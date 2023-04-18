https://ria.ru/20230418/zerno-1866066088.html

Румынские социал-демократы предложат запретить импорт зерна с Украины

Румынские социал-демократы предложат запретить импорт зерна с Украины - РИА Новости, 18.04.2023

Румынские социал-демократы предложат запретить импорт зерна с Украины

Социал-демократическая партия Румынии (СДП) предложит коллегам по правящей коалиции принять решение о приостановке импорта зерна и других товаров из Украины,... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T13:57

2023-04-18T13:57

2023-04-18T13:57

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КИШИНЕВ, 18 апр - РИА Новости. Социал-демократическая партия Румынии (СДП) предложит коллегам по правящей коалиции принять решение о приостановке импорта зерна и других товаров из Украины, сообщила пресс-служба политсилы. Около семи тысяч фермеров в начале апреля вышли на акции протеста в 18 уездах Румынии, они на несколько часов заблокировали тракторами национальные трассы, чтобы привлечь внимание властей к своим требованиям. Фермеры недовольны тем, что отправленное на экспорт украинское зерно остается в Румынии и сбивает цены на рынке. "СДП попросит правящую коалицию принять политическое решение, предписывающее правительству Румынии срочно издать нормативный акт о временной приостановке импорта агропродовольственных товаров из Украины, как это произошло в других государствах, имеющих общую границу с этой страной", - сообщается на сайте партии. Социал-демократы рассчитывают, что это позволит защитить румынских фермеров. СДП выступает за то, чтобы государства Восточной Европы, которые пострадали от экспорта из Украины, провели совместные переговоры с представителями Еврокомиссии и украинской стороны, чтобы меры поддержки, предназначенные для сельского хозяйства Украины, не затрагивали интересы фермеров в соседних странах. Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили в конце прошлой недели о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. В понедельник о приостановке импорта зерна и других отдельных продуктов с Украины заявила Словакия, а накануне стало известно, что Болгария также рассматривает возможность введения временного запрета на импорт украинского зерна. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".

https://ria.ru/20230417/dokhody-1865797195.html

https://ria.ru/20230415/zerno-1865575532.html

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в мире, цены на нефть, украина, румыния, польша, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия