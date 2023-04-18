Во Франции раскрыли, как оружие против России и Китая развернули на Запад
Французский политик Филиппо: СМИ Запада разозлили отметки о госфинансировании в Twitter
Логотип социальной сети Twitter. Архивное фото
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Страны Запада разозлены тем, что Twitter произвел маркировку подконтрольных США и Европе СМИ, заметил в соцсетях французский политик, лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо.
Как напомнил политик, подобная маркировка использовалась только против российских и китайских изданий.
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"Западные общественные СМИ в ярости, потому что Илон Маск применяет к ним в Twitter то, что применялось только к российским и китайским СМИ: ярлык "финансируется государством"! Они жалуются, когда это просто норма! Они бесятся, когда их разоблачают! Браво!" — написал Филиппо.
Сегодня канадская телерадиовещательная корпорация CBC приостановила свою деятельность в Twitter после появления маркировки "СМИ, финансируемое правительством" на одном из аккаунтов корпорации. После заявления, что CBC финансируется из госбюджета менее чем на 70 процентов, владелец соцсети, американский предприниматель Илон Маск, отметил, что маркировку CBC уточнили: "СМИ, финансируемое правительством на 69 процентов".