https://ria.ru/20230418/zapad-1866063859.html

Во Франции раскрыли, как оружие против России и Китая развернули на Запад

Во Франции раскрыли, как оружие против России и Китая развернули на Запад - РИА Новости, 18.04.2023

Во Франции раскрыли, как оружие против России и Китая развернули на Запад

Страны Запада разозлены тем, что Twitter произвел маркировку подконтрольных США и Европе СМИ, заметил в соцсетях французский политик, лидер движения "Патриоты"... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T13:47

2023-04-18T13:47

2023-04-18T16:24

в мире

россия

технологии

франция

китай

илон маск

twitter

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Страны Запада разозлены тем, что Twitter произвел маркировку подконтрольных США и Европе СМИ, заметил в соцсетях французский политик, лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо.Как напомнил политик, подобная маркировка использовалась только против российских и китайских изданий.Сегодня канадская телерадиовещательная корпорация CBC приостановила свою деятельность в Twitter после появления маркировки "СМИ, финансируемое правительством" на одном из аккаунтов корпорации. После заявления, что CBC финансируется из госбюджета менее чем на 70 процентов, владелец соцсети, американский предприниматель Илон Маск, отметил, что маркировку CBC уточнили: "СМИ, финансируемое правительством на 69 процентов".

https://ria.ru/20230412/twitter-1864889252.html

россия

франция

китай

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, россия, технологии, франция, китай, илон маск, twitter