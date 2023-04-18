https://ria.ru/20230418/ssha-1866065288.html

Пашинян выступил за развитие тесного сотрудничества с США

Пашинян выступил за развитие тесного сотрудничества с США - РИА Новости, 18.04.2023

Пашинян выступил за развитие тесного сотрудничества с США

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с заместителем помощника госсекретаря США Эрикой Олсон заявил о важности развития тесного сотрудничества с... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T13:53

2023-04-18T13:53

2023-04-18T13:53

сша

армения

в мире

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 18 апр - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с заместителем помощника госсекретаря США Эрикой Олсон заявил о важности развития тесного сотрудничества с Соединенными Штатами, сообщили в пресс-службе кабмина. Отмечается, что Пашинян высоко оценил помощь администрации США в осуществлении демократических реформ в стране, добавил, что реализация этой повестки является для правительства стратегией и приоритетом. Премьер-министр подчеркнул также важность усилий США по установлению стабильности и мира в регионе, заявили в пресс-службе. "Олсон отметила, что США продолжат эффективное сотрудничество по эффективной реализации демократических реформ в Армении, подчеркнув, что правительство ее страны придает важное значение постоянному развитию отношений с Арменией, в том числе в экономической сфере", - отмечается в сообщении. "Собеседники обсудили вопросы, связанные с нагорно-карабахским конфликтом, формированием механизма международного диалога между Степанакертом и Баку, гуманитарным кризисом, возникшим в Нагорном Карабахе из-за незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора, урегулированием отношений между Арменией и Азербайджаном и разблокированием региональной транспортной инфраструктуры", - отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230418/azerbaydzhan-1866019909.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сша, армения, в мире, никол пашинян