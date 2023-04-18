https://ria.ru/20230418/turtsiya-1866113506.html

Эксперт рассказал, в каких теплых странах отдых дешевле, чем в Турции

Эксперт рассказал, в каких теплых странах отдых дешевле, чем в Турции - РИА Новости, 18.04.2023

Эксперт рассказал, в каких теплых странах отдых дешевле, чем в Турции

Туристы из России не готовы отказываться от привычного уровня отдыха, но ввиду роста цен на размещение в отелях Турции, зачастую выбирают поездки в Египет,... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T16:49

2023-04-18T16:49

2023-04-18T16:49

туризм

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туризм

туристы

турция

египет

таиланд

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БЕЛЕК, 18 апр — РИА Новости. Туристы из России не готовы отказываться от привычного уровня отдыха, но ввиду роста цен на размещение в отелях Турции, зачастую выбирают поездки в Египет, Арабские Эмираты и Таиланд, стоимость отпуска в них порой обходится в два раза дешевле, сообщил гендиректор туроператора Fun&Sun Владимир Рубцов. "Глубина продаж туров в Турцию сократилась из-за роста курса валют, в том числе. Ближайшие даты — в районе месяца — закрываются, а вот дальше — не так активно. Но мы заметили тренд — люди не готовы отказываться от своего уровня отдыха. Они не готовы ехать в более дешевый отель, — сказал Рубцов. — Они хотят остановиться в плюс-минус том же сегменте". По его словам, клиенты готовы менять даты, продолжительность, даже ехать в другую страну.Он отметил, что альтернативой Турции выступают Египет, Арабские Эмираты, Таиланд, Шри-Ланка и Мальдивы. "Те туристы, которые отдыхали в средних пятизвездочных отелях Алании и Кемера, готовы поехать в Египет, потому что история сопоставима, только Египет до 50 процентов дешевле, — пояснил глава компании. — Есть спрос в эту страну на май и июнь. Клиенты, которые отдыхали обычно в более дорогих отелях, например, в Белеке, но не готовы переплачивать, поедут в Эмираты. Их поездки выйдут на 20-30 процентов дешевле. Плюс некоторые отели ОАЭ дают скидки до 60 процентов в летний сезон".Путешествие в Турцию этим летом россиянам обойдется на 20-30 процентов дороже, чем годом ранее, средний чек на направлении составляет 226 тысяч рублей, рассказали ранее РИА Новости представители отрасли.

https://ria.ru/20230416/putevki-1865624225.html

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египет

таиланд

шри-ланка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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