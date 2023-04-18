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В Кремле объяснили, почему Путин был в зоне СВО без Шойгу и Герасимова - РИА Новости, 18.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:07 18.04.2023 (обновлено: 13:19 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/spetsoperatsiya-1866052655.html
В Кремле объяснили, почему Путин был в зоне СВО без Шойгу и Герасимова
В Кремле объяснили, почему Путин был в зоне СВО без Шойгу и Герасимова - РИА Новости, 18.04.2023
В Кремле объяснили, почему Путин был в зоне СВО без Шойгу и Герасимова
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что было бы очень рискованно, если бы главу государства Владимира Путина в его поездке в зону СВО также... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T13:07
2023-04-18T13:19
специальная военная операция на украине
владимир путин
безопасность
россия
луганская народная республика
херсонская область
валерий герасимов
сергей шойгу
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что было бы очень рискованно, если бы главу государства Владимира Путина в его поездке в зону СВО также сопровождали министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, вместо этого они приняли участие в совещаниях по видеосвязи.Путин в понедельник посетил штаб группировки войск "Днепр" на херсонском направлении и штаб Национальной гвардии "Восток" в ЛНР. Он заслушал доклады военачальников об обстановке на херсонском, запорожском и луганском направлениях, а также поздравил военнослужащих с праздником Пасхи."Вряд ли целесообразно и верховному главнокомандующему, и министру обороны, и НГШ собираться в одном месте, давать такое искушение противнику. Ну и, конечно же, это большой риск", - сказал Песков журналистам.Он уточнил, что в совещании в Херсонской области Шойгу участвовал по видеоконференцсвязи. "А во втором совещании, в ЛНР, там присутствовал посредством ВКС начальник Генштаба и командующий объединенной группировкой Герасимов. И, собственно, именно на втором совещании в ЛНР уже подводились итоги в целом поездки и были даны такие обзорные доклады", - добавил Песков.
https://ria.ru/20230418/putin-1865973349.html
россия
луганская народная республика
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владимир путин, безопасность, россия, луганская народная республика, херсонская область , валерий герасимов, сергей шойгу, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Безопасность, Россия, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Валерий Герасимов, Сергей Шойгу, Дмитрий Песков, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Кремле объяснили, почему Путин был в зоне СВО без Шойгу и Герасимова

Песков: собираться вместе Путину, Шойгу и Герасимову в зоне СВО было бы большим риском

© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин посещает штаб группировок "Днепр" на Херсонском направлении специальной военной операции. Скриншот видео
Президент РФ Владимир Путин посещает штаб группировок Днепр на Херсонском направлении специальной военной операции. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Президент РФ Владимир Путин посещает штаб группировок "Днепр" на Херсонском направлении специальной военной операции. Скриншот видео
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что было бы очень рискованно, если бы главу государства Владимира Путина в его поездке в зону СВО также сопровождали министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, вместо этого они приняли участие в совещаниях по видеосвязи.
Путин в понедельник посетил штаб группировки войск "Днепр" на херсонском направлении и штаб Национальной гвардии "Восток" в ЛНР. Он заслушал доклады военачальников об обстановке на херсонском, запорожском и луганском направлениях, а также поздравил военнослужащих с праздником Пасхи.
"Вряд ли целесообразно и верховному главнокомандующему, и министру обороны, и НГШ собираться в одном месте, давать такое искушение противнику. Ну и, конечно же, это большой риск", - сказал Песков журналистам.
Он уточнил, что в совещании в Херсонской области Шойгу участвовал по видеоконференцсвязи. "А во втором совещании, в ЛНР, там присутствовал посредством ВКС начальник Генштаба и командующий объединенной группировкой Герасимов. И, собственно, именно на втором совещании в ЛНР уже подводились итоги в целом поездки и были даны такие обзорные доклады", - добавил Песков.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
Кремль: поездки Путина в штабы "Днепр" и "Восток" не готовились заранее
Вчера, 07:54
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинБезопасностьРоссияЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьВалерий ГерасимовСергей ШойгуДмитрий ПесковСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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