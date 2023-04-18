https://ria.ru/20230418/spetsoperatsiya-1866052655.html

В Кремле объяснили, почему Путин был в зоне СВО без Шойгу и Герасимова

В Кремле объяснили, почему Путин был в зоне СВО без Шойгу и Герасимова - РИА Новости, 18.04.2023

В Кремле объяснили, почему Путин был в зоне СВО без Шойгу и Герасимова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что было бы очень рискованно, если бы главу государства Владимира Путина в его поездке в зону СВО также... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T13:07

2023-04-18T13:07

2023-04-18T13:19

специальная военная операция на украине

владимир путин

безопасность

россия

луганская народная республика

херсонская область

валерий герасимов

сергей шойгу

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что было бы очень рискованно, если бы главу государства Владимира Путина в его поездке в зону СВО также сопровождали министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, вместо этого они приняли участие в совещаниях по видеосвязи.Путин в понедельник посетил штаб группировки войск "Днепр" на херсонском направлении и штаб Национальной гвардии "Восток" в ЛНР. Он заслушал доклады военачальников об обстановке на херсонском, запорожском и луганском направлениях, а также поздравил военнослужащих с праздником Пасхи."Вряд ли целесообразно и верховному главнокомандующему, и министру обороны, и НГШ собираться в одном месте, давать такое искушение противнику. Ну и, конечно же, это большой риск", - сказал Песков журналистам.Он уточнил, что в совещании в Херсонской области Шойгу участвовал по видеоконференцсвязи. "А во втором совещании, в ЛНР, там присутствовал посредством ВКС начальник Генштаба и командующий объединенной группировкой Герасимов. И, собственно, именно на втором совещании в ЛНР уже подводились итоги в целом поездки и были даны такие обзорные доклады", - добавил Песков.

https://ria.ru/20230418/putin-1865973349.html

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Кирилл Волков

владимир путин, безопасность, россия, луганская народная республика, херсонская область , валерий герасимов, сергей шойгу, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр