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Пашинян выступил за развитие тесного сотрудничества с США - РИА Новости, 18.04.2023
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13:53 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/ssha-1866065288.html
Пашинян выступил за развитие тесного сотрудничества с США
Пашинян выступил за развитие тесного сотрудничества с США - РИА Новости, 18.04.2023
Пашинян выступил за развитие тесного сотрудничества с США
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с заместителем помощника госсекретаря США Эрикой Олсон заявил о важности развития тесного сотрудничества с... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T13:53
2023-04-18T13:53
сша
армения
в мире
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 18 апр - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с заместителем помощника госсекретаря США Эрикой Олсон заявил о важности развития тесного сотрудничества с Соединенными Штатами, сообщили в пресс-службе кабмина. Отмечается, что Пашинян высоко оценил помощь администрации США в осуществлении демократических реформ в стране, добавил, что реализация этой повестки является для правительства стратегией и приоритетом. Премьер-министр подчеркнул также важность усилий США по установлению стабильности и мира в регионе, заявили в пресс-службе. "Олсон отметила, что США продолжат эффективное сотрудничество по эффективной реализации демократических реформ в Армении, подчеркнув, что правительство ее страны придает важное значение постоянному развитию отношений с Арменией, в том числе в экономической сфере", - отмечается в сообщении. "Собеседники обсудили вопросы, связанные с нагорно-карабахским конфликтом, формированием механизма международного диалога между Степанакертом и Баку, гуманитарным кризисом, возникшим в Нагорном Карабахе из-за незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора, урегулированием отношений между Арменией и Азербайджаном и разблокированием региональной транспортной инфраструктуры", - отметили в пресс-службе.
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сша, армения, в мире, никол пашинян
США, Армения, В мире, Никол Пашинян
Пашинян выступил за развитие тесного сотрудничества с США

Премьер Армении Пашинян заявил о важности развития тесного сотрудничества с США

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 18 апр - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с заместителем помощника госсекретаря США Эрикой Олсон заявил о важности развития тесного сотрудничества с Соединенными Штатами, сообщили в пресс-службе кабмина.
«
"Премьер-министр подчеркнул важность последовательного развития тесного сотрудничества с США и продолжительного продвижения повестки армяно-американского стратегического диалога", - говорится на сайте правительства.
Отмечается, что Пашинян высоко оценил помощь администрации США в осуществлении демократических реформ в стране, добавил, что реализация этой повестки является для правительства стратегией и приоритетом. Премьер-министр подчеркнул также важность усилий США по установлению стабильности и мира в регионе, заявили в пресс-службе.
"Олсон отметила, что США продолжат эффективное сотрудничество по эффективной реализации демократических реформ в Армении, подчеркнув, что правительство ее страны придает важное значение постоянному развитию отношений с Арменией, в том числе в экономической сфере", - отмечается в сообщении.
"Собеседники обсудили вопросы, связанные с нагорно-карабахским конфликтом, формированием механизма международного диалога между Степанакертом и Баку, гуманитарным кризисом, возникшим в Нагорном Карабахе из-за незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора, урегулированием отношений между Арменией и Азербайджаном и разблокированием региональной транспортной инфраструктуры", - отметили в пресс-службе.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
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