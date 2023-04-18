https://ria.ru/20230418/slezhka-1866181522.html

ООН обвинила США в нарушении Конвенции о привилегиях и иммунитетах

ООН обвинила США в нарушении Конвенции о привилегиях и иммунитетах - РИА Новости, 18.04.2023

ООН обвинила США в нарушении Конвенции о привилегиях и иммунитетах

ООН указала представителям США на неприемлемость слежки за контактами главы организации Антониу Гутерреша и ее сотрудников, заявил на брифинге официальный... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T20:12

2023-04-18T20:12

2023-04-18T21:08

в мире

сша

оон

антониу гутерреш

стефан дюжаррик

урсула фон дер ляйен

россия

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152935/07/1529350712_0:126:3399:2038_1920x0_80_0_0_45f32f1fc1aac80bd4a7bcfa6894133b.jpg

ООН, 18 апр — РИА Новости. ООН указала представителям США на неприемлемость слежки за контактами главы организации Антониу Гутерреша и ее сотрудников, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.Дюжаррик добавил, что такие действия несовместимы с обязательствами Вашингтона согласно Уставу ООН и Конвенции о привилегиях и иммунитетах организации.Ранее о слежке за Гутеррешем сообщили СМИ со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы Пентагона. В них говорится, что генсек был готов пойти навстречу интересам России ради сохранения зерновой сделки, а в разговоре со своим заместителем Аминой Мохаммед выражал негодование по поводу призыва главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен производить больше вооружения.Официальный представитель Стефан Дюжаррик заявил, что Гутерреш не удивлен, что за ним шпионят и подслушивают личные разговоры. Он также добавил, что ООН принимает все меры для обеспечения секретности каналов коммуникации.В настоящее время Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание The New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах".Утверждалось, что в интернет могли попасть более ста документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об инциденте, говорил, что у России нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в украинский конфликт.

https://ria.ru/20230414/pentagon-1865208848.html

https://ria.ru/20230412/slezhka-1864799672.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, оон, антониу гутерреш, стефан дюжаррик, урсула фон дер ляйен, россия, нато