https://ria.ru/20230418/zarplata-1866102157.html

Матвиенко поддержала идею новой системы оплаты труда педагогов

Матвиенко поддержала идею новой системы оплаты труда педагогов - РИА Новости, 18.04.2023

Матвиенко поддержала идею новой системы оплаты труда педагогов

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила обратиться к Владимиру Путину с инициативой по внедрению новой системы оплаты труда педагогов. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T15:37

2023-04-18T15:37

2023-04-18T17:04

валентина матвиенко

россия

общество

совет федерации рф

владимир путин

сергей кравцов

год педагога и наставника

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578246551_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d0eded90ded407294e8b23c975e23f67.jpg

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила обратиться к Владимиру Путину с инициативой по внедрению новой системы оплаты труда педагогов.В прошлом году Минпросвещения протестировало новую систему оплаты труда в шести регионах: в Белгородской, Кировской, Нижегородской, Ярославской и Сахалинской областях и Республике Мордовии, отметила сенатор. Властям удалось прийти к единому пониманию этого вопроса."Это должна быть прозрачная, понятная для самих педагогов система выплат при гарантированной и, хочу это особо подчеркнуть, достойной базовой части оплаты труда", — заявила Матвиенко.Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что ведомство готово утвердить новую систему оплаты труда учителей уже в этом году.Нововведения предполагают, что доход работников образования будет состоять из:Кроме того, регионы получают возможность самостоятельно устанавливать дополнительные компенсационные и стимулирующие выплаты.

https://ria.ru/20230410/status-1864191872.html

https://ria.ru/20230202/obrazovanie-1849129319.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

валентина матвиенко, россия, общество, совет федерации рф, владимир путин, сергей кравцов