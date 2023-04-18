https://ria.ru/20230418/serial-1866034443.html

Варнава и Нагиев снялись в сериале "О чем говорят мужчины" "Квартета И"

Варнава и Нагиев снялись в сериале "О чем говорят мужчины" "Квартета И" - РИА Новости, 18.04.2023

Варнава и Нагиев снялись в сериале "О чем говорят мужчины" "Квартета И"

В Сети появился трейлер сериала "О чем говорят мужчины. Простые удовольствия", сообщает пресс-служба проекта. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T14:59

2023-04-18T14:59

2023-04-18T14:59

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В Сети появился трейлер сериала "О чем говорят мужчины. Простые удовольствия", сообщает пресс-служба проекта. Кроме участников "Квартета И", в шоу задействованы Екатерина Варнава, Гарик Харламов, Дмитрий Нагиев, Максим Виторган. В пресс-службе уверяют, что ведущий произносит в сериале монолог, который вряд ли от него ожидают услышать. Харламов воплотил образ "диванного критика", не переносящего проекты "Квартета И". Виторган снимался в жару в костюме-тройке и накладной бороде. Сериал стартует в онлайн-кинотеатре START 24 апреля. Ранее сообщалось о том, что в российский прокат выйдет фильм с Джонни Деппом.

https://ria.ru/20230417/serial-1865885374.html

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2023

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, квартет и, кино и сериалы, что посмотреть