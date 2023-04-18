https://ria.ru/20230418/zarplata-1866102157.html
Матвиенко поддержала идею новой системы оплаты труда педагогов
Матвиенко поддержала идею новой системы оплаты труда педагогов - РИА Новости, 18.04.2023
Матвиенко поддержала идею новой системы оплаты труда педагогов
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила обратиться к Владимиру Путину с инициативой по внедрению новой системы оплаты труда педагогов. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T15:37
2023-04-18T15:37
2023-04-18T17:04
валентина матвиенко
россия
общество
совет федерации рф
владимир путин
сергей кравцов
год педагога и наставника
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила обратиться к Владимиру Путину с инициативой по внедрению новой системы оплаты труда педагогов.В прошлом году Минпросвещения протестировало новую систему оплаты труда в шести регионах: в Белгородской, Кировской, Нижегородской, Ярославской и Сахалинской областях и Республике Мордовии, отметила сенатор. Властям удалось прийти к единому пониманию этого вопроса."Это должна быть прозрачная, понятная для самих педагогов система выплат при гарантированной и, хочу это особо подчеркнуть, достойной базовой части оплаты труда", — заявила Матвиенко.Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что ведомство готово утвердить новую систему оплаты труда учителей уже в этом году.Нововведения предполагают, что доход работников образования будет состоять из:Кроме того, регионы получают возможность самостоятельно устанавливать дополнительные компенсационные и стимулирующие выплаты.
https://ria.ru/20230410/status-1864191872.html
https://ria.ru/20230202/obrazovanie-1849129319.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валентина матвиенко, россия, общество, совет федерации рф, владимир путин, сергей кравцов
Валентина Матвиенко, Россия, Общество, Совет Федерации РФ, Владимир Путин, Сергей Кравцов, Год педагога и наставника
Матвиенко поддержала идею новой системы оплаты труда педагогов
Матвиенко предложила обратиться к Путину по внедрению новой системы оплаты труда педагогов
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила обратиться к Владимиру Путину с инициативой по внедрению новой системы оплаты труда педагогов.
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"В Год педагога и наставника внедрение новой системы оплаты труда педагогических работников стало бы правильным и своевременным решением. Поэтому предлагаю от имени нашего Совета обратиться с соответствующей инициативой в адрес главы государства, если вы поддержите", — сказала она во время заседания Совета при президенте по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.
В прошлом году Минпросвещения протестировало новую систему оплаты труда в шести регионах: в Белгородской, Кировской, Нижегородской, Ярославской и Сахалинской областях
и Республике Мордовии, отметила сенатор. Властям удалось прийти к единому пониманию этого вопроса.
"Это должна быть прозрачная, понятная для самих педагогов система выплат при гарантированной и, хочу это особо подчеркнуть, достойной базовой части оплаты труда", — заявила Матвиенко.
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Глава Минпросвещения Сергей Кравцов
отметил, что ведомство готово утвердить новую систему оплаты труда учителей уже в этом году.
Нововведения предполагают, что доход работников образования будет состоять из:
- ставки заработной платы на основе квалификационного уровня, порядок определения которых утверждает кабмин;
- выплат компенсационного характера;
- выплат стимулирующего характера, размер и условия назначений которых также определяет правительство.
Кроме того, регионы получают возможность самостоятельно устанавливать дополнительные компенсационные и стимулирующие выплаты.
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