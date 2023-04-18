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Варнава и Нагиев снялись в сериале "О чем говорят мужчины" "Квартета И"
Варнава и Нагиев снялись в сериале "О чем говорят мужчины" "Квартета И" - РИА Новости, 18.04.2023
Варнава и Нагиев снялись в сериале "О чем говорят мужчины" "Квартета И"
В Сети появился трейлер сериала "О чем говорят мужчины. Простые удовольствия", сообщает пресс-служба проекта. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T14:59
2023-04-18T14:59
2023-04-18T14:59
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В Сети появился трейлер сериала "О чем говорят мужчины. Простые удовольствия", сообщает пресс-служба проекта. Кроме участников "Квартета И", в шоу задействованы Екатерина Варнава, Гарик Харламов, Дмитрий Нагиев, Максим Виторган. В пресс-службе уверяют, что ведущий произносит в сериале монолог, который вряд ли от него ожидают услышать. Харламов воплотил образ "диванного критика", не переносящего проекты "Квартета И". Виторган снимался в жару в костюме-тройке и накладной бороде. Сериал стартует в онлайн-кинотеатре START 24 апреля. Ранее сообщалось о том, что в российский прокат выйдет фильм с Джонни Деппом.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, квартет и, кино и сериалы, что посмотреть
Культура, Новости культуры, Квартет И, Кино и сериалы, что посмотреть
Варнава и Нагиев снялись в сериале "О чем говорят мужчины" "Квартета И"
Варнава и Харламов снялись в "О чем говорят мужчины. Простые удовольствия" "Квартета И"
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В Сети появился трейлер сериала "О чем говорят мужчины. Простые удовольствия", сообщает пресс-служба проекта.
Кроме участников "Квартета И", в шоу задействованы Екатерина Варнава, Гарик Харламов, Дмитрий Нагиев, Максим Виторган.
«
"Нагиев очень точно "лег" на наши размышления: внешне он производит впечатление человека абсолютно успешного, уверенного в себе, но внутри у него, естественно, происходят какие-то сомнения и какие-то переживания", — делится подробностями Ростислав Хаит.
В пресс-службе уверяют, что ведущий произносит в сериале монолог, который вряд ли от него ожидают услышать.
Харламов воплотил образ "диванного критика", не переносящего проекты "Квартета И".
«
"Мы хотели найти человека, который нашу самоиронию выразит своими словами. А своих слов, очень метких, у Гарика оказалось много", — комментирует Леонид Барац.
Виторган снимался в жару в костюме-тройке и накладной бороде.
Сериал стартует в онлайн-кинотеатре START 24 апреля.
Ранее сообщалось
о том, что в российский прокат выйдет фильм с Джонни Деппом.
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