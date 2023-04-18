https://ria.ru/20230418/ssha-1866065288.html
Пашинян выступил за развитие тесного сотрудничества с США
Пашинян выступил за развитие тесного сотрудничества с США - РИА Новости, 18.04.2023
Пашинян выступил за развитие тесного сотрудничества с США
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с заместителем помощника госсекретаря США Эрикой Олсон заявил о важности развития тесного сотрудничества с... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T13:53
2023-04-18T13:53
2023-04-18T13:53
сша
армения
в мире
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 18 апр - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с заместителем помощника госсекретаря США Эрикой Олсон заявил о важности развития тесного сотрудничества с Соединенными Штатами, сообщили в пресс-службе кабмина. Отмечается, что Пашинян высоко оценил помощь администрации США в осуществлении демократических реформ в стране, добавил, что реализация этой повестки является для правительства стратегией и приоритетом. Премьер-министр подчеркнул также важность усилий США по установлению стабильности и мира в регионе, заявили в пресс-службе. "Олсон отметила, что США продолжат эффективное сотрудничество по эффективной реализации демократических реформ в Армении, подчеркнув, что правительство ее страны придает важное значение постоянному развитию отношений с Арменией, в том числе в экономической сфере", - отмечается в сообщении. "Собеседники обсудили вопросы, связанные с нагорно-карабахским конфликтом, формированием механизма международного диалога между Степанакертом и Баку, гуманитарным кризисом, возникшим в Нагорном Карабахе из-за незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора, урегулированием отношений между Арменией и Азербайджаном и разблокированием региональной транспортной инфраструктуры", - отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230418/azerbaydzhan-1866019909.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, армения, в мире, никол пашинян
США, Армения, В мире, Никол Пашинян
Пашинян выступил за развитие тесного сотрудничества с США
Премьер Армении Пашинян заявил о важности развития тесного сотрудничества с США
ЕРЕВАН, 18 апр - РИА Новости.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с заместителем помощника госсекретаря США Эрикой Олсон заявил о важности развития тесного сотрудничества с Соединенными Штатами, сообщили
в пресс-службе кабмина.
«
"Премьер-министр подчеркнул важность последовательного развития тесного сотрудничества с США и продолжительного продвижения повестки армяно-американского стратегического диалога", - говорится на сайте правительства.
Отмечается, что Пашинян высоко оценил помощь администрации США в осуществлении демократических реформ в стране, добавил, что реализация этой повестки является для правительства стратегией и приоритетом. Премьер-министр подчеркнул также важность усилий США по установлению стабильности и мира в регионе, заявили в пресс-службе.
"Олсон отметила, что США продолжат эффективное сотрудничество по эффективной реализации демократических реформ в Армении, подчеркнув, что правительство ее страны придает важное значение постоянному развитию отношений с Арменией, в том числе в экономической сфере", - отмечается в сообщении.
"Собеседники обсудили вопросы, связанные с нагорно-карабахским конфликтом, формированием механизма международного диалога между Степанакертом
и Баку
, гуманитарным кризисом, возникшим в Нагорном Карабахе
из-за незаконного блокирования Азербайджаном
Лачинского коридора, урегулированием отношений между Арменией и Азербайджаном и разблокированием региональной транспортной инфраструктуры", - отметили в пресс-службе.
Пашинян заявил о признании территориальной целостности Азербайджана