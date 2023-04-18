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Эксперт рассказал, в каких теплых странах отдых дешевле, чем в Турции - РИА Новости, 18.04.2023
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Туризм
 
16:49 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/turtsiya-1866113506.html
Эксперт рассказал, в каких теплых странах отдых дешевле, чем в Турции
Эксперт рассказал, в каких теплых странах отдых дешевле, чем в Турции - РИА Новости, 18.04.2023
Эксперт рассказал, в каких теплых странах отдых дешевле, чем в Турции
Туристы из России не готовы отказываться от привычного уровня отдыха, но ввиду роста цен на размещение в отелях Турции, зачастую выбирают поездки в Египет,... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T16:49
2023-04-18T16:49
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
турция
египет
таиланд
шри-ланка
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БЕЛЕК, 18 апр — РИА Новости. Туристы из России не готовы отказываться от привычного уровня отдыха, но ввиду роста цен на размещение в отелях Турции, зачастую выбирают поездки в Египет, Арабские Эмираты и Таиланд, стоимость отпуска в них порой обходится в два раза дешевле, сообщил гендиректор туроператора Fun&amp;Sun Владимир Рубцов. "Глубина продаж туров в Турцию сократилась из-за роста курса валют, в том числе. Ближайшие даты — в районе месяца — закрываются, а вот дальше — не так активно. Но мы заметили тренд — люди не готовы отказываться от своего уровня отдыха. Они не готовы ехать в более дешевый отель, — сказал Рубцов. — Они хотят остановиться в плюс-минус том же сегменте". По его словам, клиенты готовы менять даты, продолжительность, даже ехать в другую страну.Он отметил, что альтернативой Турции выступают Египет, Арабские Эмираты, Таиланд, Шри-Ланка и Мальдивы. "Те туристы, которые отдыхали в средних пятизвездочных отелях Алании и Кемера, готовы поехать в Египет, потому что история сопоставима, только Египет до 50 процентов дешевле, — пояснил глава компании. — Есть спрос в эту страну на май и июнь. Клиенты, которые отдыхали обычно в более дорогих отелях, например, в Белеке, но не готовы переплачивать, поедут в Эмираты. Их поездки выйдут на 20-30 процентов дешевле. Плюс некоторые отели ОАЭ дают скидки до 60 процентов в летний сезон".Путешествие в Турцию этим летом россиянам обойдется на 20-30 процентов дороже, чем годом ранее, средний чек на направлении составляет 226 тысяч рублей, рассказали ранее РИА Новости представители отрасли.
https://ria.ru/20230416/putevki-1865624225.html
турция
египет
таиланд
шри-ланка
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новости - туризм, туризм, туристы, турция, египет, таиланд, шри-ланка, оаэ, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Турция, Египет, Таиланд, Шри-Ланка, ОАЭ, куда можно лететь, Отдых на море
Эксперт рассказал, в каких теплых странах отдых дешевле, чем в Турции

Туроператор: в связи с подорожанием Турции россияне выбирают отдых в Египте и Таиланде

© РИА Новости / Борис Бабанов | Перейти в медиабанкКурорт Белек в Турции
Курорт Белек в Турции - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Борис Бабанов
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БЕЛЕК, 18 апр — РИА Новости. Туристы из России не готовы отказываться от привычного уровня отдыха, но ввиду роста цен на размещение в отелях Турции, зачастую выбирают поездки в Египет, Арабские Эмираты и Таиланд, стоимость отпуска в них порой обходится в два раза дешевле, сообщил гендиректор туроператора Fun&Sun Владимир Рубцов.
"Глубина продаж туров в Турцию сократилась из-за роста курса валют, в том числе. Ближайшие даты — в районе месяца — закрываются, а вот дальше — не так активно. Но мы заметили тренд — люди не готовы отказываться от своего уровня отдыха. Они не готовы ехать в более дешевый отель, — сказал Рубцов. — Они хотят остановиться в плюс-минус том же сегменте".
По его словам, клиенты готовы менять даты, продолжительность, даже ехать в другую страну.
Он отметил, что альтернативой Турции выступают Египет, Арабские Эмираты, Таиланд, Шри-Ланка и Мальдивы.
"Те туристы, которые отдыхали в средних пятизвездочных отелях Алании и Кемера, готовы поехать в Египет, потому что история сопоставима, только Египет до 50 процентов дешевле, — пояснил глава компании. — Есть спрос в эту страну на май и июнь. Клиенты, которые отдыхали обычно в более дорогих отелях, например, в Белеке, но не готовы переплачивать, поедут в Эмираты. Их поездки выйдут на 20-30 процентов дешевле. Плюс некоторые отели ОАЭ дают скидки до 60 процентов в летний сезон".
Путешествие в Турцию этим летом россиянам обойдется на 20-30 процентов дороже, чем годом ранее, средний чек на направлении составляет 226 тысяч рублей, рассказали ранее РИА Новости представители отрасли.
Анталья - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
Туроператоры рассказали, как изменились цены на путевки в Турцию
16 апреля, 09:52
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыТурцияЕгипетТаиландШри-ЛанкаОАЭкуда можно лететьОтдых на море
 
 
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