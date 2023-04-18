В Кремле объяснили, почему Путин был в зоне СВО без Шойгу и Герасимова
Песков: собираться вместе Путину, Шойгу и Герасимову в зоне СВО было бы большим риском
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин посещает штаб группировок "Днепр" на Херсонском направлении специальной военной операции. Скриншот видео
Президент РФ Владимир Путин посещает штаб группировок "Днепр" на Херсонском направлении специальной военной операции. Скриншот видео
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что было бы очень рискованно, если бы главу государства Владимира Путина в его поездке в зону СВО также сопровождали министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, вместо этого они приняли участие в совещаниях по видеосвязи.
Путин в понедельник посетил штаб группировки войск "Днепр" на херсонском направлении и штаб Национальной гвардии "Восток" в ЛНР. Он заслушал доклады военачальников об обстановке на херсонском, запорожском и луганском направлениях, а также поздравил военнослужащих с праздником Пасхи.
"Вряд ли целесообразно и верховному главнокомандующему, и министру обороны, и НГШ собираться в одном месте, давать такое искушение противнику. Ну и, конечно же, это большой риск", - сказал Песков журналистам.
Он уточнил, что в совещании в Херсонской области Шойгу участвовал по видеоконференцсвязи. "А во втором совещании, в ЛНР, там присутствовал посредством ВКС начальник Генштаба и командующий объединенной группировкой Герасимов. И, собственно, именно на втором совещании в ЛНР уже подводились итоги в целом поездки и были даны такие обзорные доклады", - добавил Песков.