо всяких условий расширить лимиты заимствований, предупреждая, что в противном случае уже летом страна не сможет обслуживать свои долговые обязательства. Президент США Джо Байден отказался от переговоров с Маккарти по поводу потолка государственного долга и требует, чтобы его повышение прошло автоматически, как это всегда было в прошлом. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в конце марта заявляла, что республиканцы угрожают экономическому восстановлению США. В январе минфин уведомил конгресс о начале применения "экстраординарных мер" на период до 5 июня в связи с расчетным достижением потолка государственного долга в 31,381 триллиона долларов. Глава ведомства призвала тогда законодателей оперативно увеличить лимиты заимствований во избежание дефолта.

https://ria.ru/20230327/defolt-1860993209.html

https://ria.ru/20230323/ssha-1859960160.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, илон маск, в мире