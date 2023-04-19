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Маск назвал дефолт в США вопросом времени - РИА Новости, 19.04.2023
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18:00 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/defolt-1866421444.html
Маск назвал дефолт в США вопросом времени
Маск назвал дефолт в США вопросом времени - РИА Новости, 19.04.2023
Маск назвал дефолт в США вопросом времени
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск считает, что дефолт в США лишь вопрос времени. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T18:00
2023-04-19T18:00
сша
илон маск
в мире
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск считает, что дефолт в США лишь вопрос времени. "Учитывая расходы федерального бюджета, это вопрос времени, а не того, произойдет ли у нас дефолт", - ответил Маск в Twitter на публикацию Белого дома о том, что план республиканцев может заключаться в дефолте по долгу США. Ранее спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что американский госдолг стал тикающей бомбой, которая взорвется из-за отсутствия ответственных действий. В понедельник Маккарти отметил, что дефолт США - это "не вариант", но исключил возможность повышения потолка госдолга без уступок со стороны американской администрации. Белый дом требует от конгресса безо всяких условий расширить лимиты заимствований, предупреждая, что в противном случае уже летом страна не сможет обслуживать свои долговые обязательства. Президент США Джо Байден отказался от переговоров с Маккарти по поводу потолка государственного долга и требует, чтобы его повышение прошло автоматически, как это всегда было в прошлом. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в конце марта заявляла, что республиканцы угрожают экономическому восстановлению США. В январе минфин уведомил конгресс о начале применения "экстраординарных мер" на период до 5 июня в связи с расчетным достижением потолка государственного долга в 31,381 триллиона долларов. Глава ведомства призвала тогда законодателей оперативно увеличить лимиты заимствований во избежание дефолта.
https://ria.ru/20230327/defolt-1860993209.html
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сша, илон маск, в мире
США, Илон Маск, В мире
Маск назвал дефолт в США вопросом времени

Миллиардер Маск считает, что дефолт в США стал лишь вопросом времени

© AP Photo / Susan WalshИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск считает, что дефолт в США лишь вопрос времени.
"Учитывая расходы федерального бюджета, это вопрос времени, а не того, произойдет ли у нас дефолт", - ответил Маск в Twitter на публикацию Белого дома о том, что план республиканцев может заключаться в дефолте по долгу США.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
США все увереннее идут к дефолту, заявил Патрушев
27 марта, 16:33
Ранее спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что американский госдолг стал тикающей бомбой, которая взорвется из-за отсутствия ответственных действий. В понедельник Маккарти отметил, что дефолт США - это "не вариант", но исключил возможность повышения потолка госдолга без уступок со стороны американской администрации. Белый дом требует от конгресса безо всяких условий расширить лимиты заимствований, предупреждая, что в противном случае уже летом страна не сможет обслуживать свои долговые обязательства.
Президент США Джо Байден отказался от переговоров с Маккарти по поводу потолка государственного долга и требует, чтобы его повышение прошло автоматически, как это всегда было в прошлом. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в конце марта заявляла, что республиканцы угрожают экономическому восстановлению США.
В январе минфин уведомил конгресс о начале применения "экстраординарных мер" на период до 5 июня в связи с расчетным достижением потолка государственного долга в 31,381 триллиона долларов. Глава ведомства призвала тогда законодателей оперативно увеличить лимиты заимствований во избежание дефолта.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Захарова высмеяла планы США повысить потолок госдолга
23 марта, 09:55
 
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